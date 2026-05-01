Вы отправитесь на джипах из Кемера к тихому и уютному пляжу Олимпос. По желанию прогуляетесь среди руин одноимённого города. Подниметесь к Янарташу, где из скал взмывает к небу вечный огонь. А завершите день ужином в живописной долине Улупынар.
Описание экскурсии
- Джип-сафари (1 час). Вас заберут из отеля в Кемере, и вы отправитесь в захватывающее сафари на джипах. По пути будет небольшая остановка для фото окрестностей.
- Пляж Олимпос и древние руины (1,5 часа). Вы отдохнёте на пляже, а любители истории отправятся в древний город Олимпос и исследуют его руины.
- Янарташ — огненная гора (2 часа). Вы поднимитесь по тропе, вымощенной камнями, и увидите место, где из скал поднимаются языки пламени. Треккинг займёт примерно час туда и обратно.
- Ужин в Улупынаре (1 час). В завершение мы отвезём вас в уютное место, где вы поужинаете перед обратной дорогой. На выбор — свежеприготовленная рыба или курица с салатом.
Организационные детали
- Сбор гостей в 15:30–16:00, возвращение в отели — в 21:30–22:30.
- Длина тропы к горе Янарташ — около 1 км.
- Не рекомендуем путешествие беременным женщинам, людям с ограниченной подвижностью, с заболеваниями сердца и дыхательной системы.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Что включено в стоимость, а что — нет
- В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, джип-сафари, ужин в Улупынаре (рыба или курица с салатом на выбор).
- Дополнительно оплачивается: вход в древний город Олимпос — €10, напитки во время ужина.
ежедневно в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 224 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
не первый раз еду на гору, организация хорошая. важно учесть если соберетесь, что нужна удобная обувь для подьема.
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