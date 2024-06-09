Самые известные места Каппадокии + дегустация вина

Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
Каппадокия — это не только полёты на воздушных шарах.

Но ещё и удивительный подземный город, причудливые скалы, фрески, рассказывающие о прошлом, могучие крепости и изысканное вино, которое добавит яркие нотки в путешествие. Каппадокия — мой родной край. Я знаю его как свои пять пальцев. Расскажу о богатой истории этих земель и покажу красочные фотолокации.
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Подземный город Каймаклы — это 8-этажное сооружение, которое в 20 веке случайно нашёл местный житель. Пройдя по узким проходам Каймаклы, вы увидите, как раньше здесь жили люди, узнаете, чем они занимались и как им удалось создать подземную городскую систему.

Музей под открытым небом Гёреме — монастырский комплекс, где обитали ранние христиане. Мы посетим церкви на территории музея. Я расскажу о каждой фреске, которая там есть, а также о христианстве в целом.

Кафе с невероятным видом на крепость Ортахисар, где можно выпить чашечку кофе и сделать много красочных кадров

Семейные скалы. Вы посмотрите на группу скал, которые считают символом Каппадокии и узнаете, почему их так называют. А ещё я объясню, как появляются каменные образования в виде грибов.

Долина голубей. Пока вы будете осматривать голубятники, я расскажу, что они значат для местных жителей. Также в этом месте можно сделать атмосферные фото на фоне скал и крепости Учхисар.

Дегустация изысканного каппадокийского вина на винном заводе. Вы попробуете 4 вида вина, выясните, где и как оно хранится и почему его считают вином высшего сорта.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, винная дегустация и трансфер на минивэне Mercedes или автомобиле аналогичной марки
  • Дорога до первой локации займёт от 15 минут, в зависимости от месторасположения вашего отеля
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей под открытым небом Гёреме — €20/чел., билет в подземный город Каймаклы — €13/чел., обед — от €12/чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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