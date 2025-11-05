Н Наталья Южная и северная Каппадокия за 1 день Благодарим Мурата за великолепную экскурсию. Было захватывающе, интересно и вкусно! Увидели самые топовые достопримечательности за один день и получили рекомендации от гида относительно дальнейшего отдыха. От души благодарю!

о оксана Южная и северная Каппадокия за 1 день Информативная и атмосферная экскурсия! Юнус показал прекрасные места, ответил на все наши вопросы и помог сделать фото в лучших локациях. Трансфер комфортный, вождение аккауратное. Порадовала и цена. В общем, если хотите отлично отдохнуть, очень рекомендуем!

Е Екатерина Южная и северная Каппадокия за 1 день читать дальше ним пролетело на одном дыхании! Чувствуется его любовь к родному краю и профессионализм. Попробовали вкусный кофе в ходе экскурсии. Рекомендую однозначно! Спасибо большое Мурату за суперскую экскурсию по Каппадокии! Он поведал нам много удивительных фактов о местах по маршруту. Время с

И Ирина Южная и северная Каппадокия за 1 день Спасибо Мурату за невероятный день. Мурат приятный человек, отличный рассказчик и профессиональный гид. Маршрут грамотно построен, не было ничего лишнего, идеально. Желаю Мурату успехов и побольше туристов. Очень рекомендую экскурсию, Каппадокия завораживает!

М Марина Южная и северная Каппадокия за 1 день Огромная благодарность Мурату за организацию замечательной экскурсии. Порадовал индивидуальный подход и комфорт на протяжении всей экскурсии.

М Михаил Южная и северная Каппадокия за 1 день Экскурсия прошла на 10 из 10!

А Алексей Южная и северная Каппадокия за 1 день читать дальше этих мест. Мурат местный житель, а потому знает много интересной информации об этих краях, которую не найти в книгах. Подает гид материал живо, четко и увлекательно, с удовольствием слушали его рассказы! Большое спасибо за невероятную атмосферу и знакомство с прекрасной Каппадокией. Рекомендую! Мурат - талантливый и радушный гид. Его экскурсия по Северной и Южной Каппадокии глубоко погрузила нас в культуру и историю

О Ольга Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур Бронировали заранее одну индивидуальную экскурсию, в итоге докупили и ещё одну. Прекрасные гиды Омер и Сулейман. Позитивные, отзывчивые и ответсвенные. Красивые места, интересный рассказ и классные фотографии! Подстройка под пожелания туристов по ходу, что важно при индивидуальных экскурсиях. Спасибо! Рекомендуем!

С Сергей Южная и северная Каппадокия за 1 день читать дальше полет на шарах и увезли обратно в аэропорт. Маршруты продуманные и интересные. Гиды приятные, хорошо владеют русским языком и интересно рассказывают. Если будем в этих краях снова, на экскурсию только к ним! Экскурсия прошла на высоте! Благодарим Мурата и Халила за организацию! Нас встретили в аэропорту, показали знаменитые достопримечательности, организовали для нас