Представьте себе оазис прохлады и красоты в жарком Кемере: озеро Салда с его бирюзовыми водами и белоснежными берегами.Эта индивидуальная экскурсия откроет вам не только райские пейзажи, но и позволит насладиться

горным воздухом, который здесь на 10-12 градусов свежее, чем в прибрежном городе. Вас ждет не только купание в чистейших водах озера, но и возможность попробовать на себе действие лечебной голубоватой глины. По дороге к озеру вы узнаете множество интересных фактов о местной флоре и фауне, а также о геологических особенностях этого удивительного места. Не забудьте взять с собой камеру - фотографии получатся просто волшебными! Экскурсия включает комфортный трансфер, а напитки и еда доступны за дополнительную плату. Не забудьте про солнцезащитные средства и головной убор, чтобы наслаждение от экскурсии было безопасным и максимально комфортным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для поездки к озеру Салда - это июнь, июль и август. В это время погода максимально благоприятна для отдыха на открытом воздухе, вода в озере хорошо прогревается, а солнце обеспечивает комфортные условия для прогулок и купания. Май и сентябрь также подходят для посещения, но температура может быть немного ниже, что делает их менее идеальными для купания, однако более комфортными для тех, кто предпочитает избегать летней жары.

Сейчас август — это идеальное время.