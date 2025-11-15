Мои заказы

На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)

Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Экскурсия на джипе в горы Кемера - это уникальная возможность увидеть Турцию с новой стороны.

Участники смогут насладиться захватывающими видами Таврских гор, посетить древнюю крепость Гёдельме и пещеру, увидеть платаны возрастом до 3000 лет и искупаться в прохладных водах горного водопада. Обед в горах добавит аутентичности путешествию.

Путешествие подходит для всех, кто хочет узнать больше о природных и исторических достопримечательностях региона
5
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательное джип-приключение
  • 🏰 Посещение древней крепости Гёдельме
  • 🌳 Платаны возрастом до 3000 лет
  • 🌊 Купание в горном водопаде
  • 🍽 Обед в горах с местной кухней
Что можно увидеть

  • Крепость Гёдельме
  • Пещера
  • Платаны
  • Горный водопад

Описание экскурсии

Крепость Гёдельме и пещера (30 минут)
Путешествие начинается с подъёма по живописному серпантину Таврских гор. Здесь свежий воздух, зелёные склоны, крутые обрывы и панорамные виды на побережье. Одна из ключевых точек маршрута — малоизвестная древняя крепость, которая сохранилась практически в первозданном виде. По желанию вы спуститесь в пещеру.

Панорама Кемера с 1000-метровой высоты (15 минут)
Сделаем краткую остановку, чтобы полюбоваться окрестностями, горными цепями и бескрайним небом.

2000 метров над уровнем моря (30 минут)
Вы окажетесь в точке, откуда открываются суровые пейзажи, а свежий ветер треплет волосы.

Платаны возрастом до трёх тысяч лет (20 минут)
Этот живой памятник природы растёт до сих пор и служит ориентиром для местных.

Обед в горах (1 час)
В ресторане турецкой кухни вы попробуете форель или куриный шашлык. Вегетарианское меню — по запросу.

Горный водопад (30 минут)
В тёплое время года заедем на уединённый каньон. Здесь при желании вы искупаетесь в прохладной воде.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожниках Land Rover Defender. Переезды между отдельными локациями — 10–30 минут
  • Обед входит в стоимость, напитки — по желанию, за доплату
  • Посещение пещеры оплачивается отдельно, по желанию, — €2 или $2 за чел.
  • Программа подойдёт людям с любым уровнем физической подготовки
  • За рулём буду я или другой водитель из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
За шлагбаумом вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алааддин
Алааддин — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 154 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Алааддин, и я уже много лет живу и работаю в живописной Анталии, у подножия Торосских гор. Я организую джип-туры в самые удивительные места региона, и особенно
горжусь маршрутом на гору Тахталы — место, где небо кажется ближе, а сердце замирает от красоты. Я люблю эту землю, знаю её тайные тропы и особенные виды, которые не найти в обычных путеводителях. Для меня каждая экскурсия — это не просто работа, а возможность поделиться настоящей природой Турции и подарить людям эмоции, которые останутся с ними надолго. Я рад каждому гостю, и делаю всё, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, с комфортом и вдохновением на протяжении всего пути. Добро пожаловать в путешествие, которое вы не забудете!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Полина
Полина
15 ноя 2025
Большое спасибо Алладину за потрясающую экскурсию. Получили невероятное удовольствие от сказочных открывающихся видов!

Вас отвезут в такие места, где шансов оказаться самостоятельно просто нет. Вокруг вас будут только горы, сосны, кедры,
облака и запах трав.

Отдельно отмечу что Алладин - отличный водитель и даже учитывая что мне досталось боковое место, а отдаленные горные дороги сложные, меня совершенно не укачало, хотя для меня это обычное дело.

Организация отличная, от отеля забрали и привезли вовремя, в конце путешествия, обед в горной кафешке с мясным блюдом.

Алладин, вам большое спасибо за отличный день! Рекомендую гида и его программы!

