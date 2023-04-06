Встретить рассвет на воздушном шаре и полюбоваться пейзажами в группе до 16, 20 или 28 человек
Тогда каково это, видеть её инопланетные рельефы в первых лучах солнца с воздуха, из корзины красочного монгольфьера? Предлагаем отправиться с нами в часовой полёт над долиной Соганлы и узнать.
Скалы необычных форм, в которых ранние христиане вырубали церкви, просторы и огромный шар над головой — ощущение приключения гарантировано!
апр
апр
апр
апр
апр
апр
апр
даты
Описание
Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как я заранее выкупаю для вас места на шаре. Полная стоимость возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.
Что вас ожидает
Комфорт и безопасность
Множество аэростатов почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — страшно не будет. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты.
Наш план
В 3:30–4:00 утра (зимой и осенью — в 5:30–6:30) мы заберём вас из отеля. Затем — трансфер на площадку, где вы увидите, как надувают шар. После захватывающего 75-минутного полёта на рассвете вы получите сертификат и вернётесь в отель, успев на завтрак.
Организационные детали
Прочитайте до бронирования
- Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как мы заранее выкупаем для вас места на шаре. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются не позднее, чем за сутки до полёта (наличными или переводом на карту).
- Полная стоимость возвращается исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды
- Полёт подтверждается или отменяется в связи с погодными условиями накануне вечером
- Пожалуйста, уточняйте наличие свободных мест перед оплатой. Предоплата 50%, как правило, гарантирует место на шаре, но в Каппадокии сложная ситуация с полётами, поэтому возможны форс-мажоры.
- Если вы хотите лететь в корзине на 16 человек, то бронировать полёт нужно минимум за 3 недели до предполагаемой даты
- Полёт запрещён детям до 6 лет и пожилым людям старше 65 лет
Как проходит полёт
- Полёт длится 75 минут
- Вас заберут из отеля в любой точке Каппадокии и по окончании привезут обратно. Точное время утреннего трансфера мы сообщим вам вечером накануне полета (примерно в 20:00–21:00).
- Водитель и пилот не говорят по-русски, но вы всегда можете связаться с нами по всем вопросам
- Как происходит управление шаром? 40% — это пилот, 60% — ветер. Главное — это ваша безопасность, поэтому пилот на месте решает, на какой высоте лететь.
- Шары в Каппадокии взлетают круглый год. Но при планировании поездки учитывайте, что полёт могут перенести на следующий день из-за погодных условий.
По запросу возможен трансфер из/в аэропорт: групповой — 8€ с человека в одну сторону, индивидуальный — 45€ за машину до 4 человек в одну сторону.
ежедневно в 04:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 04:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.