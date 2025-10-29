Эта экскурсия предлагает путешествие в глубь истории и природы Писидии. Сагалассос - древний город, где время остановилось среди руин. Пещера Инсую - подземный мир с таинственными переходами и сталактитами. Водопад Куршунлу - живописное место с каскадами и озёрами. Включены входные билеты, трансфер и обед. Откройте для себя красоту и тайны этих мест, наслаждаясь комфортом и заботой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Древний Сагалассос
- 🕳️ Таинственная пещера Инсую
- 🌊 Водопад Куршунлу
- 🍽️ Обед включён
- 🚐 Удобный трансфер
Что можно увидеть
- Сагалассос
- Пещера Инсую
- Водопад Куршунлу
Описание экскурсии
В этой увлекательной поездке мы посетим:
Сагалассос — величественный город, затерянный в горах. Здесь время застыло среди руин храмов, театров и фонтанов. Представьте, как по этим улицам когда-то шли императоры, а теперь их историю рассказывают вам… • Пещера Инсую — подземный лабиринт, созданный природой за тысячи лет. Таинственные переходы, сверкающие сталактиты и бездонные озера — будто попадёте в другой мир, где правят лишь эхо и тени прошлого.
Водопад Куршунлу — живая симфония воды и камня. Прозрачные каскады, бирюзовые озёра и густой лес, где даже воздух наполнен магией. Здесь можно загадать желание — говорят, оно обязательно сбудется… Это не просто экскурсия — это путешествие в прошлое, где каждая тропа ведёт к новым открытиям. Готовы разгадать тайны Писидии? Важная информация:.
Водопад Куршунлу — живая симфония воды и камня. Прозрачные каскады, бирюзовые озёра и густой лес, где даже воздух наполнен магией. Здесь можно загадать желание — говорят, оно обязательно сбудется… Это не просто экскурсия — это путешествие в прошлое, где каждая тропа ведёт к новым открытиям. Готовы разгадать тайны Писидии? Важная информация:.
• Водопад Куршунлу — живая симфония воды и камня. Прозрачные каскады, бирюзовые озёра и густой лес, где даже воздух наполнен магией. Здесь можно загадать желание — говорят, оно обязательно сбудется… Это не просто экскурсия — это путешествие в прошлое, где каждая тропа ведёт к новым открытиям. Готовы разгадать тайны Писидии? Важная информация:
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами;
- Внимание: в Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldib;
- Детям до 6 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не гарантируется (только при наличии свободных мест). Они едут на руках у взрослых.;
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
См. расписание.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каскадный водопад Куршунлу
- Сталактиты и сталагмиты в пещере Инсую
- Подземные озёра
- Каменные дома деревни Агласун
- Римский амфитеатр в Сагалассос
- Восстановленный нимфей с фонтанами в Сагалассос
- Древние термы и колоннады в Сагалассос
- Панорамные виды на Таврские горы
Что включено
- Трансфер от и до места проживания в регионе Кемер
- Сопровождение русскоговорящего экскурсовода
- Обед
- Входной билет в природный парк Куршунлу
- Входной билет в пещеру Инсую
- Входной билет в античный город Сагалассос
- Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
- Трансфер из Olympos и Çıralı
- Напитки во время обеда
- Завтрак (возьмите с собой ланч боксы из отеля при желании)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завершение: Доставим обратно к месту проживания / месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
- Внимание: в Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldib
- Детям до 6 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не гарантируется (только при наличии свободных мест). Они едут на руках у взрослых
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nina
29 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Дорога красивая, шикарные виды по пути. Все хорошо организовано. Прекрасный экскурсовод - рассказала много интересной информации, очень четко поясняла все технические моменты. Очень симпатичные разноплановые локации. Пещера
Е
Елена
25 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, интересно, не сильно утомительно, посмотрели несколько разноплановых объектов и везде было интересно и очень красиво! Хотелось бы немного больше времени в Сагаласосе, но это кому как. Обед
С
Светлана
24 окт 2025
Стоит ехать только ради древнего города. Первые две остановки не впечатлили. На удивление неплохой обед в красивом месте. У экскурсовода плохо поставлена речь, слушать невозможно, до этого были на экскурсии, вела турчанка и то лучше было.
А
Андрей
13 окт 2025
Организация обеда могло быть лучше, в целом экскурсия хорошая.
А
Алексей
12 окт 2025
И
Ирина
1 окт 2025
Очень познавательная экскурсия, интересно вновь узнать что то новое о Турции.
Гид Эмир вообще очень душевный человек, ум, прекрасное знание истории, юмор, расставаться не хотелось совсем.
Дорога шла по серпантину, водитель Октай профессионал, переживать не заставил.
Всем рекомендую данную экскурсию, кстати, для нас, русских, она недавно появилась и не упустите возможность погрузиться в мир истории.
Гид Эмир вообще очень душевный человек, ум, прекрасное знание истории, юмор, расставаться не хотелось совсем.
Дорога шла по серпантину, водитель Октай профессионал, переживать не заставил.
Всем рекомендую данную экскурсию, кстати, для нас, русских, она недавно появилась и не упустите возможность погрузиться в мир истории.
М
Марина
29 сен 2025
Отличная экскурсия,огромное количество информации,красота природы и бесконечно прекрасный Сагалассос,история в каждом камне. Отдельное спасибо гиду Нури,кладезь истории и юмора🥰Все прошло идеально,легкая поездка и море впечатлений!!!
E
Evgeniya
24 сен 2025
Понравилось все 😊
Е
Екатерина
22 сен 2025
Спасибо нашему гиду Поладу и водителю, экскурсия прошла замечательно, доставили до места и обратно с комфортом😊
Ю
Юлия
20 сен 2025
А
Алёна
20 сен 2025
О
Ольга
14 сен 2025
Замечательная экскурсия!!! Очень понравилась пещера и раскопки города Сагалассос. Рекомендую всем! Но немного не хватило информативности от гида.
А
Анна
30 авг 2025
G
Ganna
25 авг 2025
В
Вера
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия в Сагалассос. Прекрасное сочетание локаций: водопад, пещера, древний город.
На водопаде хотелось чуть больше времени, чтобы побродить, но в целом хватило на фото.
Организовано все хорошо, без опозданий.
На водопаде хотелось чуть больше времени, чтобы побродить, но в целом хватило на фото.
Организовано все хорошо, без опозданий.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
€238
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€380 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Перге, Аспендос и водопад Куршунлу
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
€345
€383 за всё до 4 чел.