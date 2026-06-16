Кажется, доказывать воспетую истину ни к чему, правда? А вот лишний раз убедиться в ее бесспорности всегда приятно, ведь эстетикой гор навряд ли можно насладиться впрок. За новыми впечатлениями поедем в окрестности Антальи и Кемера. Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей. Максимальная высота, на которую поднимемся — 1400 метров над морем. А еще вы сможете прокатиться на качелях с головокружительным видом на окрестности.
Неизведанные и колоритные уголки вдали от пляжей
Я отвезу вас в горные деревеньки с неторопливым ритмом жизни, обращу внимание на их неявные особенности и расскажу, чем отличается их быт от российского. Также вы услышите, как заселялись эти земли и почему здесь много выходцев из Болгарии. На одной из скал отыщете выбитое изображение Геракла. Кстати, ему более 2000 лет, и ученые до сих пор не могут сказать, кто и зачем сделал его. Кроме того, вы исследуете остатки византийской крепости и навестите древний платан с обхватом ствола в 16,5 метров!
Организационные детали
Экскурсия проходит на авто гида. Вас заберут из отеля (или любого другого места) и вернут обратно после поездки
Поездка также возможна на минивэне для группы из 5-7 взрослых или до 8 человек, если есть дети. Стоимость уточняйте при бронировании
Экскурсию можно провести на вашем транспорте (со скидкой). В нём должно быть место для гида. Подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2868 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье!
Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию.
Турция — страна с особой читать дальшеуменьшить
историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу!
Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт.
Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
5
3
1
2
–
1
–
Ирина
Очень понравилась экскурсия по не туристической Турции, природа, горы, реки, домики, все просто великолепно!, много красивейших фото, отсутствие вообще людей, вкусные местные лепешки с чаем под интересные рассказы о жизни в Турции.
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Светлана
Спасибо за экскурсию. Не первый раз в этом регионе, каждый раз что то новое. Кирилл компанейский человек) нам было комфортно очень. Много интересного рассказывал) а главное на понятном языке без кучи цифр
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Н
Наталья
Потрясающе! Как-то по домашнему и очень уютно. Спасибо Кириллу за содержательную экскурсию и теплую атмосферу!
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Анастасия
Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
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Ирина
Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось посмотреть что то не избитое. Да и зять рвался в горы. Нашли то, что читать дальшеуменьшить
нам подошло. Прекрасная природа Турции! Мы в Турции в отпуске бывали на разных экскурсиях, но на индивидуальной в горах впервые. Кирилл интересно рассказывает, и интересные факты из истории и старинные легенды и показывает современный уклад жизни- слушать не утомительно и в то же время безумно интересно. Очень много выходили из машины, прогуливались, любовались красотой гор, горных рек, испытали турецкие качели над пропастью -экскурсия для тех, кто не любит гонки в больших автобусных группах с посещением множества достопримечательностей. Путешествовали на машине Кирилла. Было комфортно и безопасно. Попробовали домашние турецкие лепешки в горах и конечно, турецкий чай. В следующий раз, когда будем в Антальи или Кемере- обязательно будем заказывать экскурсии у Кирилла -тактичный, умный, разносторонний человек, приятный в общении и умеющий интересно рассказывать по любым темам экскурсовод. Будем рекомендовать его как гида друзьям и знакомым!
+2
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Екатерина
Впервые бронировала экскурсию на tripster и не была уверена в том, как всё сложится. Ездили вдвоём с дочкой. Получили огромное удовольствие! Выехать из шумного отеля и погрузиться в тишину гор, читать дальшеуменьшить
созерцать их красоту с разных высот и ракурсов - кайф! В таком путешествии узнаёшь, чувствуешь, видишь совершенно другую Турцию. Кирилл замечательный рассказчик. Предложенный им маршрут интересен и увлекателен. Впечатления остаются на долго и фото получаются великолепные! *Смело катайтесь на качелях) Выглядят они пугающе, а полёт восхитительный!
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