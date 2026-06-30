Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Для тех, кто ищет незабываемые впечатления, дайвинг в Кемере станет идеальным выбором.
Погружение в голубые воды Средиземного моря позволяет увидеть разноцветных коралловых рыбок и насладиться красотой подводного мира. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт на протяжении всего путешествия. Независимо от уровня подготовки, это приключение станет ярким событием вашего отпуска
Погружение в голубые воды Средиземного моря позволяет увидеть разноцветных коралловых рыбок и насладиться красотой подводного мира. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт на протяжении всего путешествия. Независимо от уровня подготовки, это приключение станет ярким событием вашего отпуска
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный подводный мир
- 🐠 Дружелюбные инструкторы
- 🚤 Комфортная яхта
- 📸 Возможность сделать фото
- 🌞 Отличный отдых на море
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для дайвинга в Кемере - с мая по сентябрь, когда вода теплая и прозрачная. В эти месяцы погода стабильная, а море спокойное. В апреле и октябре тоже можно наслаждаться дайвингом, но температура воды может быть прохладнее. В остальное время года условия могут быть менее комфортными, но при хорошей погоде погружения все равно возможны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Средиземное море
Описание экскурсии
Дайвинг в Кемере Дайвинг в Кемере, который является одним из самых красивых занятий в Кемере, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море. Дайвинг в Кемере в голубых водах Кемера как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске. Кемерское море идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые. В голубых водах Кемера нет опасных существ, представляющих опасность для новичков. Средиземное море с его бирюзовыми водами скрывает свое природное богатство, и вы никогда не увидите эту красоту, если не зарегистрируетесь для участия в нашей дайвинг программе в Кемере. Поэтому будьте готовы исследовать море, в котором вы плаваете, и восхищаться им. Особенно, если у вас смелый дух и вы хотите попробовать что-то новое, чтобы разнообразить свои воспоминания и впечатления в Кемере, вам определенно стоит дать шанс на дневную программу Дайвинг в Кемере; вы никогда не пожалеете об этом. Прочитав приведенные ниже абзацы, вы узнаете интересные подробности этого занятия. Подготовка к Дайвингу в Кемере Прежде чем начать заниматься дайвингом в Кемере, вы должны убедиться, что полностью готовы к этому. Например, вам следует иметь при себе купальник, солнцезащитные очки и полотенце. Не забудьте также взять с собой солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей. Наконец, вы можете взять с собой собственную камеру, чтобы запечатлеть подводные моменты. Хорошее Начало Чтобы начать нашу программу дайвинга в Кемере, мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем комфортабельном и современном автобусе, и нас ждет очень приятное путешествие в порт Кемера. Наше путешествие займет примерно час в зависимости от того, где вы остановились, и закончится, когда мы прибудем в порт. Встреча с инструкторами В порт Кемера вы увидите лодку, на которой будет проходить программа подводного плавания в Кемере, а после посещения нашей палубы вы сможете увидеть снаряжение и встретиться с нашими профессиональными инструкторами по дайвингу. Наши высокопрофессиональные и дружелюбные инструкторы предоставят вам подробную информацию о процессе, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов. Что бы вы ни думали, вы можете без сомнений задавать вопросы нашей команде на этом этапе обучения. Отдых на яхте Добавим в заключение: если вы передумаете о дайвинге, если вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, а не заниматься подводным плаванием, вы можете остаться на нашей яхте, полежать на шезлонгах и выпить в баре лодки. Кроме того, в оборудование нашей лодки входят туалеты и душевые, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже посреди моря. Первое Погружение Дайвинг в Кемере начинается после того, как вы прибудете в первую точку погружения. Мы бросаем якорь и готовимся. После этого момента вы погрузитесь в соответствии с инструкциями, которые вы прослушали, и как только вы погрузитесь, вы окажетесь в бирюзово-голубых прозрачных водах Средиземного моря. В этом раю вас встретят разнообразные морские существа и растения, которые позволят прикоснуться к ним и полюбоваться ими. Наслаждайтесь этим уникальным опытом в течение 20 минут