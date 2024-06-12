Винные экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Каппадокии, цены от €129, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
Прокатиться по Каппадокии на классическом автомобиле и побывать в самом известном винном погребе
«После путешествия вы отправитесь в самый известный винный погреб Каппадокии»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 161129 за всё до 8 чел.
Необычная Каппадокия: вино, лепка из глины и Долина голубей
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Необычная Каппадокия: вино, глина, Долина голубей
Погрузитесь в мир древних традиций Каппадокии, отведайте местные вина и создайте глиняное изделие своими руками
Начало: Отели Каппадокии
«Здесь вы сможете насладиться дегустацией вин региона Каппадокия в традиционном винном поместье и узнать историю регионального виноделия»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
295 за всё до 12 чел.
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
«Дегустация изысканного каппадокийского вина на винном заводе»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
340289 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
  2. Необычная Каппадокия: вино, лепка из глины и Долина голубей
  3. Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 295 со скидкой до 20%.
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