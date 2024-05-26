1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Винтажные электромопеды в Каппадокии: незабываемое путешествие
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234€199 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350€298 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина26 мая 2024Спасибо за экскурсию, были 26.05.24, прекрасно провели время!!!! Получили много позитивных эмоций, рекомендуем!
- ВВиктория24 мая 2024Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
- ААнна18 мая 2024Прикольная экскурсия. Стильно, необычно. Организация на высшем уровне!
- ЮЮлия15 мая 2024Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
- ЮЮлиана14 мая 2024Безумно понравилось! Классные машинки, какие не предлагают в других местах, не надо ехать по пыльным дорогам в колонне квадроциклов или
- ЮЮлия11 мая 2024Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все
- ИИрина6 мая 2024Огромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долины, показал умопомрачительные виды. Рассказал
- ЕЕкатерина4 мая 2024Замечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошо говорит по русски. Знает
- ЕЕлена5 апреля 2024Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились с ветерком, получили отличные фото и видео, спасибо.
- ЕЕлизавета16 марта 2024Прогулка оставила прекрасные впечатления. Лошадки чистенькие, ухоженные, умненькие. Не знаю, из-за молодости - горячности кобылок или из-за холодка и ветра (были в
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Активный отдых»
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