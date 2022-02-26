Jet Boat Safari 6 в 1 — насыщенный активный день с разными форматами отдыха: джет-лодка с эффектными разворотами, багги, зиплайн, рыбалка и рафтинг.
Программа проходит в горах и в национальном парке Кёпрюлю, сочетая скорость, воду и природные пейзажи. В стоимость уже включены трансфер, все активности, обед и страховка.
Программа проходит в горах и в национальном парке Кёпрюлю, сочетая скорость, воду и природные пейзажи. В стоимость уже включены трансфер, все активности, обед и страховка.
Описание экскурсии
Jet Boat Safari 6 в 1 — это день, который не даёт заскучать ни на минуту. Программа выстроена как последовательность активностей, каждая из которых сменяет другую, создавая ощущение постоянного движения. Утро начинается со встречи в кафе, знакомства с инструктором и краткого брифинга. Далее — поездка на открытых монстр-траках через лес к основной базе, расположенной в горах. Уже по дороге задаётся настроение — это не трансфер, а часть приключения. На базе начинается первая активность — Jet Boat. Это скоростные лодки новозеландского типа, способные разворачиваться на 360° прямо на воде. За счёт мощных двигателей и резких манёвров создаётся эффект полного погружения в скорость и адреналин. После этого программа продолжается на монстр-багги — поездка по пересечённой местности с водителем по специально подготовленному маршруту. Затем — душ, небольшая пауза и переход к более спокойным активностям: рыбалка и зиплайн (около 12 м. высотой и до 150 м. длиной). Далее — обед на базе с закусками и горячими блюдами (включены вода и чай), после которого группа отправляется в сторону национального парка Кёпрюлю. Здесь начинается заключительная часть — рафтинг по реке Кёпрючай. После инструктажа и получения снаряжения проходит сплав продолжительностью около 1,5 часов на рафтах с инструктором. Программа длится примерно с 09:00 до 18:00 и сочетает в себе сразу несколько форматов отдыха — от скорости и техники до природы и воды, делая день максимально насыщенным и разнообразным. Важная информация:
Экскурсия занимает полный день (примерно с 09:00 до 18:00) — Выезд ранний (в утренние часы, точное время сообщается накануне) — Минимальный возраст — 5 лет — Обязательна удобная одежда и обувь (не шлёпанцы) — Рекомендуем взять купальник, полотенце, сменную одежду и немного наличных — Ограничение по зиплайну: от 15 до 115 кг — Несмотря на умеренную сложность, участие не рекомендуется при беременности, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, а также при наличии хронических заболеваний (астма, тяжёлые формы аллергии и др.).
Ежедневно кроме воскресения, время выезда зависит от отеля, от 6:00 до 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю - один из самых красивых природных парков региона с горными пейзажами, сосновыми лесами и каньонами
- Река Кёпрючай - горная река с прозрачной бирюзовой водой, где проходит рафтинг
- Каньоны Саклы (Saklı Kanyon) и Дженнет (Cennet Kanyon) - живописные ущелья, между которыми проходит сафари на джет-лодке
- Лесные дороги национального парка - маршрут трак-сафари вдоль реки и через природные зоны Кёпрюлю
Что включено
- Страховка
- Трансфер из отеля и обратно
- Обед и напитки (чай вода на базе Монстерджет)
- Все активности по программе (Трак, Монстр Багги, Джетбот, Рыбалка, Зиплайн, Рафтинг)
- Снаряжение (каска, спасательный жилет, вёсла)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео
- Напитки в течение дня (кроме воды и чая на Джет базе)
Место начала и завершения?
Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно кроме воскресения, время выезда зависит от отеля, от 6:00 до 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия занимает полный день (примерно с 09:00 до 18:00)
- Выезд ранний (в утренние часы, точное время сообщается накануне)
- Минимальный возраст - 5 лет
- Обязательна удобная одежда и обувь (не шлёпанцы)
- Рекомендуем взять купальник, полотенце, сменную одежду и немного наличных
- Ограничение по зиплайну: от 15 до 115 кг
- Несмотря на умеренную сложность, участие не рекомендуется при беременности, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, а также при наличии хронических заболеваний (астма, тяжёлые формы аллергии и др.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Ехать или нет?
Если вам нравится кататься на лодке, катится над землёй на тросе, нравится рафтинг, багги, то стоит. Если вы ожидаете лютый экстрим, то его там нет.
Заранее с собой берите средства защиты для ног от острых камней, очки и платки для защиты от пыли и грязи.
Если вам нравится кататься на лодке, катится над землёй на тросе, нравится рафтинг, багги, то стоит. Если вы ожидаете лютый экстрим, то его там нет.
Заранее с собой берите средства защиты для ног от острых камней, очки и платки для защиты от пыли и грязи.
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С
Очень очень понравилось рекомендую муж остался довольный как Слон и дети подростки мальчишки тоже. Супер отдых Рекомендую!!!
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М
Прикольно покататься по берегу на багги, на лодке тоже неплохо, рафтинг отличный, еда вкусная, ну и тарзанка ничего.
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О
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О
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O
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$130 за человека