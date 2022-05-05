Билеты в парки аттракционов и развлечений Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки аттракционов» в Кемере, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
Устроить себе день водных развлечений
Начало: У вашего отеля
«В стоимость не включено: личные траты, напитки, обед, фото и видео, другие аттракционы»
Расписание: ежедневно в 09:00
2 июля в 09:00
8 июля в 09:00
164 за человека
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Завтра в 20:45
3 июля в 20:45
$30 за человека
Аквапарк Water Hill в Анталии из Кемера
Групповая
5 часов
Аквапарк Water Hill: мировой уровень развлечений из Кемера
Погрузитесь в мир водных приключений в Аквапарке Water Hill. Развлечения для детей и взрослых, безопасность и комфорт на высшем уровне
Начало: Ваш отель
«Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 мая 2022
    Аквапарк «Долусу» - Восточная сказка
    Хороший аквапарк. Ни добавить, ни убавить. Мне он понравился больше, чем хваленый "Атлантис" в Дубае.
  • Д
    Даша
    4 мая 2022
    Аквапарк «Долусу» - Восточная сказка
    Хороший небольшой аквапарк с горками на любой вкус. Аквапарк был при нашем отеле, поэтому бегали в него часто. Есть достаточно экстремальные горки, есть горки на кругах и без. В общем - нам понравилось!
  • Д
    Дина
    3 мая 2022
    Аквапарк «Долусу» - Восточная сказка
    Понравились горки, можно оставить вещи в сейфе, обед на двоих выходит 10-13 долларов. Территория небольшая, бассейн тоже, без изысков. Но экстрим на горках, думаю, ощутите. Особенно на тех, которые с кругами нужно посещать. Пробыли весь день, не надоело! Все круто

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Парки аттракционов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
  2. Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
  3. Аквапарк Water Hill в Анталии из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Демре
  5. Мира
  6. The land of legends
  7. Олимпос
  8. Лавандовые поля
  9. Иераполис
  10. Фазелис
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 164.
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