Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия для тех, кто хочет насладиться живописными пейзажами, полюбоваться уникальными культурно-историческими объектами и погрузиться в античность.



За один день вы увидите Храм святого Николая — символ города Миры, скальные ликийские гробницы и амфитеатр, остров Кекова, где затонул город, и многое другое!

Alice Ваш гид в Кемере Написать вопрос Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов На чём проводится На автобусе Когда По воскресеньям в 8:00 $55 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00

Описание водной прогулки Первое место на маршруте — Храм Святой Николая, который был назван в честь Николая Чудотворца — епископа города Миры. Этот храм – не только святое место, но и часть истории этого региона. В храме хранятся древние фрески и мозаики, которые хорошо сохранились до наших дней. Следующая остановка в городе Мира – бывшей столице государства Ликия. Здесь можно увидеть скальные гробницы, которые поразят вас своим величием. Гробницы похожи на храмы и дома, но на самом деле это некрополь. Здесь вы увидите и величественный ликийский амфитеатр, сохранившийся до наших дней. По дороге в Миру проедете такие регионы, как Кумлуджа и Финике. Интересно, что символом города Кумлуджа является помидор, а Финике – апельсин. И, конечно, вы увидите живописный остров и затонувший город Кекова, который имеет историческое значение. Важная информация: Возьмите с собой: фотоаппарат; полотенце; купальник; крем от загара; солнцезащитные очки; деньги на личные расходы.

По воскресеньям в 8:00 Выбрать дату