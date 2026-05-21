Ключевые достопримечательности Антальи (из Кемера)
Открыть для себя разные стороны курорта за один день
В этой поездке вы познакомитесь с главными красотами Антальи и полюбуетесь городом с разных ракурсов. Подниметесь по канатной дороге и увидите побережье и горы. Прокатитесь на кораблике по Средиземному морю. Погуляете по лабиринтам Калеичи и рассмотрите исторические памятники. И сделаете запоминающиеся фото у шумного водопада.
Вы подниметесь на высоту 2365 м и полюбуетесь живописными видами на Таврские горы, Средиземное море и гавань. Если захотите — побалуете себя чашечкой кофе или погуляете по смотровой площадке.
Старый город (2 ч)
Вы пройдёте по узким улочкам Калеичи, осмотрите ворота Адриана, построенные в 130 году, сельджукский минарет и средневековую часовую башню. У вас будет свободное время, чтобы сделать покупки — или отправиться на морскую прогулку (30 мин).
Водопад Дюден (1 ч)
Наконец, вы отправитесь на нижний водопад Дюден и увидите, как бурные потоки воды падают в Средиземное море с высоты 40 м. Фото тут получаются просто отличные!
В конце программы предусмотрено время для посещения торгового центра «Аргентум». Здесь представлены сувениры, изделия ручной работы и различные товары местного производства. Остановка в магазине является частью маршрута и носит ознакомительный характер. Приобретение товаров — на усмотрение гостей.
Организационные детали
Обратите внимание! При бронировании вы можете выбрать одну из категорий билета: с морской прогулкой и канатной дорогой или без
В стоимость включен трансфер на комфортабельном автобусе и обед (если у вас есть пищевые ограничения, сообщите о них заранее). Дополнительно оплачиваются напитки
Время в пути — примерно 1 ч в одну сторону
Поездка не подходит для людей на колясках или с ограниченными возможностями передвижения. Запрещено брать с собой домашних животных
Маршрут поездки может быть скорректирован в зависимости от внешних условий
С вами будет один из русскоговорящих гидов из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый билет без канатной дороги и морской прогулки
€28
Детский билет (6–11) без канатной дороги и морской прогулки
€23
Детский билет (0–5) без канатной дороги и морской прогулки
Бесплатно
Взрослый билет с морской прогулкой без канатной дороги
€40
Детский билет (6–11) с морской прогулкой без канатной дороги
€30
Детский билет (0–5) с морской прогулкой без канатной дороги
Бесплатно
Взрослый билет с морской прогулкой и канатной дорогой
€77
Детский билет (6–11) с морской прогулкой и канатной дорогой
€72
Детский билет (0–5) с морской прогулкой и канатной дорогой
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты.
Сегодня мы организуем экскурсии и авторские читать дальшеуменьшить
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям.
Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Лада
Экскурсия понравилась! Очень информативная и разно плановая. Огромная благодарность гиду Назиму. Всю дорогу рассказывал интересные факты из истории Турции. Было интересно. Канатная дорога была, просто надо читать состав, когда заказываешь. Ювелирный магазин тоже был, но больше как музей. Плюс было приятным бонусом парк динозавров. Понравилось и взрослым, и детям. Экскурсию однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
экскурсия прекрасная рекомендую но есть ньюансы. неверно указано что есть канатка. ее нет. и не слова о том что повезут в ювелирный магазин и мы потеряем там час времени. в остальном превосходно. экскурсовод Светлана прекрасный разказчик. даже ребенок 7 лет осталась довольна ее рассказом о стране и регионе. маршрут хороший. к посещению советую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Ключевые достопримечательности Антальи (из Кемера)»