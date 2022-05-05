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Групповая
9 часов
Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
Устроить себе день водных развлечений
Начало: У вашего отеля
«В стоимость не включено: личные траты, напитки, обед, фото и видео, другие аттракционы»
Расписание: ежедневно в 09:00
2 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€164 за человека
Групповая
5 часов
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Завтра в 20:45
3 июля в 20:45
$30 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Water Hill: мировой уровень развлечений из Кемера
Погрузитесь в мир водных приключений в Аквапарке Water Hill. Развлечения для детей и взрослых, безопасность и комфорт на высшем уровне
Начало: Ваш отель
«Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 мая 2022Аквапарк «Долусу» - Восточная сказкаХороший аквапарк. Ни добавить, ни убавить. Мне он понравился больше, чем хваленый "Атлантис" в Дубае.
- ДДаша4 мая 2022Аквапарк «Долусу» - Восточная сказкаХороший небольшой аквапарк с горками на любой вкус. Аквапарк был при нашем отеле, поэтому бегали в него часто. Есть достаточно экстремальные горки, есть горки на кругах и без. В общем - нам понравилось!
- ДДина3 мая 2022Аквапарк «Долусу» - Восточная сказкаПонравились горки, можно оставить вещи в сейфе, обед на двоих выходит 10-13 долларов. Территория небольшая, бассейн тоже, без изысков. Но экстрим на горках, думаю, ощутите. Особенно на тех, которые с кругами нужно посещать. Пробыли весь день, не надоело! Все круто
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Парки аттракционов»
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