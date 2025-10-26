Откройте волшебный подводный мир Средиземного моря вместе с нашим дайвинг-туром в Кемере! Это уникальная возможность увидеть морские глубины своими глазами под присмотром опытных инструкторов.
Даже если вы не решитесь на погружение, вы сможете прекрасно отдохнуть на комфортабельной лодке под солнцем.
Даже если вы не решитесь на погружение, вы сможете прекрасно отдохнуть на комфортабельной лодке под солнцем.
Описание водной прогулки
Невероятный подводный мир Погрузитесь в загадочный подводный мир Средиземного моря, присоединившись к захватывающему дайвинг-туру из Кемера! Вас ждёт уникальная возможность открыть тайны морских глубин и по-настоящему прочувствовать богатство подводной природы, которую невозможно увидеть с поверхности. Перед началом погружения вас встретят опытные и внимательные инструкторы, которые проведут подробный инструктаж, расскажут о правилах безопасности и научат, как использовать оборудование и общаться под водой с помощью простых жестов. Отдых для всех Если вы не решитесь нырять или путешествуете с детьми младше 12 лет, вы всё равно отлично проведёте время на борту. На лодке предусмотрены шезлонги для загара, расслабляющая атмосфера и бар с напитками — отличный вариант для отдыха на волнах. Во время всей поездки за вами будет наблюдать профессиональный фотограф, который запечатлеет самые яркие моменты вашего подводного приключения. По возвращении на берег вы сможете приобрести эти снимки в память об этом удивительном дне! Важная информация:
На экскурсию можно с детьми любого возраста, но погружение возможно от 12 лет.
Экскурсия каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухты: Лунный Свет
- Пещера
- Аквариум
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Услуги инструктора и оборудование для дайвинга
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- На экскурсию можно с детьми любого возраста
- Но погружение возможно от 12 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
26 окт 2025
Экскурсия заняла почти весь день - с 8:00 до 18:00
Всего было около 80 участников.
Было 2 погружения, минут по 10-15, остальное время пришлось просто сидеть на яхте (на неудобных скамейках или на матрацах, которые лежат на полу).
Организаторы старились как могли, к ним замечаний нет, но при таком количестве участников ничего хорошего не могло получиться.
Всего было около 80 участников.
Было 2 погружения, минут по 10-15, остальное время пришлось просто сидеть на яхте (на неудобных скамейках или на матрацах, которые лежат на полу).
Организаторы старились как могли, к ним замечаний нет, но при таком количестве участников ничего хорошего не могло получиться.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Водная прогулка
Расписание: Зимний сезон только во вторник, четверг и воскресенье.
Завтра в 07:30
18 ноя в 07:30
$37 за человека
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Сафари на квадроциклах в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
$32
$40 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Кемере
Устали от пляжа? Присоединяйтесь к дайвингу в Кемере и откройте для себя удивительный подводный мир Средиземного моря
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
$37 за человека