Каппадокия — это мир скал, пещерных городов, невероятных рассветов и закатов.
Приглашаем вас открыть для себя три удивительные долины, где переплетаются чудеса природы, романтика и древняя история! На колоритном ретро-автомобиле вы отправитесь в путешествие, в котором вас ждут знаменитые каменные грибы, розовые скалы и сказочные дымоходы.
Приглашаем вас открыть для себя три удивительные долины, где переплетаются чудеса природы, романтика и древняя история! На колоритном ретро-автомобиле вы отправитесь в путешествие, в котором вас ждут знаменитые каменные грибы, розовые скалы и сказочные дымоходы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Долина Любви. Здесь картинка из туристических буклетов оживёт на ваших глазах. Вы увидите знаменитые сказочные грибы и сделаете потрясающие фотографии.
- Долина Мечей. Этот уголок Каппадокии поразит вас скальными образованиями, напоминающими мечи. Долина растянулась почти на 2,5 км. и хранит ни один десяток дымоходов и пещер.
- Долина Розовая. Свое название она получила благодаря необычному оттенку скал. Это волшебное место, где земля расцветает розовой палитрой.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном ретро-автомобиле. В салоне с комфортом могут разместиться 3 взрослых и 1 ребёнок.
- Экскурсия возможна как на рассвете (с шарами), так и на закате (без шаров). Если вы захотите поехать на рассвете, точное время выезда мы сообщим вам накануне (так как шары взлетают в разное время).
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Эта экскурсия не предполагает сопровождения гида. С вами будет опытный водитель, который покажет самые красивые уголки Каппадокии и не будет торопить вас.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatiana — ваша команда гидов в Каппадокии
Мы команда. Татьяна — travel-эксперт по турецкому направлению. Анна более 25 лет живёт на территории Турции. Наши лицензированные русскоязычные гиды окажут вам всю необходимую поддержку и помощь во время экскурсий. Вы полностью погрузитесь в местную культуру, историю и атмосферу.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
Индивидуальная
5 часов
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€75 за человека