Пролетая над Каппадокией: долина Соганлы и её скальные церкви

Встретить рассвет на воздушном шаре и полюбоваться пейзажами в группе до 16, 20 или 28 человек

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Каппадокия завораживает даже с фотографий.

Тогда каково это, видеть её инопланетные рельефы в первых лучах солнца с воздуха, из корзины красочного монгольфьера? Предлагаем отправиться с нами в часовой полёт над долиной Соганлы и узнать.

Скалы необычных форм, в которых ранние христиане вырубали церкви, просторы и огромный шар над головой — ощущение приключения гарантировано!
Пролетая над Каппадокией: долина Соганлы и её скальные церкви
Пролетая над Каппадокией: долина Соганлы и её скальные церкви
Пролетая над Каппадокией: долина Соганлы и её скальные церкви
Пролетая над Каппадокией: долина Соганлы и её скальные церкви
Пролетая над Каппадокией: долина Соганлы и её скальные церкви
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как я заранее выкупаю для вас места на шаре. Полная стоимость возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность

Множество аэростатов почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — страшно не будет. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты.

Наш план

В 3:30–4:00 утра (зимой и осенью — в 5:30–6:30) мы заберём вас из отеля. Затем — трансфер на площадку, где вы увидите, как надувают шар. После захватывающего 75-минутного полёта на рассвете вы получите сертификат и вернётесь в отель, успев на завтрак.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как мы заранее выкупаем для вас места на шаре. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются не позднее, чем за сутки до полёта (наличными или переводом на карту).
  • Полная стоимость возвращается исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды
  • Полёт подтверждается или отменяется в связи с погодными условиями накануне вечером
  • Пожалуйста, уточняйте наличие свободных мест перед оплатой. Предоплата 50%, как правило, гарантирует место на шаре, но в Каппадокии сложная ситуация с полётами, поэтому возможны форс-мажоры.
  • Если вы хотите лететь в корзине на 16 человек, то бронировать полёт нужно минимум за 3 недели до предполагаемой даты
  • Полёт запрещён детям до 6 лет и пожилым людям старше 65 лет

Как проходит полёт

  • Полёт длится 75 минут
  • Вас заберут из отеля в любой точке Каппадокии и по окончании привезут обратно. Точное время утреннего трансфера мы сообщим вам вечером накануне полета (примерно в 20:00–21:00).
  • Водитель и пилот не говорят по-русски, но вы всегда можете связаться с нами по всем вопросам
  • Как происходит управление шаром? 40% — это пилот, 60% — ветер. Главное — это ваша безопасность, поэтому пилот на месте решает, на какой высоте лететь.
  • Шары в Каппадокии взлетают круглый год. Но при планировании поездки учитывайте, что полёт могут перенести на следующий день из-за погодных условий.

По запросу возможен трансфер из/в аэропорт: групповой — 8€ с человека в одну сторону, индивидуальный — 45€ за машину до 4 человек в одну сторону.

ежедневно в 04:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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