Когда воздух ещё веет прохладой, а солнце вот-вот взойдёт, вы подниметесь ближе к облакам. Под вами раскинутся долины, пещерные жилища, скальные церкви и панорамы Гёреме. Маршрут не фиксирован, поэтому каждый полёт открывает Каппадокию с нового ракурса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Из отеля мы отвезём вас к точке старта. Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и понаблюдаете за тем, как подготавливают шары.

С высоты увидите:

долины Каппадокии, включая Гёреме, Розовую и Любовную

знаменитые Каменные грибы — один из главных символов региона

древние пещерные жилища и скальные церкви

панорамы Гёреме и окрестных деревень

десятки воздушных шаров в небе

Ориентировочный тайминг

5:15–6:00 — трансфер из отеля

6:00–7:00 — полёт на шаре

7:30–9:00 — возвращение в отель

