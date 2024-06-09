Каппадокия — это не только полёты на воздушных шарах. Но ещё и удивительный подземный город, причудливые скалы, фрески, рассказывающие о прошлом, могучие крепости и изысканное вино, которое добавит яркие нотки в путешествие. Каппадокия — мой родной край. Я знаю его как свои пять пальцев. Расскажу о богатой истории этих земель и покажу красочные фотолокации.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Подземный город Каймаклы — это 8-этажное сооружение, которое в 20 веке случайно нашёл местный житель. Пройдя по узким проходам Каймаклы, вы увидите, как раньше здесь жили люди, узнаете, чем они занимались и как им удалось создать подземную городскую систему.

Музей под открытым небом Гёреме — монастырский комплекс, где обитали ранние христиане. Мы посетим церкви на территории музея. Я расскажу о каждой фреске, которая там есть, а также о христианстве в целом.

Кафе с невероятным видом на крепость Ортахисар, где можно выпить чашечку кофе и сделать много красочных кадров

Семейные скалы. Вы посмотрите на группу скал, которые считают символом Каппадокии и узнаете, почему их так называют. А ещё я объясню, как появляются каменные образования в виде грибов.

Долина голубей. Пока вы будете осматривать голубятники, я расскажу, что они значат для местных жителей. Также в этом месте можно сделать атмосферные фото на фоне скал и крепости Учхисар.

Дегустация изысканного каппадокийского вина на винном заводе. Вы попробуете 4 вида вина, выясните, где и как оно хранится и почему его считают вином высшего сорта.

Организационные детали