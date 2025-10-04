На этой экскурсии у вас будет возможность встретить рассвет в небе и полетать на воздушном шаре над «хлопковой крепостью» — именно так переводится название Памуккале.
Вы оцените красоту белоснежного ландшафта с
Вы оцените красоту белоснежного ландшафта с
Описание экскурсииВосход, который останется в сердце Приглашаем вас увидеть сияющие травертины в лучах рассветного солнце. На ваш выбор: понаблюдать за воздушными шарами с земли или присоединиться к полету. Полеты проходят над живописными местами Памуккале от 2 до 8 человек на воздушных шарах. Каждый день перед началом полета наши пилоты ищут лучший район для взлета, проверяя направление ветра. Внизу вас будут ждать сверкающие террасы, вокруг — золотой свет восходящего солнца, а в груди — восторг и лёгкое волнение. На земле вас встретит тост с шампанским и памятный сертификат о полете в Памуккале. Исследовать Памуккале с земли После полета или наблюдений за воздушными шарами, вы сможете исследовать белоснежные террасы Памуккале, прогуляться по древнему городу Иераполису и посетить античный бассейн Клеопатры. Откройте красоты Памуккале вместе с нами — и пусть этот рассвет станет одним из самых ярких в вашей жизни! Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора.
Понедельник, четверг, Суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Город Иераполис
- Античный бассейн Клеопатры
Что включено
- Полет на воздушном шаре
- Страхование
- Сертификат полета на воздушном шаре
- Шампанское после полета
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео
- Трансфер из/в отель
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, Суббота
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Полет на воздушном шаре и экскурсию по Памуккале просто потрясающие! Must have экскурсия в Турции
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Р
Запоминающийся опыт, полёт стоил всех усилий! У нас был опытный пилот, посадка шара была очень мягкой, водитель автобуса вёз очень плавно, экскурсовод знающий тему. Очень долгая, тяжелая дорога, забрали из Кириша в 23:45 вернули в 18:15.
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В
Давайте начнем с того, что цель поездки в Памуккале - это полет на воздушном шаре, ехать просто в это место я бы не согласилась, поскольку это очень далеко. Полет на
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К
Все супер, забрали от отеля, завтрак, обед, гид супер) спасибо ☺️
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С
Отличная экскурсия. Летать на шарах совсем не страшно.
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Б
Поездка больше всего понравилась благодаря воздушным шарам, дорога из Кемера заняла 3 часа, по приезду оперативно надули наш шар и таких же 20-30 шаров поднялись на небо. Летали 30-35 минут!
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