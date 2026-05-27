Посещение хаммама — это прикосновение к многовековой османской культуре, где банные ритуалы считались важной частью заботы о теле и внутренней гармонии. Вас ждут очищающие процедуры, массаж, джакузи и отдых у бассейна.
Вы почувствуете лёгкость в теле, спокойствие в мыслях и настоящее удовольствие от неспешного отдыха.
Описание трансфер
- В назначенное время за вами приедет трансфер и доставит в хаммам — без лишних забот и ожиданий.
- Программа включает пилинг кесе, пенный и классический виды массажа, отдых в джакузи и бассейне.
- После завершения процедур трансфер отвезёт вас обратно в отель. Вы вернётесь с ощущением лёгкости и идеально гладкой кожей, готовой к красивому загару.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер от отеля и обратно, посещение сауны и паровой комнаты, пилинг и пенный массаж (10 мин), классический массаж (20 мин), чай/кофе и маска для лица.
- Детям до 6 лет место в автобусе не предоставляется. Они сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок младше 6 лет занимал отдельное кресло, выберите билет на ребёнка 7–12 лет.
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 13+
|€19
|Детский 7 - 12 лет
|€19
|Детский 0 - 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
