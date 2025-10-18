Анталия - это город, где встречаются древность и современность. Экскурсия начинается с Парка Матрёшек, где можно сделать яркие фото. Далее, Верхний Дюден удивит своей мощью и красотой. Старый город Калеичи
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Яркие фото в Парке Матрёшек
- 🌊 Впечатляющие водопады Дюден
- 🏛 Прогулка по Старому городу
- 🌅 Вид на Средиземное море
- 🍽 Обед включён в программу
Что можно увидеть
- Парк Матрёшек
- Верхний Дюден
- Старый город
- Площадь Республики
- Нижний Дюден
Описание экскурсии
- Парк Матрёшек и яркое начало экскурсии — фотопауза в необычном парке с русскими матрёшками и арт-объектами
- Водопад Верхний Дюден — вы пройдёте по тенистому парку, где река срывается в пещеру, образуя один из самых живописных водопадов региона
- Старый город (Калеичи) — вы окажетесь в сердце древней Анталии. Побродите по османским улочкам, пройдёте через Адриановы ворота, увидите Часовую башню и старинный порт
- Площадь Республики с видом на порт и Средиземное море
- Водопад Нижний Дюден — один из самых зрелищных в Турции. Вы прогуляетесь вдоль утёсов и понаблюдаете, как потоки воды падают в море с высокой скалы
Вы узнаете:
- как Анталия развивалась от античного поселения до курорта мирового уровня
- что символизируют Адрианова арка, башни и стены древнего города
- почему Старый город сохранил уникальную османскую застройку
- чем отличаются Верхний и Нижний Дюден, как природа формирует облик города
- как сочетаются традиции и современность на площади Республики
- и многое другое!
Ориентировочный тайминг:
9:00 — выезд из отелей, сбор участников в Кемере, Чиралы и окрестностях
10:30 — Парк матрёшек
11:15 — Верхний Дюден
12:30 — обед
13:30 — Старый город (Калеичи)
14:30 — площадь Республики
15:00 — Нижний Дюден
16:00 — отправление обратно
17:00 — прибытие в отели
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе Mercedes Travego
- Обед включён в стоимость, напитки оплачиваются дополнительно
- Программа подходит для любого уровня физической подготовки
- Экскурсию для вас проведёт русскоязычный гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети 6-11 лет
|€25
|Дети 0-5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
18 окт 2025
Отличная организация экскурсии. Спасибо большое Светлане за погружение в историю, интересные факты. Было бы комфортнее, если бы заранее описывали направление туристического шопинга
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Перге, Аспендос и водопад Куршунлу
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.