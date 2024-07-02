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6 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Eжедневно в 8:30
Завтра в 08:30
13 июля в 08:30
$50 за человека
скидка
28%
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Кемере: подводное приключение в Средиземном море
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере
Начало: Кемер
«Дайвинг в Кемере Дайвинг в Кемере, который является одним из самых красивых занятий в Кемере, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море»
Расписание: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
25$18 за человека
6 часов
Водная прогулка
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
«Снорклинг – прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно и активно»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июля 2024Экскурсия прошла превосходно! В 9:55 нас забрали из отеля, в Марине подвезли прямо к яхте. На яхте достаточно места, удобно
- ННаталья30 июня 2024Спасибо Камрану (Octopus) и его команде! Работают профессионалы, с ними не страшно!
- 9939626720 июля 2023Нам повезло, у нас был прекрасный гид-проводник. Легко, доступно, конкретно, «без воды» описывает все правила при погружении. За бережное сопровождение под водой - отдельная благодарность. Сама экскурсия организована «по мере наполнения» и «в порядке очереди». Все логично и не вызывает вопросов.
- ИИННА15 июня 2023Очень большой корабль, очень много народа (человек 50-60), долго всех собирали с отелей и ждали на корабле. Два погружения по 10 минут, остальное время ждёшь свою очередь. Инструктора молодцы, особенно Анастасия:)
- ДДенис16 сентября 2022Все было очень круто и очень не дорого. Ребята профи своего дела. К ребенку тоже нашли подход, особенно приятно. Мы с сыном кайфанули. Спасибо! Советую!
- ДДима26 октября 2019В этом году опять посетили Турцию,подобрали шикарные экскурсии,по вкусу. нам очень понравилось …
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Подводное плавание»
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