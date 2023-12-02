Рыбалка в Кемере

Найдено 5 экскурсий в категории «Рыбалка» в Кемере, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
«А после сафари сможете расслабиться и отдохнуть на базе нацпарка на берегу реки: посетить надувной аквапарк, зиплайн или рыбалку»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
56 за человека
Морская рыбалка в Кемере
Групповая
8 часов
8 отзывов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
«Морская Рыбалка в Кемере Разукрасьте ваш отдых в Кемере»
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$60 за человека
Пикник-рыбалка в долине Улупынар
Групповая
6 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Инструктаж по рыбалке и выдача удочек»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
29 отзывов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
«Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы Маленький Каньон и два Древних Моста Римской Эпохи Багги Сафари Рыбалка, зиплайн, надувной аквапарк»
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Групповая
10 часов
10 отзывов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
«В нашем меню: рыба, куриный шашлык, несколько видов салатов, макароны, булгур, фрукты, чай, кофе и вода без лимита»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    СВЕТЛАНА
    2 декабря 2023
    Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
    Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
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    на микроавтобусе. По пути забирали ещё туристов, причем были иностранцы. Зато на Каньон приехали одни из первых, смогли сделать красивые фотографии, снять ролики. Красота каньона Тазы, конечно, впечатляет. Потом нас покормили обедом: шашлык из курицы, салаты, гарнир, яблоки. Напитки платные, мы брали с собой воду. Прокатились на зиплайн, он забавный, больше для детей. Следующим пунктом был сплав по реке. Было уже не так жарко, поэтому мы взяли в аренду гидрокостюмы. С собой мы привезли коралки, в них было удобно. Нас, туристов посадили на 2 лодки и мы поплыли. Было весело, азартно, соревновались лодками, на порогах покрикивали от эмоций. Доплыли до места высадки и нас посадили на багги. Погоняли по дороге в лесу,по устью почти высохшей реки, было здорово. Потом вернусь к лодкам и поплыли к месту высадки. Все время нас сопровождали инструкторы, ребята из бывших республик СССР. Поэтому проблем с общением не было. В общем остались очень довольны экскурсией Суперкомбо, не смотря на ранний выезд и позднее возвращение. Учитывайте это, если едите из Кемера. Почему выбрала Трипстер: 1. Все официально 2. Аванс я оплатила по карте в рублях, остаток на месте 2. В отели предлагают дороже и не такой набор активностей 3. За территорией отеля предлагали такие же экскурсии, только квадрациклах, мы хотели именно багги и за практически такие же деньги и очень навязчиво. 4. Инструкторы русскоговорящие 5. Организатор от Трипстер Татьяна отвечала на все мои вопросы каждый раз, когда я писала в чат.

  • С
    Света
    27 мая 2023
    Каньон Кёпрюлю 5 в 1
    это просто лучшая экскурсия! очень насыщенная. каньон Тазы - увидеть и умереть от восторга! рафтинг, багги - все на высшем уровне) кормили вкусно. команда супер ♥️
  • П
    Павел
    22 июня 2021
    Морская рыбалка в Кемере
    К концу рыбалки у меня клюнуло что-то очень большое, но жаль, оборвало все снасти и ушло. Заплывали в небольшую отдаленную бухту и купались. Так что обязательно с собой нужны купальники, полотенца и сменная одежда.
  • M
    Max
    21 июня 2021
    Морская рыбалка в Кемере
    В общем рыбалкой доволен, мне понравилось. И прогулка по морю, и рыбалка, и купание, и вкусный обед.
  • B
    Blaze
    20 июня 2021
    Морская рыбалка в Кемере
    Кто любит порыбачить, можно брать экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
  2. Морская рыбалка в Кемере
  3. Пикник-рыбалка в долине Улупынар
  4. Каньон Кёпрюлю 5 в 1
  5. Улётное приключение на лодке MonsterJet
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Рыбалка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 130. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Кемере 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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