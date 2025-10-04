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Вы оцените красоту белоснежного ландшафта с читать дальше уменьшить высоты птичьего полета или увидите Памуккале с земли и насладитесь незабываемым видом на парящие воздушные шары в лучах рассветного солнца. После — вас ждет прогулка по древнему городу Иераполису и античному бассейну Клеопатры. Этот день запомнится вам надолго! На этой экскурсии у вас будет возможность встретить рассвет в небе и полетать на воздушном шаре над «хлопковой крепостью» — именно так переводится название Памуккале.Вы оцените красоту белоснежного ландшафта с 4.5 13 отзывов

TurkeyTours Ваш гид в Кемере Задать вопрос Групповая экскурсия $239 за человека 4.5 13 отзывов 🇷🇺 русский более 12 часов На автобусе, воздушном шаре Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Восход, который останется в сердце Приглашаем вас увидеть сияющие травертины в лучах рассветного солнце. На ваш выбор: понаблюдать за воздушными шарами с земли или присоединиться к полету. Полеты проходят над живописными местами Памуккале от 2 до 8 человек на воздушных шарах. Каждый день перед началом полета наши пилоты ищут лучший район для взлета, проверяя направление ветра. Внизу вас будут ждать сверкающие террасы, вокруг — золотой свет восходящего солнца, а в груди — восторг и лёгкое волнение. На земле вас встретит тост с шампанским и памятный сертификат о полете в Памуккале. Исследовать Памуккале с земли После полета или наблюдений за воздушными шарами, вы сможете исследовать белоснежные террасы Памуккале, прогуляться по древнему городу Иераполису и посетить античный бассейн Клеопатры. Откройте красоты Памуккале вместе с нами — и пусть этот рассвет станет одним из самых ярких в вашей жизни! Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора.

Понедельник, четверг, Суббота Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памуккале

Город Иераполис

Античный бассейн Клеопатры Что включено Полет на воздушном шаре

Страхование

Сертификат полета на воздушном шаре

Шампанское после полета Что не входит в цену Личные расходы

Фото и видео

Трансфер из/в отель Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, четверг, Суббота Экскурсия длится около 18 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.