Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Если вы устали от ленивого пляжного отдыха - присоединяйтесь к нашей экскурсии

4.8
18 отзывов
Если вы устали от ленивого пляжного отдыха — присоединяйтесь к нашей экскурсии.

Мы отправляемся в небольшое морское путешествие по Средиземному морю.

Главной нашей целью станет знакомство с подводным миром.

У вас будет 2 погружения.

Буквально на расстоянии вытянутой руки перед вами проплывут разноцветные коралловые рыбки!
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере
Дайвинг в Кемере, который является одним из самых красивых занятий в Кемере, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море.
Дайвинг в Кемере в голубых водах Кемера как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске. Кемерское море идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые. В голубых водах Кемера нет опасных существ, представляющих опасность для новичков.
Средиземное море с его бирюзовыми водами скрывает свое природное богатство, и вы никогда не увидите эту красоту, если не зарегистрируетесь для участия в нашей дайвинг программе в Кемере. Поэтому будьте готовы исследовать море, в котором вы плаваете, и восхищаться им.
Особенно, если у вас смелый дух и вы хотите попробовать что-то новое, чтобы разнообразить свои воспоминания и впечатления в Кемере, вам определенно стоит дать шанс на дневную программу Дайвинг в Кемере; вы никогда не пожалеете об этом.
Прочитав приведенные ниже абзацы, вы узнаете интересные подробности этого занятия.
Подготовка к Дайвингу в Кемере
Прежде чем начать заниматься дайвингом в Кемере, вы должны убедиться, что полностью готовы к этому.
Например, вам следует иметь при себе купальник, солнцезащитные очки и полотенце.
Не забудьте также взять с собой солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей.
Наконец, вы можете взять с собой собственную камеру, чтобы запечатлеть подводные моменты.
Хорошее Начало
Чтобы начать нашу программу дайвинга в Кемере, мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем комфортабельном и современном автобусе, и нас ждет очень приятное путешествие в порт Кемера.
Наше путешествие займет примерно час в зависимости от того, где вы остановились, и закончится, когда мы прибудем в порт.
Встреча с инструкторами
В порт Кемера вы увидите лодку, на которой будет проходить программа подводного плавания в Кемере, а после посещения нашей палубы вы сможете увидеть снаряжение и встретиться с нашими профессиональными инструкторами по дайвингу.
Наши высокопрофессиональные и дружелюбные инструкторы предоставят вам подробную информацию о процессе, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов.
Что бы вы ни думали, вы можете без сомнений задавать вопросы нашей команде на этом этапе обучения.
Отдых на яхте
Добавим в заключение: если вы передумаете о дайвинге, если вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, а не заниматься подводным плаванием, вы можете остаться на нашей яхте, полежать на шезлонгах и выпить в баре лодки.
Кроме того, в оборудование нашей лодки входят туалеты и душевые, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже посреди моря.
Первое Погружение
Дайвинг в Кемере начинается после того, как вы прибудете в первую точку погружения. Мы бросаем якорь и готовимся.
После этого момента вы погрузитесь в соответствии с инструкциями, которые вы прослушали, и как только вы погрузитесь, вы окажетесь в бирюзово-голубых прозрачных водах Средиземного моря. В этом раю вас встретят разнообразные морские существа и растения, которые позволят прикоснуться к ним и полюбоваться ими.
Наслаждайтесь этим уникальным опытом в течение 20 минут и будьте готовы быть очарованы.
Обедать
Вы вернетесь на нашу лодку, чтобы вкусно пообедать. Когда вы наполните свою энергию едой и напитками, вы будете готовы ко второй части приключения!
Второе Погружение
Мы отправимся ко второй точке погружения. Вы разнообразите свой Дайвинг в Кемере двумя разными точками погружения.
Когда мы дойдем до места для дайвинга, вы снова будете следовать инструкциям и погрузитесь в чистые, темно-синие и пресные воды Средиземного моря.
Вам также понравится вторая часть дайвинга, наблюдая за удивительными подводными существами и купаясь в них. Фактически, на этот раз вам понравится еще больше, поскольку вы увидите, что больше не о чем беспокоиться.
Услуги Профессионального Фотографа
Во время дайвинга в Кемере наш профессиональный фотограф сделает замечательные фотографии для наших гостей.
Если вы хотите получить эти отличные снимки, вы можете купить их все, когда лодка вернется в порт. На наш взгляд, вы даже должны его получить: это будет доказательством этого удивительного опыта!
После этого уникального опыта мы заберем вас из порта на нашем полностью оборудованном автомобиле и отвезем в отель.
Если вам понравилась наша программа тура Дайвинг в Кемере, вы можете зарегистрироваться в нашей программе онлайн, или взглянуть на другие ежедневные туры и программы в Кемере, которые мы организуем. Достаточно связаться с нами, чтобы получить информацию по каждому вопросу.
Подготовьтесь заранее
Место и время встречи
Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.
Важная информация
Если вы не хотите нырять, вы можете посетить наш (платный) тур в качестве компаньона. Вы можете загорать, плавать и заниматься сноркелингом.
Дети младше 14 лет не могут нырять в Турции.
Дайвинг проводится не на каждом углу моря, а только в некоторых идеальных местах и в местах, разрешенных властями.
Место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления.
Для некоторых новичков период может быть короче 40 минут.
Опыт дайвинга не нужен.
Пожалуйста, возьмите с собой; полотенце, дополнительная одежда, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки.
Для получения дополнительной информации о дайвинге по программе тура в Белек, пожалуйста, посетите наш блог.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
$25
Детский (5-11)
$18
Не Дайвер
$18

