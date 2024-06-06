1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Групповая
7 часов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€347 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€202 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
Отправиться в путешествие к загадочным грибам, волшебным дымоходам и инопланетным ландшафтам
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
Объехать лучшие смотровые площадки и понаблюдать, как поднимаются в небо сотни разноцветных шаров
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 10:30
10 июня в 04:30
€116 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 июня 2024Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень
- ППавел5 июня 2024Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- ООльга2 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
- ССветлана29 мая 2024Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
- ССветлана25 мая 2024Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
- ВВиктория24 мая 2024Очень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город и пещерный монастырь Селиме. Гид
- ККсения22 мая 2024Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось и лайтовости и получить
- AAlla22 мая 2024Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Самое главное»
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