Увидеть самое главное в Каппадокии

Найдено 18 экскурсий в категории «Самое главное» в Каппадокии, цены от €75, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
234 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
69 отзывов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
334 за всё до 6 чел.
Волшебные долины Каппадокии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Открыть Северную Каппадокию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
75 за человека
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
270 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Каппадокию за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
По северной Каппадокии - с местным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321257 за всё до 10 чел.
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
347 за всё до 6 чел.
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
9 отзывов
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
202 за всё до 2 чел.
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
350 за всё до 6 чел.
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
300 за всё до 5 чел.
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
Отправиться в путешествие к загадочным грибам, волшебным дымоходам и инопланетным ландшафтам
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340289 за всё до 4 чел.
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
Объехать лучшие смотровые площадки и понаблюдать, как поднимаются в небо сотни разноцветных шаров
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 10:30
10 июня в 04:30
116 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень
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    насыщенный, но было невероятно интересно и легко, Мурат менял маршрут в зависимости от ситуации и мы везде были практически одни без толп туристов, прошли подземный город, побывали в древних храмах, прошли по ущелью. По итогу совсем не устали, а только зарядились энергией от красот Каппадокии. Однозначно рекомендуем, очень легко с гидом, отличный водитель, все очень комфортно и интересно

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  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
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    Организовано все было хорошо. Маршрут грамотно составлен, все успели и при этом никуда не спешили. Было много локаций с великолепными видами и при этом небольшие переезды. Екатерина рассказала очень много об истории этого прекрасного места. Узнали для для себя много нового. Обед был вкусный с большим количеством разнообразных блюд. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время.

  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Очень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город и пещерный монастырь Селиме. Гид
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    шел наверчу и немного адаптировал маршрут и время, что очень удобно. Прекрасный комфортный трансфер и обед. Большое спасибо Мурату за незабываемый, познавательный день!

    Очень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город иОчень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город иОчень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город и
  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Каппадокия - любовь с первого взгляда
    Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось и лайтовости и получить
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    информацию по Кападокии и Турции. Доган все интересно рассказывал, свободное время есть, лучшие точки для фото тоже показывал. Еще огромное спасибо, что немного подвинули начало экскурсии. Мы остались довольны❤️❤️❤️

    Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось
  • A
    Alla
    22 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Зелёный тур по Каппадокии
  2. Красный тур по Каппадокии
  3. Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
  4. Волшебные долины Каппадокии
  5. Открыть Северную Каппадокию
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
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