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и в отель
  • оборудование для дайвинга
  • тренинг для начинающих
  • 2 погружения
  • обед
  • профессиональный гид.
Что не входит
  • Личные расходы
  • фото и видео.
Место начала и завершения
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

TurkeyTours
TurkeyTours
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

👥Групповые🚌На автобусе🤿Подводное плавание🏆Активный отдыхВодные

Еще несколько похожих предложений в Кемере

Рафтинг и багги-сафари из Кемера
4.8
5
10ч
$40
за 1 чел.
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Если вы устали от скучного пляжного отдыха, то присоединяйтесь к самой активной экскурсии
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Снорклинг и дайвинг из Кемера
4.9
11
$35
за 1 чел.
Снорклинг и дайвинг из Кемера
Снорклинг - прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно...
Ежедневно в 10:15 – 16:30
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
4.9
15
$20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
Каньон Гёйнюк - одно из живописнейшей мест на побережье Средиземного моря
Каждый день 08:00 до 13.00
Демре Мира Кекова из Кемера
5
1
11ч
$35
за 1 чел.
Демре Мира Кекова из Кемера
Наша экскурсия в Демре Мира Кекова является одним из лучших исторических и культурных туров
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Параплан в Адрасане из Кемера
Индивидуальная экскурсия
$150
за 1 чел.
Параплан в Адрасане из Кемера
Если вы считаете себя настоящим экстремалом, то полеты на параплане в Адрасане из Кемера станут...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Динопарк в Кемере
$50
за 1 чел.
Динопарк в Кемере
Мы предлагаем туристам отправиться в увлекательнейшее приключение "Динопарк в Кемере" -...
Каждый день с 9:00 до 15:00
Джиппинг в Кемере
4.7
7
$30
за 1 чел.
Джиппинг в Кемере
Любителей активного отдыха мы приглашаем в адреналиновое путешествие на джипах по окрестностям...
Ежедневно в 09:00 из отелей Кемера
Аквапарк ДолуСу в Кемере
$50
за 1 чел.
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк Dolusu известен как один из центров притяжения туристов из Кемера и Антальи
Каждый день с 09:00 до 18:30
Экскурсия в Памуккале из Кемера
3.8
4
12ч
$38
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия в Анталию из Кемера
4
2
$25
за 1 чел.
Экскурсия в Анталию из Кемера
Прочувствовать уникальную атмосферу, полюбоваться видами и побродить по извилистым каменистым...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
10ч
$35
за 1 чел.
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
С нами вы отправитесь в один из крупных турецких курортов - в Анталию
с 08.00 до 18.00, ежедневно
Дельфинарий в Кемере
4.7
7
$55
за 1 чел.
Дельфинарий в Кемере
Поездка в дельфинарий в Кемере - это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом,...
Каждый день, сеанс уточните!

TurkeyTours проводит ещё 4 экскурсии

Демре - Мира - Кекова из Кемера
5
11
11ч
$25
за 1 чел.
Демре - Мира - Кекова из Кемера
Приглашаем вас на экскурсию, которая познакомит вас с погибшей древней цивилизацией
с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
4.9
50
$25
за 1 чел.
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Остров Сулуада называют «Турецкими Мальдивами» и не зря, ведь вода здесь настолько прозрачная, что в...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
5
20
1д 14ч
$55
за 1 чел.
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
Каппадокия - это совершенно другой мир
Памуккале на рассвете + воздушные шары - экскурсия из Кемера
4.3
3
18ч
$120
за 1 чел.
Памуккале на рассвете + воздушные шары - экскурсия из Кемера
На этой экскурсии у вас будет возможность встретить рассвет в небе и полетать на воздушном шаре над...
Понедельник, четверг, Суббота
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
🇹🇷