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Приключения в горах Турции: поездка из Кемера

Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Приглашаем вас в путешествие по Таврским горам, окружающим Анталью.

Эта экскурсия откроет вам не только дыхание древности, но и покажет, как живут в уединенных деревушках, где время словно остановилось.

Вас ожидает встреча
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с историей: вы погуляете среди византийских руин, увидите древний платан, чей возраст насчитывает тысячелетия, и узнаете удивительные истории, передаваемые из поколения в поколение.

Кроме того, впечатления усилит качели над пропастью, с которых открывается потрясающий вид на окрестности.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от пляжного отдыха и погрузиться в атмосферу приключений среди горных вершин

5
68 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные Таврские горы
  • 🏛 Византийские руины
  • 🌳 Древний платан
  • 🏞 Уникальные горные деревни
  • 🎢 Качели над пропастью
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Индивидуальный подход
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера

Что можно увидеть

  • Византийская крепость
  • Изображение Геракла
  • Древний платан

Описание экскурсии

«Лучше гор могут быть только горы!»

Кажется, доказывать воспетую истину ни к чему, правда? А вот лишний раз убедиться в ее бесспорности всегда приятно, ведь эстетикой гор навряд ли можно насладиться впрок. За новыми впечатлениями поедем в окрестности Антальи и Кемера. Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей. Максимальная высота, на которую поднимемся — 1400 метров над морем. А еще вы сможете прокатиться на качелях с головокружительным видом на окрестности.

Неизведанные и колоритные уголки вдали от пляжей

Я отвезу вас в горные деревеньки с неторопливым ритмом жизни, обращу внимание на их неявные особенности и расскажу, чем отличается их быт от российского. Также вы услышите, как заселялись эти земли и почему здесь много выходцев из Болгарии. На одной из скал отыщете выбитое изображение Геракла. Кстати, ему более 2000 лет, и ученые до сих пор не могут сказать, кто и зачем сделал его. Кроме того, вы исследуете остатки византийской крепости и навестите древний платан с обхватом ствола в 16,5 метров!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на авто гида. Вас заберут из отеля (или любого другого места) и вернут обратно после поездки
  • Поездка также возможна на минивэне для группы из 5-7 взрослых или до 8 человек, если есть дети. Стоимость уточняйте при бронировании
  • Экскурсию можно провести на вашем транспорте (со скидкой). В нём должно быть место для гида. Подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2868 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье! Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию. Турция — страна с особой
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историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу! Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт. Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
5
3
1
2
1
Ирина
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших фото, отсутствие вообще людей, вкусные местные лепешки с чаем под интересные рассказы о жизни в Турции.
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших
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Светлана
Спасибо за экскурсию. Не первый раз в этом регионе, каждый раз что то новое. Кирилл компанейский человек) нам было комфортно очень. Много интересного рассказывал) а главное на понятном языке без кучи цифр
Спасибо за экскурсию. Не первый раз в этом регионе, каждый раз что то новое. Кирилл компанейский
Спасибо за экскурсию. Не первый раз в этом регионе, каждый раз что то новое. Кирилл компанейский
Спасибо за экскурсию. Не первый раз в этом регионе, каждый раз что то новое. Кирилл компанейский
Спасибо за экскурсию. Не первый раз в этом регионе, каждый раз что то новое. Кирилл компанейский
Спасибо за экскурсию. Не первый раз в этом регионе, каждый раз что то новое. Кирилл компанейский
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Н
Потрясающе! Как-то по домашнему и очень уютно. Спасибо Кириллу за содержательную экскурсию и теплую атмосферу!
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Анастасия
Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
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Ирина
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось посмотреть что то не избитое. Да и зять рвался в горы. Нашли то, что
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нам подошло. Прекрасная природа Турции! Мы в Турции в отпуске бывали на разных экскурсиях, но на индивидуальной в горах впервые.
Кирилл интересно рассказывает, и интересные факты из истории и старинные легенды и показывает современный уклад жизни- слушать не утомительно и в то же время безумно интересно.
Очень много выходили из машины, прогуливались, любовались красотой гор, горных рек, испытали турецкие качели над пропастью -экскурсия для тех, кто не любит гонки в больших автобусных группах с посещением множества достопримечательностей. Путешествовали на машине Кирилла. Было комфортно и безопасно. Попробовали домашние турецкие лепешки в горах и конечно, турецкий чай.
В следующий раз, когда будем в Антальи или Кемере- обязательно будем заказывать экскурсии у Кирилла -тактичный, умный, разносторонний человек, приятный в общении и умеющий интересно рассказывать по любым темам экскурсовод.
Будем рекомендовать его как гида друзьям и знакомым!

Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось+2
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось
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Екатерина
Впервые бронировала экскурсию на tripster и не была уверена в том, как всё сложится. Ездили вдвоём с дочкой. Получили огромное удовольствие! Выехать из шумного отеля и погрузиться в тишину гор,
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созерцать их красоту с разных высот и ракурсов - кайф!
В таком путешествии узнаёшь, чувствуешь, видишь совершенно другую Турцию.
Кирилл замечательный рассказчик. Предложенный им маршрут интересен и увлекателен. Впечатления остаются на долго и фото получаются великолепные!
*Смело катайтесь на качелях) Выглядят они пугающе, а полёт восхитительный!

Впервые бронировала экскурсию на tripster и не была уверена в том, как всё сложится. Ездили вдвоём
Впервые бронировала экскурсию на tripster и не была уверена в том, как всё сложится. Ездили вдвоём
Впервые бронировала экскурсию на tripster и не была уверена в том, как всё сложится. Ездили вдвоём
Впервые бронировала экскурсию на tripster и не была уверена в том, как всё сложится. Ездили вдвоём
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Входит в следующие категории Кемера

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