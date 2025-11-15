Экскурсия на джипе в горы Кемера - это уникальная возможность увидеть Турцию с новой стороны. Участники смогут насладиться захватывающими видами Таврских гор, посетить древнюю крепость Гёдельме и пещеру, увидеть платаны возрастом до 3000 лет и искупаться в прохладных водах горного водопада. Обед в горах добавит аутентичности путешествию. Путешествие подходит для всех, кто хочет узнать больше о природных и исторических достопримечательностях региона

Описание экскурсии

Крепость Гёдельме и пещера (30 минут)

Путешествие начинается с подъёма по живописному серпантину Таврских гор. Здесь свежий воздух, зелёные склоны, крутые обрывы и панорамные виды на побережье. Одна из ключевых точек маршрута — малоизвестная древняя крепость, которая сохранилась практически в первозданном виде. По желанию вы спуститесь в пещеру.

Панорама Кемера с 1000-метровой высоты (15 минут)

Сделаем краткую остановку, чтобы полюбоваться окрестностями, горными цепями и бескрайним небом.

2000 метров над уровнем моря (30 минут)

Вы окажетесь в точке, откуда открываются суровые пейзажи, а свежий ветер треплет волосы.

Платаны возрастом до трёх тысяч лет (20 минут)

Этот живой памятник природы растёт до сих пор и служит ориентиром для местных.

Обед в горах (1 час)

В ресторане турецкой кухни вы попробуете форель или куриный шашлык. Вегетарианское меню — по запросу.

Горный водопад (30 минут)

В тёплое время года заедем на уединённый каньон. Здесь при желании вы искупаетесь в прохладной воде.

Организационные детали