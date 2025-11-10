Откройте для себя уникальное природное чудо — Памуккале. Вас ждет античный город Иераполис, белые травертины и легендарный бассейн Клеопатры. Программа также включает дегустацию местных вин и остановку на обед.
Эта насыщенная экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и красоте Турции.
Описание экскурсииПамуккале — это уникальное место, где природа и история создают незабываемый тандем. Белоснежные травертины, наполненные термальной водой, удивляют своей красотой и кажутся нереальными, словно декорации для фильма. Но это далеко не всё! Под землёй скрывается многовековая история, которую вы сможете открыть в античном городе Иераполисе. Наша экскурсия начинается с комфортного трансфера из вашего отеля и вкусного завтрака в пути. Затем вы отправитесь на фабрики текстиля и оникса, где сможете не только увидеть, но и приобрести традиционные изделия. Кульминацией путешествия станет посещение Памуккале: прогулка по белым травертинам, знакомство с древним Иераполисе и купание в знаменитом бассейне Клеопатры, в котором, по легенде, купалась сама царица. На обратном пути мы посетим винодельню, где вас ждёт дегустация ароматных местных вин, после чего вы вернётесь в свой отель как раз к ужину, сохранив незабываемые впечатления. Памуккале — это больше, чем экскурсия. Это путешествие, которое вы запомните на всю жизнь! Важная информация:
- Вы можете выбрать экскурсию с входными билетами в Памуккале и Иераполис или без них. Программа без входных билетов включает только трансфер, услуги гида и обед; ужин в вашем отеле.
- Экскурсия длится 16 часов, включая трансфер из Кемера и обратно;
- С собой нужно взять: паспорт, удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, купальник, полотенце и деньги для дополнительных расходов.
Вторник, четверг, воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале (Белые Травертины) - уникальные термальные бассейны, созданные природой
- Античный город Иераполис - древний город, основанный в II веке до Н.Э. (руины амфитеатра, храмы, улицы и некрополь)
- Бассейн Клеопатры - легендарный бассейн с тёплой термальной водой, окружённый руинами древних колонн
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Обед
- Вход в Памуккале и Иераполис (при покупке экскурсии с входными билетами).
Что не входит в цену
- Напитки
- Завтрак
- Вход в бассейн Клеопатры
- Вход в Памуккале и Иераполис (при покупке экскурсии без входных билетов).
- Ужин
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
