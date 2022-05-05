И Ирина Аквапарк «Долусу» - Восточная сказка Хороший аквапарк. Ни добавить, ни убавить. Мне он понравился больше, чем хваленый "Атлантис" в Дубае.

Д Даша Аквапарк «Долусу» - Восточная сказка Хороший небольшой аквапарк с горками на любой вкус. Аквапарк был при нашем отеле, поэтому бегали в него часто. Есть достаточно экстремальные горки, есть горки на кругах и без. В общем - нам понравилось!