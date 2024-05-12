Джип-туры на квадроциклах

Найдено 4 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Кемере, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
На квадроцикле - по сосновому лесу
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
«Перед началом поездки вас ждёт краткий курс безопасности, инструктаж по управлению квадроциклом и 20-30-минутный тест-драйв»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
35 за человека
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Забронируйте уникальное сафари на квадроциклах в Кемере с страховкой
Возьмите руль под контроль и отправьтесь в путешествие по горным тропам Кемера на надежном квадроцикле
Начало: Трансфер от отеля
«Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом»
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Рафтинг и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
7 часов
6 отзывов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Давид
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
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    вообще не понравились, вы едете на специальную площадку и там с супер-медленной скоростью около 10 км/ч в группе катаетесь по кругу, багги вообще никакие подвеска двигатель тормоза отстой, то есть удовольствия от багги мы не получили, но зато рафтинг это было бомба! Несколько отрезков с выходом для покушать И пофотографироваться, и на тросе покататься над пропастью, далее командные сражения по обливанию водой, это было эпично, мы с немцами обрызгивали друг друга, Это было 9 мая, победоносные кличи и всё такое прочее, было круто!

    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
  • А
    Артем
    10 мая 2024
    На квадроцикле - по сосновому лесу
    Прикольный опыт вождения квадроцикла. Сами квадроциклы с автоматической КПП, нужно жать только газ и тормоз. Не очень мощные, где-то 250 кубов. Ехали в среднем со скоростью 20 км/ч, иногда разгонялись до 40 км/ч. Места красивые. Как новый опыт - рекомендую.
    Прикольный опыт вождения квадроциклаПрикольный опыт вождения квадроциклаПрикольный опыт вождения квадроциклаПрикольный опыт вождения квадроциклаПрикольный опыт вождения квадроцикла
  • А
    Артем
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    07.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
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    т. к. по пути забирали всех участников экскурсии из различных отелей в Кемере и Анталии. Дорога обратно также балы долгой, но уже из-за пробок в Анталии. Ехали до Кемера около 4 часов. По самой экскурсии: - квадроциклы или багги. Нас было много около 10 квадроциклов и 10 багги, все ехали колонной, нас сопровождали организаторы. Ехали достаточно медленно, но сам факт управления багги - классный; - рафтинг. Вот ради этого стоит приехать. Основная часть программы - это спуск по реке на большой лодке (10 человек). Сплавлялись достаточно долго, сложно сказать точно, но около 1 - 1,5 часов. Гребли сами, организатор задавал ритм. Плескались с другими такими же лодками. Красивые виды, несколько небольших порогов, кристально чистая и холодная вода. Это было круто. Сама река не очень бурная и не очень быстрая, поэтому особо много адреналина получить не удастся. Есть две остановки - на покушать (за деньги), и для покатушек на зип-лайне. Зип-лайн - 350 метров, но 2 раза. Скорость низкая. Если не включен в экскурсию, то цена 10 евро. Я не стал доплачивать. Итог: если отель близко к базе рафтинга, то однозначно стоит поехать, тем более за такие смешные деньги. Желательно иметь с собой водонепроницаемый чехол для телефона, сменную одежду (если не брать гидрокостюм). Мое общее впечатление на 7 из 10. Общее впечатление подпортила долгая дорога.

    07.05.24 был на данной экскурсии
  • Н
    Николай
    20 ноября 2023
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    Отличная экскурсия (сафари)! Нам понравилось, ездили вдвоём с мамой. Эмоции захватывающие! По продолжительности в самый раз! Гиды отличные ребята. По
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    русски нам объяснили самое необходимое, основная часть была на английском. Это никак не повлияло на качество всего мероприятия вцелом. Гид достаточно хорошо контролировал ситуацию и было понятно что делать и в какой момент. Во время экскурсии предлагают купить напитки, дополнительно прокатиться на зип лайне и купить некоторые штуки для рафтинга: чехол для телефона, бандана или защитные очки. Предлагают нормально, не навязчиво. Купили чехол водонепроницаемый для телефона. Обед вкусный! Нужно добавить один нюанс, в обед не входят напитки. Никакие, даже вода. Их нужно купить и не сильно дёшево. Но! Учитывая стоимость экскурсии (достаточно скромная стоимость на мой взгляд), не жалко было купить. И даже с учётом этого экскурсия отличная и цена реально адекватная. Спасибо!))

  • С
    Светлана
    23 июля 2023
    Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
    Экскурсия понравилась, правда ожидали, что она будет с купанием в озере, но ожидания не оправдались. Квадроциклы новые, всё отлично!
  • Ю
    Юрий
    21 июля 2023
    Рафтинг и сафари на квадроциклах
    В целом все прошло супер! Впечатления от рафтинга не забываемые! Мы были тут во второй раз и приедем обязательно еще.
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    От Кемера ехать далеко, около 3х часов, но это того стоит. Прогулка на квадриках не впечатлила. Ехали строем и очень медленно. По этому в следующий раз только рафтинг, больше ни чего не надо. Есть языковой барьер. Даже при среднем знании языка(англ) иногда сложно понять че от вас хотят. Нам повезло, один из капитанов был русскоговорящим. Очень помог. Приедем еще обязательно!!!

  • О
    Олег
    27 ноября 2022
    Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
    Ушатанные квадрациклы, постоянно ломались. Но маршрут интересный (лучше чем в песках в Египте), очень понравился. Организация ни о чем, необходимо полагаться
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    на свою адекватность и внимательность. На прогноз погоды внимания не обратили, выпустили в дождь, хотя можно было отправить раньше, как мы и просили.

  • А
    Анна
    12 сентября 2022
    Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
    Всё было круто, классные эмоции, но квадроциклы убитые и виды видавшие, из группы в 20 чел, у 3х-4х уже в
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    процессе езды отказывали машины, но их быстро заменяли. Ну и в колонне особо не погонять, не разогнаться. В целом очень довольна, хочу попробовать это занятие на Родине. Берите с собой медицинскую маску и очки, очень пыльно, а ещё, (!!!!!!!!) перчатки(как для зала), тк у многих девочек на руках мозоли после езды и пластыри

  • К
    Кочкина
    1 мая 2022
    Рафтинг и сафари на квадроциклах
    разнообразие приключений, море эмоций, потрясающие виды
  • Р
    Рина
    30 апреля 2022
    Рафтинг и сафари на квадроциклах
    Куча положительных эмоций и отличное настроение гарантированы

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
  2. На квадроцикле - по сосновому лесу
  3. Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
  4. Рафтинг и сафари на квадроциклах
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "На квадроциклах" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 38. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2024 год на квадроциклах, 29 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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