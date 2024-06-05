1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575€489 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€347 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
- ППавел31 мая 2024Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
- ССветлана25 мая 2024Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
- ССвнтлана22 мая 2024Супер экскурсоводы в Трипстер
- ИИгорь14 мая 2024Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед, безумно красивые места. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Два
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Деринкую»
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