Эта экскурсия для тех, кто хочет насладиться живописными пейзажами, полюбоваться уникальными культурно-историческими объектами и погрузиться в античность.
За один день вы увидите Храм святого Николая — символ города Миры, скальные ликийские гробницы и амфитеатр, остров Кекова, где затонул город, и многое другое!
За один день вы увидите Храм святого Николая — символ города Миры, скальные ликийские гробницы и амфитеатр, остров Кекова, где затонул город, и многое другое!
Описание водной прогулкиПервое место на маршруте — Храм Святой Николая, который был назван в честь Николая Чудотворца — епископа города Миры. Этот храм – не только святое место, но и часть истории этого региона. В храме хранятся древние фрески и мозаики, которые хорошо сохранились до наших дней. Следующая остановка в городе Мира – бывшей столице государства Ликия. Здесь можно увидеть скальные гробницы, которые поразят вас своим величием. Гробницы похожи на храмы и дома, но на самом деле это некрополь. Здесь вы увидите и величественный ликийский амфитеатр, сохранившийся до наших дней. По дороге в Миру проедете такие регионы, как Кумлуджа и Финике. Интересно, что символом города Кумлуджа является помидор, а Финике – апельсин. И, конечно, вы увидите живописный остров и затонувший город Кекова, который имеет историческое значение. Важная информация: Возьмите с собой: фотоаппарат; полотенце; купальник; крем от загара; солнцезащитные очки; деньги на личные расходы.
По воскресеньям в 8:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святого Николая
- Мира - образец античной конструкции
- Демре, амфитеатр
- Крепость Симена (Калекей)
- Затопленный город Кекова
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от и до отеля
- Страховка
- Обед
- Входной билет в Миру
- Прогулка на яхте.
Что не входит в цену
- Входной билет в Храм св. Николая (по желанию)
- Личные расходы
- Любые напитки во время экскурсии.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: фотоаппарат полотенце купальник крем от загара солнцезащитные очки деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Церковь Святого Николая и древний город Мира
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
€350 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€375
€416 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Демре - из Кемера
Поездка в Демре - это возможность прикоснуться к истории Ликии и Рима. Посетите церковь Николая Чудотворца и древние ликийские гробницы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.