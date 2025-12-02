Когда: 0:00 — выезд из центра Каппадокии (Гёреме, Ургюп, Аванос).10:15–12:30 — остановки на смотровых площадках и экскурсия по деревне Гореме. 12:30–13:30 — переезд в Аванос, посещение мастерской керамики. 13:30–14:30 — обед в местном ресторане. 14:30–16:00 — прогулка по Пашабаг (Долина монахов) и Долине Деврент. 16:00–17:00 — подъём на Учисарскую крепость и финальная панорама. ~17:30 — возвращение в отель.

Экскурсия длится около 7 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала