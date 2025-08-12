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Из Кемера к озеру Салда: побег от жары

Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
Представьте себе оазис прохлады и красоты в жарком Кемере: озеро Салда с его бирюзовыми водами и белоснежными берегами.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам не только райские пейзажи, но и позволит насладиться
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горным воздухом, который здесь на 10-12 градусов свежее, чем в прибрежном городе.

Вас ждет не только купание в чистейших водах озера, но и возможность попробовать на себе действие лечебной голубоватой глины.

По дороге к озеру вы узнаете множество интересных фактов о местной флоре и фауне, а также о геологических особенностях этого удивительного места.

Не забудьте взять с собой камеру - фотографии получатся просто волшебными! Экскурсия включает комфортный трансфер, а напитки и еда доступны за дополнительную плату.

Не забудьте про солнцезащитные средства и головной убор, чтобы наслаждение от экскурсии было безопасным и максимально комфортным

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Бирюзовая вода и белоснежные берега
  • ❄️ Температура на 10-12 градусов ниже, чем в Кемере
  • 📸 Великолепные фотолокации
  • 🧴 Лечебная глина голубоватого цвета
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для отдыха с детьми
  • 🚐 Комфортный трансфер включен

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для поездки к озеру Салда - это июнь, июль и август. В это время погода максимально благоприятна для отдыха на открытом воздухе, вода в озере хорошо прогревается, а солнце обеспечивает комфортные условия для прогулок и купания. Май и сентябрь также подходят для посещения, но температура может быть немного ниже, что делает их менее идеальными для купания, однако более комфортными для тех, кто предпочитает избегать летней жары.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары

Что можно увидеть

  • Озеро Салда
  • Горные пейзажи

Описание экскурсии

Дорога к озеру

Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей. Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь. Вы узнаете, почему озеро такого удивительного цвета — и какое отношение оно имеет к марсианским горным ландшафтам. В чем его целебные свойства, какие минералы содержатся в его воде, почему его берега нетипичны для Турции — обо всем об этом расскажу на экскурсии!

Отдых на райских берегах

Помимо того, что это прекрасная фотолокация, озеро Салда отлично подойдет для отдыха с детьми: оно совсем неглубокое, вода в нем хорошо прогревается. Приятный бонус и развлечение — лечебная глина голубоватого цвета. У нее нет сильного запаха и текстура, которой удобно обмазаться с ног до головы.
Я позабочусь о том, чтобы эта поездка прошла в абсолютном комфорте — и у вас остались только приятные впечатления и фото на память!

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно
  • С собой обязательно возьмите головной убор, солнцезащитный крем и очки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
О
Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие пейзажи. Гид был очень внимательным, рассказывал интересные факты о природе этого места. Организация на
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высоте: комфортный трансфер, достаточно времени для фото и отдыха.

Особенно впечатлил контраст цветов – кажется, будто оказался на другой планете. Очень рекомендую эту поездку тем, кто любит природу и красивые виды. Остались только положительные эмоции и сотни фотографий!

Остановка на лавандовом поле была прекрасным дополнением!
Спасибо за незабываемый день!

Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие
Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие
Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие
Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие
Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие
Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие
Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие
Отличная экскурсия! Озеро Салда покорило меня с первого взгляда – бирюзовая вода, белоснежные берега и потрясающие
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Ирина
Все прошло прекрасно! Часто бываем в Турции, но, экскурсию на озеро Салда, открыли для себя впервые! Впечатляющее место! И, особое спасибо, сопровождавшему нас гиду Угуру! Благодарим за прекрасное преподнесение информации, комфортное вождение и ответы на все наши вопросы!
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Т
Угур, спасибо Вам за организацию, мы отлично провели время. Все четко по времени, поездка прошла в максимальном комфорте, впечатления незабываемые!
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