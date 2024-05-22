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для знакомства, цель была увидеть как можно больше за меньшее количество времени. Доган нам отлично в этом помог! Были учтены все наши пожелания по изменению программы. Узнали много исторических фактов о здешних местах и о самой Турции, попили вкуснеший фисташковый кофе с великолепным видом, и даже самостоятельно попробовали слепить глиняную вазу. Время пролетело незаметно, даже не смотря на то, что были очень уставшие после дороги. Кроме того, Доган помог поменять деньги с выгодным курсом, завез в салон сотовой связи и даже помог купить уникальные товары в местном маркете (на удивление таких больше нигде так и не нашли). Отдельно спасибо за то, что были на связи и в другие дни нашего пребывания и отвечали на вопрос про Каппадокию 🙏🏼Будем рекомендовать!