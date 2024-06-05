Музеи и искусство Каппадокии

Найдено 11 экскурсий в категории «Музеи» в Каппадокии, цены от €75, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
156 отзывов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
«Музей под открытым небом Гёреме — комплекс старинных пещерных монастырей и келий монахов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
321 за всё до 6 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
«Долина Мечей, которая расположилась вплотную к Гёреме, за музеем под открытым небом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
69 отзывов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«В Музее под открытым небом Гёреме окажетесь на огромном плато, усыпанном монастырями-скалами, и рассмотрите сохранившиеся фрески»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Открыть Северную Каппадокию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
«Музей под открытым небом Зельве, который включает в себя два десятка скальных монастырей»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
75 за человека
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
«Музей под открытым небом в Гёреме»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
«Это настоящий музей под открытым небом, на территории которого находится целых 15 древних скальных церквей»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
«Затем мы отправимся в музей под открытым небом, который занесен в список наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
310 за всё до 6 чел.
Каппадокия: шедевр человека и природы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Музей под открытым небом Зельве — огромный скальный комплекс 11-13 веков»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
289 за всё до 4 чел.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
«Погуляете по сюрреалистическими долинам с «каменными грибами», посетите музей под открытым небом с вырезанными в скалах монастырями и увидите загадочную крепость Учхисар»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
86 за человека
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
«Музей под открытым небом Зельве»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
350 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
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    опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!)

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
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    Организовано все было хорошо. Маршрут грамотно составлен, все успели и при этом никуда не спешили. Было много локаций с великолепными видами и при этом небольшие переезды. Екатерина рассказала очень много об истории этого прекрасного места. Узнали для для себя много нового. Обед был вкусный с большим количеством разнообразных блюд. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время.

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Каппадокия - любовь с первого взгляда
    Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось и лайтовости и получить
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    информацию по Кападокии и Турции. Доган все интересно рассказывал, свободное время есть, лучшие точки для фото тоже показывал. Еще огромное спасибо, что немного подвинули начало экскурсии. Мы остались довольны❤️❤️❤️

    Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. ХотелосьСпасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось
  • A
    Alla
    22 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Хороший тур. Гид хорошо ориентируется в материале, дает много интересной информации. Очень доброжелательна и клиентоориентирована. Помимо программы экскурсии, ответила на
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    множество наших вопросов о современной жизни в Каппадокии. Компания-организатор тоже порадовала. Мы забыли после окончания экскурсии в автобусе кофту и заметили это только через несколько часов, гуляя по городу. Думали, будет проблема созваниваться с гидом, водителем и т. д. Оказалось кофту уже давно привезли и оставили для нас на ресепшене отеля. Из минусов экскурсии - не совсем была понятна логистика перемещений в течение дня. Показалось, что большой и не очень целесообразный крюк на автобусе, чтобы пообедать в каком-то не особо примечательном месте.

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
  • С
    Света
    15 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Нам очень понравился Красный тур. Наш гид Марина очень интересно и информативно все рассказала и показала. Узнали много нового и восхитились ландшафтом. Очень рекомендуем Света и Галя
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсию заказывала индивидуальную, маршрут по очередности посещения построили исходя из погодных условий, рассказ интересный, места очень красивые, программа насыщенная позволяет за один день осмотреть много интересных мест. Советую.
  • V
    Vitalii
    13 мая 2024
    Каппадокия для новичков
    Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Музеи»

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  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
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  10. Крепость Ортахисар
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