Из Кемера к озеру Салда: побег от жары

Отправиться к райскому озеру, раскрыть его секреты и отдохнуть среди ярких пейзажей

Бирюзовый цвет воды, белоснежные берега — это озеро прозвали турецкими Мальдивами.

Место действительно удивительное, а еще здесь всегда на 10-12 градусов холоднее, чем в Кемере.

Вы насладитесь горными видами по дороге к озеру, узнаете любопытные факты об этой локации.

Обязательно пофотографируетесь, искупаетесь и намажетесь лечебной грязью!
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары

Что вас ожидает

Дорога к озеру

Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей. Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь. Вы узнаете, почему озеро такого удивительного цвета — и какое отношение оно имеет к марсианским горным ландшафтам. В чем его целебные свойства, какие минералы содержатся в его воде, почему его берега нетипичны для Турции — обо всем об этом расскажу на экскурсии.

Отдых на райских берегах

Помимо того, что это прекрасная фотолокация, озеро Салда отлично подойдет для отдыха с детьми: оно совсем неглубокое, вода в нем хорошо прогревается. Приятный бонус и развлечение — лечебная глина голубоватого цвета. У нее нет сильного запаха и текстура, которой удобно обмазаться с ног до головы.
Я позабочусь о том, чтобы эта поездка прошла в абсолютном комфорте — и у вас остались только приятные впечатления и фото на память.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно
  • С собой обязательно возьмите головной убор, солнцезащитный крем и очки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Кемере

Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
5
3
13ч
50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Динопарк в Кемере
$50
за 1 чел.
Динопарк в Кемере
Мы предлагаем туристам отправиться в увлекательнейшее приключение "Динопарк в Кемере" -...
Каждый день с 9:00 до 15:00
Параплан в Адрасане из Кемера
Индивидуальная экскурсия
$150
за 1 чел.
Параплан в Адрасане из Кемера
Если вы считаете себя настоящим экстремалом, то полеты на параплане в Адрасане из Кемера станут...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Аквапарк ДолуСу в Кемере
$50
за 1 чел.
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк Dolusu известен как один из центров притяжения туристов из Кемера и Антальи
Каждый день с 09:00 до 18:30
Дельфинарий в Кемере
4.7
7
$55
за 1 чел.
Дельфинарий в Кемере
Поездка в дельфинарий в Кемере - это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом,...
Каждый день, сеанс уточните!
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
10ч
$35
за 1 чел.
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
С нами вы отправитесь в один из крупных турецких курортов - в Анталию
с 08.00 до 18.00, ежедневно
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
Индивидуальный трансфер
4.9
12
$50
за 1 чел.
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
Индивидуальный трансфер на минивене из отеля в Кемере в аэропорт Анталии
Ежедневно по запросу
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Кемера
4.3
7
13ч
52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Прогулка на Яхте в Кемере
4
1
$18
за 1 чел.
Прогулка на Яхте в Кемере
Хотите почувствовать себя настоящим пиратом
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг
5
2
12ч
30
за 1 чел.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Джиппинг в Кемере
4.7
7
$30
за 1 чел.
Джиппинг в Кемере
Любителей активного отдыха мы приглашаем в адреналиновое путешествие на джипах по окрестностям...
Ежедневно в 09:00 из отелей Кемера
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
$70
за 1 чел.
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Океанариум Антальи один из самых больших в мире
Вторник, суббота, четверг, 09:00 — 13:00

Угур проводит ещё 6 экскурсий

Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Индивидуальная экскурсия
5
5
12ч
333
300
за 1-4 чел.
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
5
4
200
180
за 1-4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
5
4
10ч
276
235
за 1-4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
10ч
305
275
за 1-4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
300
255
за 1-4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Индивидуальная экскурсия
247
210
за 1-4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Познакомиться с античной историей города, погулять среди руин и полюбоваться каскадом горных вод
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
🇹🇷