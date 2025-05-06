Мои заказы

Деревня Аванос – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Деревня Аванос» в Каппадокии, цены от €256, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
На автобусе
7 часов
-
17%
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€269.80€325 за всё до 15 чел.
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
На автобусе
6 часов
-
20%
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: по понедельникам в 10:30
15 сен в 10:30
22 сен в 10:30
€256€320 за всё до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Начало: Начало экскурсии Гореме. Точное место встречи вы у...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€295.20€328 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    6 мая 2025
    Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
    Вообще пушка! Сулейман помог нам посмотреть абсолютно все в Кападокии за 1 день! Все галочки поставлены, программа насыщена, на ходу
    читать дальше

    готов был перестраивать маршрут, просто супер! У Сулеймана был включен какой-то странный опдземный город, но с беслпатным проходом, мы попросили показать Каймаклы (вход 13 евро) - и именно он оказался ПРОСТО ШИКАРНЫМ! 5 звезд однозначно!

  • Н
    Наталия
    7 октября 2024
    Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
    Замечательная по наполнению экскурсия.
    Отличный гид, великолепно фотографирует (это важно!)
    Очень впечатлил подземный город так бы там лазали и лазали, гид нас
    читать дальше

    ели вытащил оттуда.
    Очень насыщенная и разнообразная программа.
    А то место где нас покормили - это прям в одном месте весь колорит турецкой кухни. Мы в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Деревня Аванос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
  2. Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
  3. Южная и северная Каппадокия за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Крепость Учхисар
  4. Долина Голубей
  5. Аванос
  6. Долина монахов Пашабаг
  7. Деревня Учхисар
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Долина Ихлара
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в сентябре 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Деревня Аванос" можно забронировать 3 экскурсии от 256 до 295.20 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2025 год по теме «Деревня Аванос», 28 ⭐ отзывов, цены от €256. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь