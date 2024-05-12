1 чел.
По популярности
Групповая
6.5 часов
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
2 часа
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
«Перед началом поездки вас ждёт краткий курс безопасности, инструктаж по управлению квадроциклом и 20-30-минутный тест-драйв»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Групповая
1.5 часа
Забронируйте уникальное сафари на квадроциклах в Кемере с страховкой
Возьмите руль под контроль и отправьтесь в путешествие по горным тропам Кемера на надежном квадроцикле
Начало: Трансфер от отеля
«Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом»
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДавид12 мая 2024Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
- ААртем10 мая 2024Прикольный опыт вождения квадроцикла. Сами квадроциклы с автоматической КПП, нужно жать только газ и тормоз. Не очень мощные, где-то 250 кубов. Ехали в среднем со скоростью 20 км/ч, иногда разгонялись до 40 км/ч. Места красивые. Как новый опыт - рекомендую.
- ААртем9 мая 202407.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
- ННиколай20 ноября 2023Отличная экскурсия (сафари)! Нам понравилось, ездили вдвоём с мамой. Эмоции захватывающие! По продолжительности в самый раз! Гиды отличные ребята. По
- ССветлана23 июля 2023Экскурсия понравилась, правда ожидали, что она будет с купанием в озере, но ожидания не оправдались. Квадроциклы новые, всё отлично!
- ЮЮрий21 июля 2023В целом все прошло супер! Впечатления от рафтинга не забываемые! Мы были тут во второй раз и приедем обязательно еще.
- ООлег27 ноября 2022Ушатанные квадрациклы, постоянно ломались. Но маршрут интересный (лучше чем в песках в Египте), очень понравился. Организация ни о чем, необходимо полагаться
- ААнна12 сентября 2022Всё было круто, классные эмоции, но квадроциклы убитые и виды видавшие, из группы в 20 чел, у 3х-4х уже в
- ККочкина1 мая 2022разнообразие приключений, море эмоций, потрясающие виды
- РРина30 апреля 2022Куча положительных эмоций и отличное настроение гарантированы
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На квадроциклах»
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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "На квадроциклах" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 38. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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