Активный отдых в Каппадокии

Найдено 6 экскурсий в категории «Активный отдых» в Каппадокии, цены от €50, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Винтажные электромопеды в Каппадокии: незабываемое путешествие
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за всё до 2 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234199 за всё до 6 чел.
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Конная прогулка по Каппадокии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
50 за человека
Прогулка по Розовой долине
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350298 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    26 мая 2024
    По Каппадокии на винтажных электромопедах
    Спасибо за экскурсию, были 26.05.24, прекрасно провели время!!!! Получили много позитивных эмоций, рекомендуем!
    Спасибо за экскурсию, были 26.05.24, прекрасно провели время!!!! Получили много позитивных эмоций, рекомендуем!
  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
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    фресками, прекрасные места для фотосессии, сбалансированная физическая нагрузка. Все прекрасно организовано, гид шел навстречу, по его рекомендации отправились в спа после прогулки, остались очень довольны.

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    По Каппадокии на винтажных электромопедах
    Прикольная экскурсия. Стильно, необычно. Организация на высшем уровне!
    Прикольная экскурсия. Стильно, необычно. Организация на высшем уровне!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
  • Ю
    Юлиана
    14 мая 2024
    По Каппадокии на винтажных электромопедах
    Безумно понравилось! Классные машинки, какие не предлагают в других местах, не надо ехать по пыльным дорогам в колонне квадроциклов или
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    такой же колонной на ретромобиле, много времени для фото Очень весело, привлекает внимание других отдыхающий Мопед прост в управлении, однозначно берите и не пожалеете!

    Безумно понравилось! Классные машинки, какие не предлагают в других местах, не надо ехать по пыльным дорогам
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все
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    вопросы отвечала четко и оперативно; парни-сопровождающие обеспечивали нашу безопасность на протяжении всего пути; маршрут проходил по самым красивым уголкам каньона! Спасибо большое всем, кто участвовал в организации экскурсии!

  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Огромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долины, показал умопомрачительные виды. Рассказал
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    об истории возникновения Каппадокии и важных моментах. Так же рассказал пару легенд. И это не заученная информация, а хороший интересный рассказ, что достаточно редко для гида. Показал самые интересные и красивые локации по пути (нас 4 девочки было на экскурсии), напоил соком! А в конце посоветовал рестораны, где можно обменять валюту и другую важную информацию. Забрал из отеля и отвез в отель. Искали просто прогулку пешком, а нашли гораздо большее! Всем советуем и это мнение нас четверых.

    Огромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долины
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Замечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошо говорит по русски. Знает
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    уникальные секретные места и пещеры, провел очень интересным несложным маршрутом (ребенок 7 лет без проблем прошел). Пошел нам навстречу, передвинул время экскурсии по нашей просьбе. Рассказал кучу информации по истории данных мест. Отлично провели время, спасибо большое!

    Замечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошоЗамечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошоЗамечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошо
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились с ветерком, получили отличные фото и видео, спасибо.
    Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились
  • Е
    Елизавета
    16 марта 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Прогулка оставила прекрасные впечатления. Лошадки чистенькие, ухоженные, умненькие. Не знаю, из-за молодости - горячности кобылок или из-за холодка и ветра (были в
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    марте), но прогулка была достаточно бодрой, наш аллюр я бы назвала шаго-рысь. Но так как мы с мужем бывалые всадники, то нас это нисколько не смущало). У нас была групповая экскурсия, но в итоге получилось, что были с мужем вдвоем. Брали на закате. Прогулка идёт вдоль дороги (проезжей) до долин, далее по долинам и немного вдоль дороги обратно. Нам встречались машины и миникары, которые так же ездят по "маршруту", лошади их в большинстве своем игнорируют, моя лошадочка немного запаниковала, когда их стало слишком много, но мы с ней быстро справились. Попыток выбить из седла, понести, или наоборот встать как вкопанный и пр. замечено за лошадками за прогулку не было. Седла ковбойские, что может быть непривычно, но адаптируемо, для "бывалых" и удобно для новичков - можно придерживаться руками за луку. На смотровых площадках долин были остановки, где мы спешивались и/или оставались на конях для фото паузы. Нашим проводником был Рахмет. Отдельно хочется отметить его работу в качестве фото и видео оператора. Столько всего отснял, просто прекрасно. Над, под, сбоку, отдельно, вдвоем, я на лошади, а муж нет, я на земле, муж на лошади, на другой лошади…. В общем самые приятные впечатления. Ну и конечно потрясающие пейзажи)

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Активный отдых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Каппадокии на винтажных электромопедах
  2. Конная прогулка по долинам Каппадокии
  3. Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
  4. Каппадокия - на квадроциклах за закатом
  5. Конная прогулка по Каппадокии
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  2. Самое главное
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  6. Крепость Учхисар
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Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
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