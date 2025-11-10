Предлагаем отправиться в путешествие, где вам откроется удивительный мир природных красот, исключительных ландшафтов и исторических памятников.
Вы увидите места, которые не только восхищают своей природной красотой, но и «рассказывают» удивительные истории, связывающие прошлое и настоящее. Посетите известные термальные источники Памукалле и впечатляющее озеро Салда!
Описание экскурсии
Вас ждут настоящие чудеса природы:
популярные термальные источники Памукалле, • античный амфитеатр, • озеро с невероятно голубой водой Салда!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памукалле
- Античный амфитеатр
- Озеро Салда
Что включено
- Страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
