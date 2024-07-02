Дайвинг и купание с маской в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Кемере, цены от $18, скидки до 28%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг в Кемере
18 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Eжедневно в 8:30
Завтра в 08:30
13 июля в 08:30
$50 за человека
Дайвинг в Кемере
скидка
28%
39 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Кемере: подводное приключение в Средиземном море
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере
Начало: Кемер
«Дайвинг в Кемере Дайвинг в Кемере, который является одним из самых красивых занятий в Кемере, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море»
Расписание: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
25$18 за человека
Снорклинг и дайвинг из Кемера
11 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
«Снорклинг – прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно и активно»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июля 2024
    Дайвинг в Кемере
    Экскурсия прошла превосходно! В 9:55 нас забрали из отеля, в Марине подвезли прямо к яхте. На яхте достаточно места, удобно
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    и сидеть и загорать. Инструктаж по погружению Анастасия провела оооочень подробно, разъяснила каждую мелочь. Само погружение - это восторг, покормили рыбок, пофоткались - фото можно купить отдельно за доп. плату. Было время покупаться в чистейшем море. Обед достойный - рис, наггетсы и салат. Второе погружение, дольше и интереснее, фантастические пейзажи подводного мира. Инструктор в прямом смысле слова держит за ручку и контролирует, чтобы все было хорошо. Остается только получать удовольствие и не забывать дышать. В 17:50 мы уже были в отеле. От экскурсии остались только положительные впечатления, команда молодцы, организаторы супер, а цена так вообще сказка. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    Дайвинг в Кемере
    Спасибо Камрану (Octopus) и его команде! Работают профессионалы, с ними не страшно!
  • 9
    9396267
    20 июля 2023
    Дайвинг в Кемере
    Нам повезло, у нас был прекрасный гид-проводник. Легко, доступно, конкретно, «без воды» описывает все правила при погружении. За бережное сопровождение под водой - отдельная благодарность. Сама экскурсия организована «по мере наполнения» и «в порядке очереди». Все логично и не вызывает вопросов.
  • И
    ИННА
    15 июня 2023
    Снорклинг и дайвинг из Кемера
    Очень большой корабль, очень много народа (человек 50-60), долго всех собирали с отелей и ждали на корабле. Два погружения по 10 минут, остальное время ждёшь свою очередь. Инструктора молодцы, особенно Анастасия:)
  • Д
    Денис
    16 сентября 2022
    Дайвинг в Кемере
    Все было очень круто и очень не дорого. Ребята профи своего дела. К ребенку тоже нашли подход, особенно приятно. Мы с сыном кайфанули. Спасибо! Советую!
  • Д
    Дима
    26 октября 2019
    Снорклинг и дайвинг из Кемера
    В этом году опять посетили Турцию,подобрали шикарные экскурсии,по вкусу. нам очень понравилось …

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Подводное плавание»

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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июле 2024
Сейчас в Кемере в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 50 со скидкой до 28%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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