Приглашаем вас отправиться в увлекательное приключение на квадроциклах в Кемере! Вас ждут живописные маршруты, драйв, скорость и незабываемые эмоции. Почувствуйте свободу, преодолевая лесные тропы, холмы и пыльные дороги под тёплым солнцем Турции!
Описание трансфер
Живописный маршрут Прокатиться на квадроцикле по живописным горным тропам — это возможность ощутить настоящий прилив адреналина и полное единение с природой. Вас ждет особенное приключение, где сочетаются азарт скорости и уверенность в полной безопасности. Под руководством опытных инструкторов вы отправитесь в увлекательный маршрут по пересечённой местности: взбираясь на холмы, лавируя между деревьями и пересекай небольшие ручьи. Горные пейзажи сменяются один за другим: густые леса, каменистые тропы, открытые пространства с захватывающими панорамами, где небо кажется ближе. Каждый поворот маршрута будет дарить новые эмоции и яркие впечатления. На протяжении всей поездки вас будет сопровождать инструктор, который поможет справиться с управлением, если вы в этом новичок. Приключение с драйвом Вы можете выбрать: ехать самостоятельно за рулем или сесть пассажиром, наслаждаясь видами и атмосферой без забот об управлении. Перед началом экскурсии обязательно проводится краткий инструктаж по технике безопасности, а также выдается защитное снаряжение. Катание на квадроциклах — это не просто активный отдых, а настоящее маленькое приключение, которое подарит чувство свободы, драйва и наполнит день энергией. Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности, очки, головной убор и воду.
Ежедневно в 9:00 и 13:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на квадроциклах
- Услуги инструктора
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Бандана и очки
- Фотосессия или видеосъёмка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Очки
- Головной убор и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
18 окт 2025
Очень эффекто, особенно если вы катаетесь впервые. Обратите внтмание, что маршрут очень сложный и опасный. Ехать нада по камням, с крутыми поворотами. Техники безопасности никакой, НО если вы готовы к экстриму - вам понравится. В хорошую погоду особо много грязи - нет
Д
Дмитрий
7 окт 2025
Из-за того, что на прошлой экскурсии были багги вместо квадриков, то пришлось взять еще и эту экскурсию. Отлично погоняли по пересечёнке. Квадрики (красные) немного ушатанные, но как говорится -"танки грязи не боятся". Кстати, свежие квадрики (черные) стояли также на стоянке чуть вдали (увидел, когда уже обратно уезжали на трансфере).
