Отправьтесь в круиз на пиратской яхте Gonster из Кемера! Купание в бухтах, пенные вечеринки, музыка, танцы, обед и напитки включены. Детям — аквагрим и анимация. Выберите утренний или вечерний тур и насладитесь морским приключением всей семьёй!
Описание водной прогулкиМорская пиратская прогулка Откройте для себя незабываемое морское приключение на борту пиратской яхты Gonster из Кемера! Вас ждёт живописный круиз по лазурным водам Средиземного моря с остановками в сказочных бухтах — Фазелис, Алакассу и Лунный Свет, где можно искупаться, понежиться на солнце и полюбоваться природой. Выберите удобное для вас время — утренний круиз для бодрого начала дня или вечерний, чтобы насладиться магией заката. На борту царит атмосфера веселья: музыка от диджея, пенная вечеринка, танцы, а также анимация для всей семьи. Детей ждут аквагрим и специальная программа, а взрослых — отдых с видом на бескрайнее море. Gonster — это идеальное сочетание развлечений, релакса и красоты природы. Почувствуйте себя пиратом и подарите себе день, полный ярких эмоций и свободы! Важная информация:
- Возьмите с собой головной убор, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем.
- Запрещено: домашние животные, курение.
- Не подходит для беременных женщин, для людей с проблемами спины.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Фазелис
- Бухта Алакассу
- Бухта Лунный Свет
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 500 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
19 окт 2025
Входит в следующие категории Кемера
