Jet Boat Safari 6 в 1 — это день, который не даёт заскучать ни на минуту. Программа выстроена как последовательность активностей, каждая из которых сменяет другую, создавая ощущение постоянного движения. Утро начинается со встречи в кафе, знакомства с инструктором и краткого брифинга. Далее — поездка на открытых монстр-траках через лес к основной базе, расположенной в горах. Уже по дороге задаётся настроение — это не трансфер, а часть приключения. На базе начинается первая активность — Jet Boat. Это скоростные лодки новозеландского типа, способные разворачиваться на 360° прямо на воде. За счёт мощных двигателей и резких манёвров создаётся эффект полного погружения в скорость и адреналин. После этого программа продолжается на монстр-багги — поездка по пересечённой местности с водителем по специально подготовленному маршруту. Затем — душ, небольшая пауза и переход к более спокойным активностям: рыбалка и зиплайн (около 12 м. высотой и до 150 м. длиной). Далее — обед на базе с закусками и горячими блюдами (включены вода и чай), после которого группа отправляется в сторону национального парка Кёпрюлю. Здесь начинается заключительная часть — рафтинг по реке Кёпрючай. После инструктажа и получения снаряжения проходит сплав продолжительностью около 1,5 часов на рафтах с инструктором. Программа длится примерно с 09:00 до 18:00 и сочетает в себе сразу несколько форматов отдыха — от скорости и техники до природы и воды, делая день максимально насыщенным и разнообразным. Важная информация:

Экскурсия занимает полный день (примерно с 09:00 до 18:00) — Выезд ранний (в утренние часы, точное время сообщается накануне) — Минимальный возраст — 5 лет — Обязательна удобная одежда и обувь (не шлёпанцы) — Рекомендуем взять купальник, полотенце, сменную одежду и немного наличных — Ограничение по зиплайну: от 15 до 115 кг — Несмотря на умеренную сложность, участие не рекомендуется при беременности, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, а также при наличии хронических заболеваний (астма, тяжёлые формы аллергии и др.).