Что может быть лучше путешествия в мир водных развлечений?

Аквапарк был отремонтирован и реконструирован в 2022 году. Сейчас это парк мирового уровня. Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета.

Нырять, плавать, развлекаться и наслаждаться окружающей средой можно с помощью этого ежедневного занятия, которое ждет вас. При бронировании у вас также будет трансфер из отеля в парк.

Наслаждайтесь временем, как хотите, но не забудьте запечатлеть эти удивительные моменты своей камерой! Также, будет профессиональная фотосъемка за дополнительную плату.

Так что, если вы хотите расслабиться, Water Hill — это то место, куда можно отправиться. Даже у самых маленьких горок и бассейнов рассчитаны на комфорт и безопасность.