1 чел.
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20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения22 мая 2024Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось и лайтовости и получить
- ААлександра10 мая 2024Организатор была на связи при запросе экскурсии поздним вечером, смогла найти гида на утро следующего дня. Гид был очень приятный мужчина, старался дать нам как можно больше информации, и чтобы вся экскурсия прошла комфортно. Нам все понравилось
- ИИрина4 мая 2024Малика организовала нам экскурсию в день запроса за 20 минут 🙌🔥!!!! Комфортно все: транспорт, подача материала, непринужденная обстановка. Рекомендую 👌
- ММария29 апреля 2024Эта программа - рецепт идеального знакомства с Каппадокией. Так как были в регионе первый раз и была всего пара дней
- ЮЮлия20 апреля 2024Большое спасибо Догану за прекрасный день! Увидела невероятные красоты Каппадокии - действительно, восьмое чудо света! Доган интересный рассказчик, искренне любит свою родину, прекрасно знает русский язык; с ним было очень комфортно. Отличное авто, также спасибо водителю. Однозначно рекомендую!
- ННаталья15 января 2022Для дочки хотели получить мастер-класс по рисованию красками на воде - уникальная Техника, которая произвела впечатление на всех! Дочка нарисовала
- ААнжела20 октября 2021Очень интересная экскурсия, дающая представление об истории возникновения региона, его развития и положения в наши дни. Экскурсия очень насыщена разнообразными
- ААнна5 апреля 2021Получила огромное удовольствие от проведенного дня с Екатериной!!! Столько интересного, причем не было скучных дат, нудных фактов, что для меня
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Музей Зельве»
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