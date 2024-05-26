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марте), но прогулка была достаточно бодрой, наш аллюр я бы назвала шаго-рысь. Но так как мы с мужем бывалые всадники, то нас это нисколько не смущало). У нас была групповая экскурсия, но в итоге получилось, что были с мужем вдвоем. Брали на закате. Прогулка идёт вдоль дороги (проезжей) до долин, далее по долинам и немного вдоль дороги обратно. Нам встречались машины и миникары, которые так же ездят по "маршруту", лошади их в большинстве своем игнорируют, моя лошадочка немного запаниковала, когда их стало слишком много, но мы с ней быстро справились. Попыток выбить из седла, понести, или наоборот встать как вкопанный и пр. замечено за лошадками за прогулку не было. Седла ковбойские, что может быть непривычно, но адаптируемо, для "бывалых" и удобно для новичков - можно придерживаться руками за луку. На смотровых площадках долин были остановки, где мы спешивались и/или оставались на конях для фото паузы. Нашим проводником был Рахмет. Отдельно хочется отметить его работу в качестве фото и видео оператора. Столько всего отснял, просто прекрасно. Над, под, сбоку, отдельно, вдвоем, я на лошади, а муж нет, я на земле, муж на лошади, на другой лошади…. В общем самые приятные впечатления. Ну и конечно потрясающие пейзажи)