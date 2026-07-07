Выгодный трансфер в Каппадокии: Деринкую, долина Ихлара, Гёреме

Трансфер по фиксированному тарифу позволит избежать высоких цен на такси. Выбирайте маршрут, а мы безопасно и комфортно доставим вас из точки А в точку Б.
Описание трансфер
Безопасная и комфортная поездка
Трансфер осуществляется от вашего отеля или любой другой удобной вам точки до выбранного конечного пункта.
Индивидуальный трансфер и фиксированная цена
Цена фиксируется при бронировании без каких-либо последующих доплат. Принимаем карты российских и иностранных банков
Круглосуточная поддержка оператора на русском языке
Вы в любой момент сможете задать вопросы по заказу в поддержке 24/7
Организационные детали
- Указана ориентировочная средняя стоимость. Точную стоимость вы можете увидеть на странице заказа — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг
- При бронировании укажите номер рейса и конечную точку. Номер рейса нужен, чтобы водитель смог отслеживать ваш рейс в случае задержки рейса
- Укажите, нужны ли детские кресла, количество детей и их возраст. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В указанной вами точке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2490 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.
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