Вперёд, в погоню за острыми ощущениями! Здесь нет дорог — только пыльные тропы по Таврским горам и сосновым лесам. Мощным квадроциклам всё нипочём: они легко справятся с пересечённой местностью. Звучит как вызов? Тогда поехали — за драйвом, атмосферой приключений и видами дикой Турции!
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля и доставим к базе.
- Перед выездом вы пройдёте инструктаж по безопасности. Опыт вождения не требуется — научим управлять квадроциклом на месте.
- Выйдем на маршрут у подножия Таврских гор. Проедем по пыльному бездорожью и извилистым лесным тропам. По пути сделаем несколько остановок, полюбуемся панорамами хребтов, долин, окрестностей Кемера.
- После возвращения к месту старта — трансфер к вашей гостинице.
Организационные детали
- Заберём вас из отеля в Кемере, Гёйнюке, Кирише, Чамьюве и Текирове. Трансфер займёт 15–25 мин.
- Можно выбрать одно- или двухместный квадроцикл.
- Каждому участнику выдадим защитный шлем и оформим страховку.
- Все квадроциклы исправны, регулярно проходят техническое обслуживание.
- По желанию оплачиваются: фото- и видеосъёмка (от €20–30), напитки и закуски.
- С вами будет один из инструкторов нашей команды.
ежедневно в 08:45 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
Входит в следующие категории Кемера
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