Зеленый маршрут пролегает по южной части Каппадокии. Красный — по северной.
В нашем путешествии мы совместим оба! Увидим долины с фантастическими природными скульптурами из лавы. Посетим скальный замок, подземный город Каймаклы и пещерный монастырь. Заодно поговорим об исторических событиях, затронувших эти места.
Описание экскурсииКаппадокия: мир чудес На этой экскурсии вы увидите жемчужину Каппадокии — Долину любви с её причудливыми скалами, напоминающими печные дымоходы. Вы посетите древний замок Учхисар, вырубленный в скале для защиты от римлян, и пройдёте по четырёхкилометровой Долине голубей. Вас ждёт спуск в подземный город Каймаклы с его лабиринтами комнат, погребов и даже церковью. Вы подниметесь на холм в Долине Гёреме, чтобы полюбоваться фантастическими пейзажами, увидите древнюю необычную крепость Ортахисар и сказочные скалы Долины Воображения. Завершится путешествие в Аваносе, где хранятся древние традиции гончарного мастерства со времён хеттов, а затем мы отвезем вас обратно в отель.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина любви
- Замок Учхисар
- Долина голубей
- Подземный город Каймаклы
- Долина Гёреме
- Крепость Ортахисар
- Долина Деврент
- Аванос
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Вход в подземный город Каймаклы - 13 евро/чел (дети до 8 лет бесплатно)
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Гореме. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: По окончании экскурсии мы отвезем вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
