Евгений Н. проводит ещё 2 экскурсии

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Самый высокий каньон Турции: природный заповедник Кёпрюлю

Евгений Н.
Евгений Н. – Гид из Кемера
Хотите природных красот и чтобы это было не очень далеко от Анталии? Тогда вам определённо нужно посетить каньоны на реке Кёпрючай — Тазы каньон и Кёпрюлю каньон.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $165 за экскурсию

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Самый высокий каньон Турции: природный заповедник Кёпрюлю
Самый высокий каньон Турции: природный заповедник Кёпрюлю
Река Кёпрючай и Кёпрюлю каньонГорная река Кёпрючай имеет длину 183 км, начинается в горах ⛰️ Восточного Тавра и впадает в Средиземное море 🌊. Она всегда полноводна, именно на ней в анталийском регионе проводят рафтинг 🚣‍ изюминкой реки как раз являются каньоны. И если Кёпрюлю каньон — это рафтинг, римский мост II века и деревенские кафе на реке, то Тазы каньон — это потрясающий вид на ущелье и горы.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • При посещении этих мест обязательно нужно взять с собой фотоаппарат.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер из отеля в Кемере, Сиде (+ 40 евро)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Самый высокий каньон Турции: природный заповедник Кёпрюлю
Самый высокий каньон Турции: природный заповедник Кёпрюлю
Самый высокий каньон Турции: природный заповедник Кёпрюлю
Самый высокий каньон Турции: природный заповедник Кёпрюлю
Самый высокий каньон Турции: природный заповедник Кёпрюлю
Самый высокий каньон Турции: природный заповедник Кёпрюлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений Н.
Евгений Н.
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