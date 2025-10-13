Вкус и романтика Каппадокии: Долина любви, Ортахисар, вино

Неспешное путешествие по самым атмосферным местам Каппадокии на классическом автомобиле. Вас ждут знаковые фотолокации, древний замок Ортахисар и дегустация знаменитых местных вин. Идеальный маршрут для тех, кто ценит красоту, вкус и стиль.
Описание экскурсии

Путешествие по культовым локациям Вы отправитесь в приятную поездку по Каппадокии на классическом автомобиле в сопровождении опытного англоговорящего водителя. Первая остановка — легендарная «Долина любви», одно из самых фантастических мест региона, откуда открываются виды на долину Кызылчыкур и величественную гору Эрджиес. Далее вас ждёт Ортахисар — древний город с впечатляющим замком и самой большой «сказочной трубой» в Каппадокии. Узкие улочки, скальные дома и мощная крепость создают ощущение путешествия во времени. Дегустация каппадокийских вин Финалом маршрута станет дегустация вин в самом известном винном погребе региона. Вы попробуете три сорта белого, розового или красного вина, отмеченных «золотыми» наградами на европейских конкурсах. Важная информация:
  • Обратите внимание: сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено. С вами поедет англоговорящий водитель из нашей команды.
  • Вам будет предоставлено время (15-20 мин) для съёмки фото и видео в каждом панорамном месте, указанном в программе. Среднее время пребывания на винодельне — 40-50 мин.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина любви
  • Замок Ортахисар
  • Долина Кызылчыкур
  • Гора Эрджиес
  • Винный погреб Каппадокии
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Англоговорящий водитель
  • Дегустация трёх видов вин
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание: сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено. С вами поедет англоговорящий водитель из нашей команды
  • Вам будет предоставлено время (15-20 мин) для съёмки фото и видео в каждом панорамном месте, указанном в программе. Среднее время пребывания на винодельне - 40-50 мин
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Всем привет! Мы с друзьями приехали в Каппадокию чтобы увидеть красоту города. Сегодня заказали тур через Мурат все быстро и организованно! А водитель который был с нами просто офигенный человек!
Все объяснил, фотографировал, показывал как надо фотографироваться, а места который он выбирает просто шикарные, так как он местный рассказал все о жителях города и как они живут а еще он на время не смотрит не принципиальный человек главное чтобы понравилась гостям. Мы очень довольны туром особенно водителем Мустафа если вы читаете огромное спасибо! Когда еще раз приедем обьязательно для вас что нибудь привезу! Будьте здоровы и счастливы)))

Прекрасно провели время и получили огромное удовольствие от Каппадокии, открытый ретро Форд очень усилил впечатления! Команда местная, знает прекрасные локации, спасибо!

€166 за экскурсию
Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.