Д
Дарья
10 ноя 2025
Великолепная поездка, которая удивила всю группу. Потрясающие виды, лучшие локации, абсолютно индивидуальный подход. Набрали горного чабреца, шалфей и каких-то душистых трав. Гид Алааддин, накормил вкусным обедом и оставил потрясающие впечатления
О
Ольга
8 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный гид! Виды на горы от которых захватывает дух!
Рекомендую.
Л
Лилия
5 ноя 2025
Очень насыщенная поездка!
Ущелье, каньон, пещера, безумно красивые виды Таврских гор!
Остались очень довольны такой поездкой!
Н
Наиля
5 ноя 2025
Все отлично. Спасибо Алладину за прекрасную поездку.
А
Александр
4 ноя 2025
Отличная экскурсия и отличный водитель-гид Алааддин. Видно что человек любит свое дело. Все понравилось - и маршрут и автомобиль. Виды вообще невероятные. Могу смело рекомендовать.
Ирина
Ирина
4 ноя 2025
Огромное спасибо за полученные эмоции и впечатления! Экскурсия для тех, кто пожелает увидеть красоты и горные пейзажи Турции не с позиции инфраструктуры отелей, а также захочет испытать ощущения скорости и
одновременно безопасности, когда за рулем Аладин и команда его верных соратников. Спасибо за профессиональное вождение по горным серпантинам, за рассказы о традициях страны, за чувство юмора и ответственность за своё дело!

D
DmitriiGutsevich
30 окт 2025
Все супер, очень понравилось. Лучше за эту стоимость варианта не найти.
Лариса
Лариса
29 окт 2025
Это самый крутой гид!!! Мастер своего дела!!! И плюсом ещё отличный фотограф, знает, где красивые локации, куда посмотреть, как стоять…
Алааддин, наша с сыном благодарность за яркие эмоции и впечатления!
За отлично
проведённый день!
С вами мы чувствовали себя в полной безопасности, чувствовали вашу заботу и желание сделать нашу экскурсию максимально интересной. Вы работаете с душой. Дай вам Бог здоровья! 🙏

Очень насыщенная и незабываемая экскурсия!
Ехать всем! Искренне рекомендую. ❤️Подойдёт для любого возраста и людей любой физической активности.

И
Илья
28 окт 2025
Отдыхаем уже не в первый раз в Турции, и казалось бы чем еще можно удивить себя. НО!!! Нашли экскурсию в горы от Аладина и получили полный восторг, зарядились энергией гор,и экстримом
поездки по серпантинам. Очень нам понравилось и конечно же советую туристам побывать на данной экскурсии. Спасибо, дорогой Аладин!!!
К
Ксения
17 окт 2025
Вчера вернулись с экскурсии, всё очень понравилось! Впечатляющий красотой гор маршрут, Алааддин молодец! Чувствовали себя в полной безопасности) очень комфортная, красивая и интересная поездка! обязательно посоветую друзьям и знакомым.
Тадеуш
Тадеуш
15 окт 2025
Отличный организатор, владеет русским языком. Приехал во время. Достаточно времени на каждой точке для того, чтобы сфотографироваться и прогуляться. Вкусный обед. Никаких сюрпризов по стоимости, доп. услугам и тд. Рекомендуем!
В
Владимир
15 окт 2025
Наше путешествие необыкновенное (всю ночь снились Горы, крокусы,небо,ущелья)!!! Алааддин очень приятный в общении человек!!! А какой он водитель!!! Маршрут интересный, много горного серпантина (дух захватывает!), а мы как в люлечке…
Поездка
очень насыщенная. Пещера, старинная крепость, 3-х тысячелетий платан (Дерево-дракон), аутентичная Турция (ослики, петухи. Гранатовые и оливковые рощи.) Поездка для любого возраста. Обязательна для посещения тому кто хочет напиться горным воздухом и насладиться умопомрачительными видами!!!
Алааддин огромное спасибо, вы лучший!!!

E
Ekaterina
14 окт 2025
Нереально красивые виды, свежий воздух и атмосфера спокойствия. После прогулки нас ждал вкуснейший обед — всё было идеально!
Г
Голиченкова
12 окт 2025
Потрясающая поездка. Горы завораживают. Гид очень общительный и веселый. Из отеля забрал, обедом накормил, где и как лучше сделать фото подсказывал.
