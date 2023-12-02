1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
«А после сафари сможете расслабиться и отдохнуть на базе нацпарка на берегу реки: посетить надувной аквапарк, зиплайн или рыбалку»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
€56 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
«Морская Рыбалка в Кемере Разукрасьте ваш отдых в Кемере»
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Инструктаж по рыбалке и выдача удочек»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
«Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы Маленький Каньон и два Древних Моста Римской Эпохи Багги Сафари Рыбалка, зиплайн, надувной аквапарк»
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Групповая
10 часов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
«В нашем меню: рыба, куриный шашлык, несколько видов салатов, макароны, булгур, фрукты, чай, кофе и вода без лимита»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССВЕТЛАНА2 декабря 2023Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
- ССвета27 мая 2023это просто лучшая экскурсия! очень насыщенная. каньон Тазы - увидеть и умереть от восторга! рафтинг, багги - все на высшем уровне) кормили вкусно. команда супер ♥️
- ППавел22 июня 2021К концу рыбалки у меня клюнуло что-то очень большое, но жаль, оборвало все снасти и ушло. Заплывали в небольшую отдаленную бухту и купались. Так что обязательно с собой нужны купальники, полотенца и сменная одежда.
- MMax21 июня 2021В общем рыбалкой доволен, мне понравилось. И прогулка по морю, и рыбалка, и купание, и вкусный обед.
- BBlaze20 июня 2021Кто любит порыбачить, можно брать экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Рыбалка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Рыбалка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 130. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Кемере 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024