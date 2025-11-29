Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Зеленый маршрут пролегает по южной части Каппадокии. Красный — по северной.



В нашем путешествии мы совместим оба! Увидим долины с фантастическими природными скульптурами из лавы. Посетим скальный замок, подземный город Каймаклы и пещерный монастырь. Заодно поговорим об исторических событиях, затронувших эти места.

Описание экскурсии Каппадокия: мир чудес На этой экскурсии вы увидите жемчужину Каппадокии — Долину любви с её причудливыми скалами, напоминающими печные дымоходы. Вы посетите древний замок Учхисар, вырубленный в скале для защиты от римлян, и пройдёте по четырёхкилометровой Долине голубей. Вас ждёт спуск в подземный город Каймаклы с его лабиринтами комнат, погребов и даже церковью. Вы подниметесь на холм в Долине Гёреме, чтобы полюбоваться фантастическими пейзажами, увидите древнюю необычную крепость Ортахисар и сказочные скалы Долины Воображения. Завершится путешествие в Аваносе, где хранятся древние традиции гончарного мастерства со времён хеттов, а затем мы отвезем вас обратно в отель.

