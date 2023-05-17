Аквапарк Water Hill в Анталии из Кемера

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Ответы на вопросы
Аквапарк Анталии (WATERHILL) — это место, полное различных способов развлечься, и это добавит азарта вашему отдыху в Анталии! В WATERHILL есть бассейны как для детей, так и для взрослых, различные виды горок, такие как камикадзе, тропические башни, пиратские лодки, водные горки свободного падения, водные горки бумеранг и многое другое; анимация и мероприятия; а также, различного рода кафе и бары.
Аквапарк Water Hill в Анталии из Кемера
Аквапарк Water Hill в Анталии из Кемера
Аквапарк Water Hill в Анталии из Кемера
Аквапарк Water Hill в Анталии из Кемера
Аквапарк Water Hill в Анталии из Кемера
Ближайшие даты:
17
мая
18
мая
19
мая
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что может быть лучше путешествия в мир водных развлечений?
Аквапарк был отремонтирован и реконструирован в 2022 году. Сейчас это парк мирового уровня. Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета.
Нырять, плавать, развлекаться и наслаждаться окружающей средой можно с помощью этого ежедневного занятия, которое ждет вас. При бронировании у вас также будет трансфер из отеля в парк.
Наслаждайтесь временем, как хотите, но не забудьте запечатлеть эти удивительные моменты своей камерой! Также, будет профессиональная фотосъемка за дополнительную плату.
Так что, если вы хотите расслабиться, Water Hill — это то место, куда можно отправиться. Даже у самых маленьких горок и бассейнов рассчитаны на комфорт и безопасность.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в отель (в обе стороны)
  • Шоу дельфинов, китов, тюленей
  • Входные билеты
  • Обед
  • Страхование
Что не входит
  • Личные расходы
  • Другие напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • После бронирования
  • Мы сообщим Вам место геолокации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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