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т. к. по пути забирали всех участников экскурсии из различных отелей в Кемере и Анталии. Дорога обратно также балы долгой, но уже из-за пробок в Анталии. Ехали до Кемера около 4 часов. По самой экскурсии: - квадроциклы или багги. Нас было много около 10 квадроциклов и 10 багги, все ехали колонной, нас сопровождали организаторы. Ехали достаточно медленно, но сам факт управления багги - классный; - рафтинг. Вот ради этого стоит приехать. Основная часть программы - это спуск по реке на большой лодке (10 человек). Сплавлялись достаточно долго, сложно сказать точно, но около 1 - 1,5 часов. Гребли сами, организатор задавал ритм. Плескались с другими такими же лодками. Красивые виды, несколько небольших порогов, кристально чистая и холодная вода. Это было круто. Сама река не очень бурная и не очень быстрая, поэтому особо много адреналина получить не удастся. Есть две остановки - на покушать (за деньги), и для покатушек на зип-лайне. Зип-лайн - 350 метров, но 2 раза. Скорость низкая. Если не включен в экскурсию, то цена 10 евро. Я не стал доплачивать. Итог: если отель близко к базе рафтинга, то однозначно стоит поехать, тем более за такие смешные деньги. Желательно иметь с собой водонепроницаемый чехол для телефона, сменную одежду (если не брать гидрокостюм). Мое общее впечатление на 7 из 10. Общее впечатление подпортила долгая дорога.