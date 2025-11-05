Мои заказы

Подземный город Каймаклы – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземный город Каймаклы» в Каппадокии, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
На автобусе
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
€230 за всё до 15 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
7 часов
-
10%
15 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Начало: Начало экскурсии Гореме. Точное место встречи вы у...
€295.20€328 за всё до 15 чел.
Квадроциклы: тур по долинам Волшебной Каппадокии
На квадроциклах
1 час
Групповая
до 15 чел.
Квадроциклы: тур по долинам Волшебной Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00.
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Благодарим Мурата за великолепную экскурсию. Было захватывающе, интересно и вкусно! Увидели самые топовые достопримечательности за один день и получили рекомендации от гида относительно дальнейшего отдыха. От души благодарю!
  • о
    оксана
    1 ноября 2025
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Информативная и атмосферная экскурсия! Юнус показал прекрасные места, ответил на все наши вопросы и помог сделать фото в лучших локациях. Трансфер комфортный, вождение аккауратное. Порадовала и цена. В общем, если хотите отлично отдохнуть, очень рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    30 октября 2025
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Спасибо большое Мурату за суперскую экскурсию по Каппадокии! Он поведал нам много удивительных фактов о местах по маршруту. Время с
    читать дальше

    ним пролетело на одном дыхании! Чувствуется его любовь к родному краю и профессионализм. Попробовали вкусный кофе в ходе экскурсии. Рекомендую однозначно!

  • И
    Ирина
    28 октября 2025
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Спасибо Мурату за невероятный день. Мурат приятный человек, отличный рассказчик и профессиональный гид. Маршрут грамотно построен, не было ничего лишнего, идеально. Желаю Мурату успехов и побольше туристов. Очень рекомендую экскурсию, Каппадокия завораживает!
  • М
    Марина
    25 октября 2025
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Огромная благодарность Мурату за организацию замечательной экскурсии. Порадовал индивидуальный подход и комфорт на протяжении всей экскурсии.
  • М
    Михаил
    12 октября 2025
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Экскурсия прошла на 10 из 10!
  • А
    Алексей
    26 сентября 2025
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Мурат - талантливый и радушный гид. Его экскурсия по Северной и Южной Каппадокии глубоко погрузила нас в культуру и историю
    читать дальше

    этих мест. Мурат местный житель, а потому знает много интересной информации об этих краях, которую не найти в книгах. Подает гид материал живо, четко и увлекательно, с удовольствием слушали его рассказы! Большое спасибо за невероятную атмосферу и знакомство с прекрасной Каппадокией. Рекомендую!

  • О
    Ольга
    20 сентября 2025
    Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
    Бронировали заранее одну индивидуальную экскурсию, в итоге докупили и ещё одну. Прекрасные гиды Омер и Сулейман. Позитивные, отзывчивые и ответсвенные. Красивые места, интересный рассказ и классные фотографии! Подстройка под пожелания туристов по ходу, что важно при индивидуальных экскурсиях. Спасибо! Рекомендуем!
  • С
    Сергей
    15 сентября 2025
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Экскурсия прошла на высоте! Благодарим Мурата и Халила за организацию! Нас встретили в аэропорту, показали знаменитые достопримечательности, организовали для нас
    читать дальше

    полет на шарах и увезли обратно в аэропорт. Маршруты продуманные и интересные. Гиды приятные, хорошо владеют русским языком и интересно рассказывают. Если будем в этих краях снова, на экскурсию только к ним!

  • А
    Алексей
    14 сентября 2025
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Благодарность гиду за фантастическую экскурсию по Каппадокии! Наша индивидуальная программа получилась максимально насыщенной и комфортной. Гид отлично знает историю и дает развернутые ответы. Трансфер комфортный, маршрут продуман до мелочей. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Подземный город Каймаклы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур;
  2. Южная и северная Каппадокия за 1 день;
  3. Квадроциклы: тур по долинам Волшебной Каппадокии.
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Долина Любви;
  2. Долина Голубей;
  3. Крепость Учхисар;
  4. Аванос;
  5. Крепость Ортахисар;
  6. Долина монахов Пашабаг;
  7. Деревня Учхисар;
  8. Парк Гёреме;
  9. Долина Ихлара;
  10. Долина Соганлы.
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в январе 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Подземный город Каймаклы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 295.20 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2026 год по теме «Подземный город Каймаклы», 18 ⭐ отзывов, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март