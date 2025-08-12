❄️ Температура на 10-12 градусов ниже, чем в Кемере
📸 Великолепные фотолокации
🧴 Лечебная глина голубоватого цвета
👨👩👧👦 Идеально для отдыха с детьми
🚐 Комфортный трансфер включен
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для поездки к озеру Салда - это июнь, июль и август. В это время погода максимально благоприятна для отдыха на открытом воздухе, вода в озере хорошо прогревается, а солнце обеспечивает комфортные условия для прогулок и купания. Май и сентябрь также подходят для посещения, но температура может быть немного ниже, что делает их менее идеальными для купания, однако более комфортными для тех, кто предпочитает избегать летней жары.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Салда
Горные пейзажи
Описание экскурсии
Дорога к озеру
Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей. Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь. Вы узнаете, почему озеро такого удивительного цвета — и какое отношение оно имеет к марсианским горным ландшафтам. В чем его целебные свойства, какие минералы содержатся в его воде, почему его берега нетипичны для Турции — обо всем об этом расскажу на экскурсии!
Отдых на райских берегах
Помимо того, что это прекрасная фотолокация, озеро Салда отлично подойдет для отдыха с детьми: оно совсем неглубокое, вода в нем хорошо прогревается. Приятный бонус и развлечение — лечебная глина голубоватого цвета. У нее нет сильного запаха и текстура, которой удобно обмазаться с ног до головы. Я позабочусь о том, чтобы эта поездка прошла в абсолютном комфорте — и у вас остались только приятные впечатления и фото на память!
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно
С собой обязательно возьмите головной убор, солнцезащитный крем и очки
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом читать дальшеуменьшить
и настоящем этой чудесной республики.
За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие пейзажи. Гид был очень внимательным, рассказывал интересные факты о природе этого места. Организация на читать дальшеуменьшить
высоте: комфортный трансфер, достаточно времени для фото и отдыха.
Особенно впечатлил контраст цветов – кажется, будто оказался на другой планете. Очень рекомендую эту поездку тем, кто любит природу и красивые виды. Остались только положительные эмоции и сотни фотографий!
Остановка на лавандовом поле была прекрасным дополнением! Спасибо за незабываемый день!
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Ирина
Все прошло прекрасно! Часто бываем в Турции, но, экскурсию на озеро Салда, открыли для себя впервые! Впечатляющее место! И, особое спасибо, сопровождавшему нас гиду Угуру! Благодарим за прекрасное преподнесение информации, комфортное вождение и ответы на все наши вопросы!
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Т
Тамара
Угур, спасибо Вам за организацию, мы отлично провели время. Все четко по времени, поездка прошла в максимальном комфорте, впечатления незабываемые!
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