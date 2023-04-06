Каппадокия завораживает даже с фотографий. Тогда каково это, видеть её инопланетные рельефы в первых лучах солнца с воздуха, из корзины красочного монгольфьера? Предлагаем отправиться с нами в часовой полёт над долиной Соганлы и узнать. Скалы необычных форм, в которых ранние христиане вырубали церкви, просторы и огромный шар над головой — ощущение приключения гарантировано!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как я заранее выкупаю для вас места на шаре. Полная стоимость возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность

Множество аэростатов почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — страшно не будет. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты.

Наш план

В 3:30–4:00 утра (зимой и осенью — в 5:30–6:30) мы заберём вас из отеля. Затем — трансфер на площадку, где вы увидите, как надувают шар. После захватывающего 75-минутного полёта на рассвете вы получите сертификат и вернётесь в отель, успев на завтрак.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как мы заранее выкупаем для вас места на шаре. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются не позднее, чем за сутки до полёта (наличными или переводом на карту).

Полная стоимость возвращается исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды

Полёт подтверждается или отменяется в связи с погодными условиями накануне вечером

Пожалуйста, уточняйте наличие свободных мест перед оплатой. Предоплата 50%, как правило, гарантирует место на шаре, но в Каппадокии сложная ситуация с полётами, поэтому возможны форс-мажоры.

Если вы хотите лететь в корзине на 16 человек, то бронировать полёт нужно минимум за 3 недели до предполагаемой даты

Полёт запрещён детям до 6 лет и пожилым людям старше 65 лет

Как проходит полёт

Полёт длится 75 минут

Вас заберут из отеля в любой точке Каппадокии и по окончании привезут обратно. Точное время утреннего трансфера мы сообщим вам вечером накануне полета (примерно в 20:00–21:00).

Водитель и пилот не говорят по-русски, но вы всегда можете связаться с нами по всем вопросам

Как происходит управление шаром? 40% — это пилот, 60% — ветер. Главное — это ваша безопасность, поэтому пилот на месте решает, на какой высоте лететь.

Шары в Каппадокии взлетают круглый год. Но при планировании поездки учитывайте, что полёт могут перенести на следующий день из-за погодных условий.

По запросу возможен трансфер из/в аэропорт: групповой — 8€ с человека в одну сторону, индивидуальный — 45€ за машину до 4 человек в одну сторону.