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тур включено всё, абсолютно всё (покупают вам авиабилеты в Каппадокию, забирают из отеля в Стамбуле, доставляют в аэропорт, из аэропорта в Каппадокии встречают, возят на экскурсии, кормят обедом, заселяют в комфортабельный отель на 1 ночь с завтраком, на следующий день ещё экскурсии и обед, вечером доставляют в аэропорт в Каппадокии, по прилёту в Стамбул встречают и возвращают в отель в Стамбуле). При этом цена очень гуманная, учитывая, что трансферы по Стамбулу индивидуальные, отель в Каппадокии новый, комфортный, нам попался с бассейном и терассой и видом на весь Гёреме - все воздушные шары были хорошо видны. Татьяна была на связи с оформления заказа и до самого возвращения в Стамбул, всё объясняла, на вопросы отвечала. Гиды и в первый день, и во второй день были потрясающие (Елена из Беларуссии и Екатерина из России) - и рассказывают все просто и с интересом, и фотографии делают красивые. Нам очень понравился тур, насыщенный и комфортный. Спасибо Татьяне и всем, кто задействован в организации и проведении этого тура!