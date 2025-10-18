Мои заказы

Красота и контрасты Анталии - из Кемера (обед включён)

Откройте для себя удивительную Анталию: водопады, древние улочки и живописные виды. Уникальная экскурсия из Кемера с обедом
Анталия - это город, где встречаются древность и современность. Экскурсия начинается с Парка Матрёшек, где можно сделать яркие фото. Далее, Верхний Дюден удивит своей мощью и красотой. Старый город Калеичи
предложит прогулку по улочкам с османской архитектурой. На площади Республики открывается вид на Средиземное море. Завершает путешествие Нижний Дюден, где вода падает прямо в море. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о развитии Анталии

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Яркие фото в Парке Матрёшек
  • 🌊 Впечатляющие водопады Дюден
  • 🏛 Прогулка по Старому городу
  • 🌅 Вид на Средиземное море
  • 🍽 Обед включён в программу
Красота и контрасты Анталии - из Кемера (обед включён)© Ильгар
Что можно увидеть

  • Парк Матрёшек
  • Верхний Дюден
  • Старый город
  • Площадь Республики
  • Нижний Дюден

Описание экскурсии

  • Парк Матрёшек и яркое начало экскурсии — фотопауза в необычном парке с русскими матрёшками и арт-объектами
  • Водопад Верхний Дюден — вы пройдёте по тенистому парку, где река срывается в пещеру, образуя один из самых живописных водопадов региона
  • Старый город (Калеичи) — вы окажетесь в сердце древней Анталии. Побродите по османским улочкам, пройдёте через Адриановы ворота, увидите Часовую башню и старинный порт
  • Площадь Республики с видом на порт и Средиземное море
  • Водопад Нижний Дюден — один из самых зрелищных в Турции. Вы прогуляетесь вдоль утёсов и понаблюдаете, как потоки воды падают в море с высокой скалы

Вы узнаете:

  • как Анталия развивалась от античного поселения до курорта мирового уровня
  • что символизируют Адрианова арка, башни и стены древнего города
  • почему Старый город сохранил уникальную османскую застройку
  • чем отличаются Верхний и Нижний Дюден, как природа формирует облик города
  • как сочетаются традиции и современность на площади Республики
  • и многое другое!

Ориентировочный тайминг:
9:00 — выезд из отелей, сбор участников в Кемере, Чиралы и окрестностях
10:30 — Парк матрёшек
11:15 — Верхний Дюден
12:30 — обед
13:30 — Старый город (Калеичи)
14:30 — площадь Республики
15:00 — Нижний Дюден
16:00 — отправление обратно
17:00 — прибытие в отели

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе Mercedes Travego
  • Обед включён в стоимость, напитки оплачиваются дополнительно
  • Программа подходит для любого уровня физической подготовки
  • Экскурсию для вас проведёт русскоязычный гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети 6-11 лет€25
Дети 0-5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
18 окт 2025
Отличная организация экскурсии. Спасибо большое Светлане за погружение в историю, интересные факты. Было бы комфортнее, если бы заранее описывали направление туристического шопинга

Входит в следующие категории Кемера

