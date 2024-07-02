читать дальше

и сидеть и загорать. Инструктаж по погружению Анастасия провела оооочень подробно, разъяснила каждую мелочь. Само погружение - это восторг, покормили рыбок, пофоткались - фото можно купить отдельно за доп. плату. Было время покупаться в чистейшем море. Обед достойный - рис, наггетсы и салат. Второе погружение, дольше и интереснее, фантастические пейзажи подводного мира. Инструктор в прямом смысле слова держит за ручку и контролирует, чтобы все было хорошо. Остается только получать удовольствие и не забывать дышать. В 17:50 мы уже были в отеле. От экскурсии остались только положительные впечатления, команда молодцы, организаторы супер, а цена так вообще сказка. Спасибо!