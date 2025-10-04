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Памуккале на рассвете и воздушные шары: групповая экскурсия из Кемера

Полет на воздушном шаре в Памуккале: групповая экскурсия в мини-группе из Кемера
На этой экскурсии у вас будет возможность встретить рассвет в небе и полетать на воздушном шаре над «хлопковой крепостью» — именно так переводится название Памуккале.

Вы оцените красоту белоснежного ландшафта с
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высоты птичьего полета или увидите Памуккале с земли и насладитесь незабываемым видом на парящие воздушные шары в лучах рассветного солнца. После — вас ждет прогулка по древнему городу Иераполису и античному бассейну Клеопатры. Этот день запомнится вам надолго!

4.5
13 отзывов
Памуккале на рассвете и воздушные шары: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале на рассвете и воздушные шары: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале на рассвете и воздушные шары: групповая экскурсия из Кемера

Описание экскурсии

Восход, который останется в сердце Приглашаем вас увидеть сияющие травертины в лучах рассветного солнце. На ваш выбор: понаблюдать за воздушными шарами с земли или присоединиться к полету. Полеты проходят над живописными местами Памуккале от 2 до 8 человек на воздушных шарах. Каждый день перед началом полета наши пилоты ищут лучший район для взлета, проверяя направление ветра. Внизу вас будут ждать сверкающие террасы, вокруг — золотой свет восходящего солнца, а в груди — восторг и лёгкое волнение. На земле вас встретит тост с шампанским и памятный сертификат о полете в Памуккале. Исследовать Памуккале с земли После полета или наблюдений за воздушными шарами, вы сможете исследовать белоснежные террасы Памуккале, прогуляться по древнему городу Иераполису и посетить античный бассейн Клеопатры. Откройте красоты Памуккале вместе с нами — и пусть этот рассвет станет одним из самых ярких в вашей жизни! Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора.

Понедельник, четверг, Суббота

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памуккале
  • Город Иераполис
  • Античный бассейн Клеопатры
Что включено
  • Полет на воздушном шаре
  • Страхование
  • Сертификат полета на воздушном шаре
  • Шампанское после полета
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Фото и видео
  • Трансфер из/в отель
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, Суббота
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
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A
Полет на воздушном шаре и экскурсию по Памуккале просто потрясающие! Must have экскурсия в Турции
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Р
Запоминающийся опыт, полёт стоил всех усилий! У нас был опытный пилот, посадка шара была очень мягкой, водитель автобуса вёз очень плавно, экскурсовод знающий тему. Очень долгая, тяжелая дорога, забрали из Кириша в 23:45 вернули в 18:15.
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В
Давайте начнем с того, что цель поездки в Памуккале - это полет на воздушном шаре, ехать просто в это место я бы не согласилась, поскольку это очень далеко. Полет на
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рассвете, виды очень красивые, да и вообще встречать рассвет в небе волшебно. Из Кемера нас забирала около часа ночи, из-за удаленности объекта. После полета времени погулять в самом Памуккале было придостаточно, однако не понимаю тех, кто едет просто погулять без полета. Очень много туристов!!! сделать красивые кадры (без людей) достаточно проблематично, нужно быть очень быстрым. Большой плюс, что после полета, одними из первых попадаете на объект, когда большое количество людей еще не приехала. Стоит ли лететь? ДА!!!!! Однако печальным впечатлением была завышенная стоимость экскурсии, по сравнению с др компаниями цена разнилась от 5 до 20 $, даже у тур оператора эта экскурсия дешевле, очень обидно, что на данном сайте такая завышенная стоимость, я понимаю 5-10 долларов, но 20 (((это очень печально.

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К
Все супер, забрали от отеля, завтрак, обед, гид супер) спасибо ☺️
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С
Отличная экскурсия. Летать на шарах совсем не страшно.
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Б
Поездка больше всего понравилась благодаря воздушным шарам, дорога из Кемера заняла 3 часа, по приезду оперативно надули наш шар и таких же 20-30 шаров поднялись на небо. Летали 30-35 минут!
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Сама экскурсия Памуккале уже вызвала не столько эмоций! 3 часа хождения под палящим солнцем… Когда пролетали на шаре, то все достопримечательности посмотрели! Можно уменьшить до 2 или до 1,5 часа отход по территории!

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Входит в следующие категории Кемера

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