1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
Прокатиться по Каппадокии на классическом автомобиле и побывать в самом известном винном погребе
«После путешествия вы отправитесь в самый известный винный погреб Каппадокии»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 161€129 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Необычная Каппадокия: вино, глина, Долина голубей
Погрузитесь в мир древних традиций Каппадокии, отведайте местные вина и создайте глиняное изделие своими руками
Начало: Отели Каппадокии
«Здесь вы сможете насладиться дегустацией вин региона Каппадокия в традиционном винном поместье и узнать историю регионального виноделия»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€295 за всё до 12 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
«Дегустация изысканного каппадокийского вина на винном заводе»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
340€289 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Винные туры»
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