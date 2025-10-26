Невероятный подводный мир Погрузитесь в загадочный подводный мир Средиземного моря, присоединившись к захватывающему дайвинг-туру из Кемера! Вас ждёт уникальная возможность открыть тайны морских глубин и по-настоящему прочувствовать богатство подводной природы, которую невозможно увидеть с поверхности. Перед началом погружения вас встретят опытные и внимательные инструкторы, которые проведут подробный инструктаж, расскажут о правилах безопасности и научат, как использовать оборудование и общаться под водой с помощью простых жестов. Отдых для всех Если вы не решитесь нырять или путешествуете с детьми младше 12 лет, вы всё равно отлично проведёте время на борту. На лодке предусмотрены шезлонги для загара, расслабляющая атмосфера и бар с напитками — отличный вариант для отдыха на волнах. Во время всей поездки за вами будет наблюдать профессиональный фотограф, который запечатлеет самые яркие моменты вашего подводного приключения. По возвращении на берег вы сможете приобрести эти снимки в память об этом удивительном дне! Важная информация:

На экскурсию можно с детьми любого возраста, но погружение возможно от 12 лет.