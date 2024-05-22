Музей Зельве – экскурсии в Каппадокии

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей Зельве» в Каппадокии, цены от €256, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
Каппадокия: шедевр человека и природы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
289 за всё до 4 чел.
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
350 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Каппадокия - любовь с первого взгляда
    Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось и лайтовости и получить
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    информацию по Кападокии и Турции. Доган все интересно рассказывал, свободное время есть, лучшие точки для фото тоже показывал. Еще огромное спасибо, что немного подвинули начало экскурсии. Мы остались довольны❤️❤️❤️

    Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось
  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
    Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня. Гид был очень приятный мужчина, старался дать нам как можно больше информации, и чтобы вся экскурсия прошла комфортно. Нам все понравилось
    Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дняОрганизатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дняОрганизатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
    Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!! Комфортно все: транспорт, подача материала, непринужденная обстановка. Рекомендую 👌
    Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!!
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Каппадокия - любовь с первого взгляда
    Эта программа - рецепт идеального знакомства с Каппадокией. Так как были в регионе первый раз и была всего пара дней
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    для знакомства, цель была увидеть как можно больше за меньшее количество времени. Доган нам отлично в этом помог! Были учтены все наши пожелания по изменению программы. Узнали много исторических фактов о здешних местах и о самой Турции, попили вкуснеший фисташковый кофе с великолепным видом, и даже самостоятельно попробовали слепить глиняную вазу. Время пролетело незаметно, даже не смотря на то, что были очень уставшие после дороги. Кроме того, Доган помог поменять деньги с выгодным курсом, завез в салон сотовой связи и даже помог купить уникальные товары в местном маркете (на удивление таких больше нигде так и не нашли). Отдельно спасибо за то, что были на связи и в другие дни нашего пребывания и отвечали на вопрос про Каппадокию 🙏🏼Будем рекомендовать!

    Эта программа - рецепт идеального знакомства с Каппадокией. Так как были в регионе первый раз иЭта программа - рецепт идеального знакомства с Каппадокией. Так как были в регионе первый раз иЭта программа - рецепт идеального знакомства с Каппадокией. Так как были в регионе первый раз иЭта программа - рецепт идеального знакомства с Каппадокией. Так как были в регионе первый раз иЭта программа - рецепт идеального знакомства с Каппадокией. Так как были в регионе первый раз иЭта программа - рецепт идеального знакомства с Каппадокией. Так как были в регионе первый раз и
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Каппадокия - любовь с первого взгляда
    Большое спасибо Догану за прекрасный день! Увидела невероятные красоты Каппадокии - действительно, восьмое чудо света! Доган интересный рассказчик, искренне любит свою родину, прекрасно знает русский язык; с ним было очень комфортно. Отличное авто, также спасибо водителю. Однозначно рекомендую!
    Большое спасибо Догану за прекрасный день! Увидела невероятные красоты Каппадокии - действительно, восьмое чудо света! ДоганБольшое спасибо Догану за прекрасный день! Увидела невероятные красоты Каппадокии - действительно, восьмое чудо света! Доган
  • Н
    Наталья
    15 января 2022
    Каппадокия: шедевр человека и природы
    Для дочки хотели получить мастер-класс по рисованию красками на воде - уникальная Техника, которая произвела впечатление на всех! Дочка нарисовала
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    красками и на бумаге и на шелковом платке после показа художницы! А также ей очень хотелось попробовать на гончарном круге вылепить изделие - что тоже удалось в другой мастерской. Кроме этого посмотрели уникальные места - деревню в скалах и долину монахов! Удивительные места! Нас сопровождала Елена - очень все приятно, легко, информативно в меру, без перегруза. Очень приятная поездка, по времени - сколько нам надо было в одном месте находиться- столько и были - нас не торопили, все очень комфортно! Благодарим за впечатления!

  • А
    Анжела
    20 октября 2021
    Каппадокия: шедевр человека и природы
    Очень интересная экскурсия, дающая представление об истории возникновения региона, его развития и положения в наши дни. Экскурсия очень насыщена разнообразными
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    фактами, посещениями природных парков, местных городков и мастер классов. По ходу смогли скорректировать экскурсию, посетив винодельню. Была приятно удивлена качеством местных вин. Спасибо Катерине за интересный рассказ и полезные советы по местам для самостоятельного посещения!

  • А
    Анна
    5 апреля 2021
    Каппадокия: шедевр человека и природы
    Получила огромное удовольствие от проведенного дня с Екатериной!!! Столько интересного, причем не было скучных дат, нудных фактов, что для меня
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    очень важно! Обьездили весь регион за день! Были интересные творческие мастер классы - рисование по воде, гончарное искусство! Обед в национальном стиле тоже очень понравился! Екатерина дала много ценной информации для спсостоятельного посещения в другие дни! Нигде нас не торопила! В целом, очень энергетически приятный, спокойный, доброжелательный человек! Советую всем)

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Музей Зельве»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Каппадокия - любовь с первого взгляда
  2. Каппадокия: шедевр человека и природы
  3. Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
  4. Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Музей Зельве" можно забронировать 4 экскурсии от 256 до 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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