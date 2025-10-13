Неспешное путешествие по самым атмосферным местам Каппадокии на классическом автомобиле. Вас ждут знаковые фотолокации, древний замок Ортахисар и дегустация знаменитых местных вин. Идеальный маршрут для тех, кто ценит красоту, вкус и стиль.
Описание экскурсииПутешествие по культовым локациям Вы отправитесь в приятную поездку по Каппадокии на классическом автомобиле в сопровождении опытного англоговорящего водителя. Первая остановка — легендарная «Долина любви», одно из самых фантастических мест региона, откуда открываются виды на долину Кызылчыкур и величественную гору Эрджиес. Далее вас ждёт Ортахисар — древний город с впечатляющим замком и самой большой «сказочной трубой» в Каппадокии. Узкие улочки, скальные дома и мощная крепость создают ощущение путешествия во времени. Дегустация каппадокийских вин Финалом маршрута станет дегустация вин в самом известном винном погребе региона. Вы попробуете три сорта белого, розового или красного вина, отмеченных «золотыми» наградами на европейских конкурсах. Важная информация:
- Обратите внимание: сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено. С вами поедет англоговорящий водитель из нашей команды.
- Вам будет предоставлено время (15-20 мин) для съёмки фото и видео в каждом панорамном месте, указанном в программе. Среднее время пребывания на винодельне — 40-50 мин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина любви
- Замок Ортахисар
- Долина Кызылчыкур
- Гора Эрджиес
- Винный погреб Каппадокии
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Англоговорящий водитель
- Дегустация трёх видов вин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
И
Всем привет! Мы с друзьями приехали в Каппадокию чтобы увидеть красоту города. Сегодня заказали тур через Мурат все быстро и организованно! А водитель который был с нами просто офигенный человек!
С
Прекрасно провели время и получили огромное удовольствие от Каппадокии, открытый ретро Форд очень усилил впечатления! Команда местная, знает прекрасные локации, спасибо!
Входит в следующие категории Каппадокии
€166 за экскурсию
Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.