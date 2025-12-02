Мы покажем нашу страну своими глазами! Легендарная страна Каппадокии
Описание экскурсииОткройте для себя магию Каппадокии на экскурсии, где природа, история и культура сплетаются в единое захватывающее путешествие. Вас ждут мистические долины с удивительными скальными образованиями, древние подземные города, где укрывались первые христиане, и старинные пещерные храмы с уникальными фресками. Мы прогуляемся по тайным тропам вдали от туристических маршрутов, окунемся в местные легенды и узнаем секреты традиционного каппадокийского образа жизни. Почувствуйте дух региона! Важная информация: Вы можете наслаждаться с нами каждой частью Каппадокии!
0:00 — выезд из центра Каппадокии (Гёреме, Ургюп, Аванос).10:15–12:30 — остановки на смотровых площадках и экскурсия по деревне Гореме. 12:30–13:30 — переезд в Аванос, посещение мастерской керамики. 13:30–14:30 — обед в местном ресторане. 14:30–16:00 — прогулка по Пашабаг (Долина монахов) и Долине Деврент. 16:00–17:00 — подъём на Учисарскую крепость и финальная панорама. ~17:30 — возвращение в отель.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в музеях
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашей гостиницы
Завершение: В вашей гостинице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Вы можете наслаждаться с нами каждой частью Каппадокии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
