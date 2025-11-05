Индивидуальная
до 15 чел.
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
€230 за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Начало: Начало экскурсии Гореме. Точное место встречи вы у...
€295.20
€328 за всё до 15 чел.
Групповая
до 15 чел.
Квадроциклы: тур по долинам Волшебной Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00.
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 ноября 2025Благодарим Мурата за великолепную экскурсию. Было захватывающе, интересно и вкусно! Увидели самые топовые достопримечательности за один день и получили рекомендации от гида относительно дальнейшего отдыха. От души благодарю!
- ооксана1 ноября 2025Информативная и атмосферная экскурсия! Юнус показал прекрасные места, ответил на все наши вопросы и помог сделать фото в лучших локациях. Трансфер комфортный, вождение аккауратное. Порадовала и цена. В общем, если хотите отлично отдохнуть, очень рекомендуем!
- ЕЕкатерина30 октября 2025Спасибо большое Мурату за суперскую экскурсию по Каппадокии! Он поведал нам много удивительных фактов о местах по маршруту. Время с
- ИИрина28 октября 2025Спасибо Мурату за невероятный день. Мурат приятный человек, отличный рассказчик и профессиональный гид. Маршрут грамотно построен, не было ничего лишнего, идеально. Желаю Мурату успехов и побольше туристов. Очень рекомендую экскурсию, Каппадокия завораживает!
- ММарина25 октября 2025Огромная благодарность Мурату за организацию замечательной экскурсии. Порадовал индивидуальный подход и комфорт на протяжении всей экскурсии.
- ММихаил12 октября 2025Экскурсия прошла на 10 из 10!
- ААлексей26 сентября 2025Мурат - талантливый и радушный гид. Его экскурсия по Северной и Южной Каппадокии глубоко погрузила нас в культуру и историю
- ООльга20 сентября 2025Бронировали заранее одну индивидуальную экскурсию, в итоге докупили и ещё одну. Прекрасные гиды Омер и Сулейман. Позитивные, отзывчивые и ответсвенные. Красивые места, интересный рассказ и классные фотографии! Подстройка под пожелания туристов по ходу, что важно при индивидуальных экскурсиях. Спасибо! Рекомендуем!
- ССергей15 сентября 2025Экскурсия прошла на высоте! Благодарим Мурата и Халила за организацию! Нас встретили в аэропорту, показали знаменитые достопримечательности, организовали для нас
- ААлексей14 сентября 2025Благодарность гиду за фантастическую экскурсию по Каппадокии! Наша индивидуальная программа получилась максимально насыщенной и комфортной. Гид отлично знает историю и дает развернутые ответы. Трансфер комфортный, маршрут продуман до мелочей. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Подземный город Каймаклы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в январе 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Подземный город Каймаклы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 295.20 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2026 год по теме «Подземный город Каймаклы», 18 ⭐ отзывов, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март