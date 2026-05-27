Когда воздух ещё веет прохладой, а солнце вот-вот взойдёт, вы подниметесь ближе к облакам. Под вами раскинутся долины, пещерные жилища, скальные церкви и панорамы Гёреме. Маршрут не фиксирован, поэтому каждый полёт открывает Каппадокию с нового ракурса.
Описание трансфер
Из отеля мы отвезём вас к точке старта. Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и понаблюдаете за тем, как подготавливают шары.
С высоты увидите:
- долины Каппадокии, включая Гёреме, Розовую и Любовную
- знаменитые Каменные грибы — один из главных символов региона
- древние пещерные жилища и скальные церкви
- панорамы Гёреме и окрестных деревень
- десятки воздушных шаров в небе
Ориентировочный тайминг
5:15–6:00 — трансфер из отеля
6:00–7:00 — полёт на шаре
7:30–9:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- К полёту не допускаются дети до 6 лет. Программа не подходит беременным, а также людям с серьёзными заболеваниями спины и опорно-двигательного аппарата
- Если погода будет неподходящая для полёта, мы предложим вам перенести мероприятие или вернём деньги
- Страховка и сертификат о полёте входят в стоимость. Дополнительно оплачиваются фото и видео
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 05:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Сулейман — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 348 туристов
Меня зовут Сулейман. За профессиональный подход к работе меня часто называют Сулейманом Великолепным. После изучения русского языка в Беларуси и Украине я поселился в Каппадокии. С моей командой вы сможете полюбоваться невероятной красотой этого места и узнать больше о нём и его чудесах.
