В этой увлекательной поездке мы посетим:

Сагалассос — величественный город, затерянный в горах. Здесь время застыло среди руин храмов, театров и фонтанов. Представьте, как по этим улицам когда-то шли императоры, а теперь их историю рассказывают вам… • Пещера Инсую — подземный лабиринт, созданный природой за тысячи лет. Таинственные переходы, сверкающие сталактиты и бездонные озера — будто попадёте в другой мир, где правят лишь эхо и тени прошлого.

Водопад Куршунлу — живая симфония воды и камня. Прозрачные каскады, бирюзовые озёра и густой лес, где даже воздух наполнен магией. Здесь можно загадать желание — говорят, оно обязательно сбудется… Это не просто экскурсия — это путешествие в прошлое, где каждая тропа ведёт к новым открытиям. Готовы разгадать тайны Писидии? Важная информация:.

