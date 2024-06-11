Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Каппадокия — это мир скал, пещерных городов, невероятных рассветов и закатов.



Приглашаем вас открыть для себя три удивительные долины, где переплетаются чудеса природы, романтика и древняя история! На колоритном ретро-автомобиле вы отправитесь в путешествие, в котором вас ждут знаменитые каменные грибы, розовые скалы и сказочные дымоходы.