и будьте готовы быть очарованы. Обедать Вы вернетесь на нашу лодку, чтобы вкусно пообедать. Когда вы наполните свою энергию едой и напитками, вы будете готовы ко второй части приключения! Второе Погружение Мы отправимся ко второй точке погружения. Вы разнообразите свой Дайвинг в Кемере двумя разными точками погружения. Когда мы дойдем до места для дайвинга, вы снова будете следовать инструкциям и погрузитесь в чистые, темно-синие и пресные воды Средиземного моря. Вам также понравится вторая часть дайвинга, наблюдая за удивительными подводными существами и купаясь в них. Фактически, на этот раз вам понравится еще больше, поскольку вы увидите, что больше не о чем беспокоиться. Услуги Профессионального Фотографа Во время дайвинга в Кемере наш профессиональный фотограф сделает замечательные фотографии для наших гостей. Если вы хотите получить эти отличные снимки, вы можете купить их все, когда лодка вернется в порт. На наш взгляд, вы даже должны его получить: это будет доказательством этого удивительного опыта! После этого уникального опыта мы заберем вас из порта на нашем полностью оборудованном автомобиле и отвезем в отель. Если вам понравилась наша программа тура Дайвинг в Кемере, вы можете зарегистрироваться в нашей программе онлайн, или взглянуть на другие ежедневные туры и программы в Кемере, которые мы организуем. Достаточно связаться с нами, чтобы получить информацию по каждому вопросу. Подготовьтесь заранее Место и время встречи Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи):
место встречи – Mc
Donalds рядом с древними воротами Адриана. Важная информация Если вы не хотите нырять, вы можете посетить наш (платный) тур в качестве компаньона. Вы можете загорать, плавать и заниматься сноркелингом. Дети младше 14 лет не могут нырять в Турции. Дайвинг проводится не на каждом углу моря, а только в некоторых идеальных местах и в местах, разрешенных властями. Место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления. Для некоторых новичков период может быть короче 40 минут. Опыт дайвинга не нужен. Пожалуйста, возьмите с собой; полотенце, дополнительная одежда, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки. Для получения дополнительной информации о дайвинге по программе тура в Белек, пожалуйста, посетите наш блог.
Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и в отель,
- Оборудование для дайвинга,
- Тренинг для начинающих,
- 2 погружения,
- Обед,
- Профессиональный гид.
Что не входит в цену
- Личные расходы,
- Фото и видео.
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 88 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Добрый день.
В целом экскурсия понравилась.
Получился интересный жизненный опыт.
Был заказ без трансфера и пришлось ждать обещанного сотрудника с табличкой, который так и не появился.
Организации дайвинга на высоте.
Квалифицированные специалисты.
Всё чётко сработано.
Экскурсию рекомендую.
В целом экскурсия понравилась.
Получился интересный жизненный опыт.
Был заказ без трансфера и пришлось ждать обещанного сотрудника с табличкой, который так и не появился.
Организации дайвинга на высоте.
Квалифицированные специалисты.
Всё чётко сработано.
Экскурсию рекомендую.
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К
Очень интересный опыт
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И
Это мое первое погружение, как и у многих в нашем туре, и впечатления от мероприятия очень хорошие. Но есть замечания по организации:
- после дождя не протерли поверхности для сидения и
- после дождя не протерли поверхности для сидения и
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В
Все очень понравилось, есть русскоговорящий персонал, дружелюбный, всем все понятно объясняют. На первом заплыве фоткаемся, на втором глубоко ныряем. Но во время второго погружения очень сильно заложило уши, и после
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Д
Дайвинг.
Покупали экскурсию через спутник, за день написали об изменении времени прибытия трансфера на чуть позже, нас все устроило. На борту судна было много русскоговорящего персонала, все приветливые. На верхнем этаже
Покупали экскурсию через спутник, за день написали об изменении времени прибытия трансфера на чуть позже, нас все устроило. На борту судна было много русскоговорящего персонала, все приветливые. На верхнем этаже
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Н
Первый раз был опыт с дайвингом, в принципе очень понравилось, забронировали экскурсию, сказали трансфер заберет в 9:30 утра, затем изменили время на 9:00, сидели ждали, трансфера все нет, написали оператору,
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