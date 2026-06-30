Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Дайвинг в Кемере Дайвинг в Кемере, который является одним из самых красивых занятий в Кемере, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море. Дайвинг в Кемере в голубых водах Кемера как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске. Кемерское море идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые. В голубых водах Кемера нет опасных существ, представляющих опасность для новичков. Средиземное море с его бирюзовыми водами скрывает свое природное богатство, и вы никогда не увидите эту красоту, если не зарегистрируетесь для участия в нашей дайвинг программе в Кемере. Поэтому будьте готовы исследовать море, в котором вы плаваете, и восхищаться им. Особенно, если у вас смелый дух и вы хотите попробовать что-то новое, чтобы разнообразить свои воспоминания и впечатления в Кемере, вам определенно стоит дать шанс на дневную программу Дайвинг в Кемере; вы никогда не пожалеете об этом. Прочитав приведенные ниже абзацы, вы узнаете интересные подробности этого занятия. Подготовка к Дайвингу в Кемере Прежде чем начать заниматься дайвингом в Кемере, вы должны убедиться, что полностью готовы к этому. Например, вам следует иметь при себе купальник, солнцезащитные очки и полотенце. Не забудьте также взять с собой солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей. Наконец, вы можете взять с собой собственную камеру, чтобы запечатлеть подводные моменты. Хорошее Начало Чтобы начать нашу программу дайвинга в Кемере, мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем комфортабельном и современном автобусе, и нас ждет очень приятное путешествие в порт Кемера. Наше путешествие займет примерно час в зависимости от того, где вы остановились, и закончится, когда мы прибудем в порт. Встреча с инструкторами В порт Кемера вы увидите лодку, на которой будет проходить программа подводного плавания в Кемере, а после посещения нашей палубы вы сможете увидеть снаряжение и встретиться с нашими профессиональными инструкторами по дайвингу. Наши высокопрофессиональные и дружелюбные инструкторы предоставят вам подробную информацию о процессе, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов. Что бы вы ни думали, вы можете без сомнений задавать вопросы нашей команде на этом этапе обучения. Отдых на яхте Добавим в заключение: если вы передумаете о дайвинге, если вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, а не заниматься подводным плаванием, вы можете остаться на нашей яхте, полежать на шезлонгах и выпить в баре лодки. Кроме того, в оборудование нашей лодки входят туалеты и душевые, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже посреди моря. Первое Погружение Дайвинг в Кемере начинается после того, как вы прибудете в первую точку погружения. Мы бросаем якорь и готовимся. После этого момента вы погрузитесь в соответствии с инструкциями, которые вы прослушали, и как только вы погрузитесь, вы окажетесь в бирюзово-голубых прозрачных водах Средиземного моря. В этом раю вас встретят разнообразные морские существа и растения, которые позволят прикоснуться к ним и полюбоваться ими. Наслаждайтесь этим уникальным опытом в течение 20 минут и будьте готовы быть очарованы. Обедать Вы вернетесь на нашу лодку, чтобы вкусно пообедать. Когда вы наполните свою энергию едой и напитками, вы будете готовы ко второй части приключения! Второе Погружение Мы отправимся ко второй точке погружения. Вы разнообразите свой Дайвинг в Кемере двумя разными точками погружения. Когда мы дойдем до места для дайвинга, вы снова будете следовать инструкциям и погрузитесь в чистые, темно-синие и пресные воды Средиземного моря. Вам также понравится вторая часть дайвинга, наблюдая за удивительными подводными существами и купаясь в них. Фактически, на этот раз вам понравится еще больше, поскольку вы увидите, что больше не о чем беспокоиться. Услуги Профессионального Фотографа Во время дайвинга в Кемере наш профессиональный фотограф сделает замечательные фотографии для наших гостей. Если вы хотите получить эти отличные снимки, вы можете купить их все, когда лодка вернется в порт. На наш взгляд, вы даже должны его получить: это будет доказательством этого удивительного опыта! После этого уникального опыта мы заберем вас из порта на нашем полностью оборудованном автомобиле и отвезем в отель. Если вам понравилась наша программа тура Дайвинг в Кемере, вы можете зарегистрироваться в нашей программе онлайн, или взглянуть на другие ежедневные туры и программы в Кемере, которые мы организуем. Достаточно связаться с нами, чтобы получить информацию по каждому вопросу. Подготовьтесь заранее Место и время встречи Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи):

место встречи – Mc

Donalds рядом с древними воротами Адриана. Важная информация Если вы не хотите нырять, вы можете посетить наш (платный) тур в качестве компаньона. Вы можете загорать, плавать и заниматься сноркелингом. Дети младше 14 лет не могут нырять в Турции. Дайвинг проводится не на каждом углу моря, а только в некоторых идеальных местах и в местах, разрешенных властями. Место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления. Для некоторых новичков период может быть короче 40 минут. Опыт дайвинга не нужен. Пожалуйста, возьмите с собой; полотенце, дополнительная одежда, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки. Для получения дополнительной информации о дайвинге по программе тура в Белек, пожалуйста, посетите наш блог.