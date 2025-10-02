Мои заказы

Экскурсии по пещерам Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Кемере, цены от €65. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
Отправьтесь в путешествие к пещере Караин и насладитесь величественными водопадами. Без суеты и спешки, в тёплой атмосфере и с интересными историями
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Одна из крупнейших природных пещер Турции»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Сокровища Писидии: античный Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу
На автобусе
10 часов
15 отзывов
Групповая
Сокровища Писидии: Сагалассос, Инсую, Куршунлу
Погрузитесь в историю и природу Писидии! Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу - уникальные места, которые откроют перед вами тайны древности
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Представьте, как по этим улицам когда-то шли императоры, а теперь их историю рассказывают вам… • Пещера Инсую — подземный лабиринт, созданный природой за тысячи лет»
Расписание: См. расписание.
1 мая в 08:00
$65 за человека
Трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
Начало: Ваш город
«Пещера Инсую с подземными озерами»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
$300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 октября 2025
    Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
    Отличная экскурсия! Сагалассос пока не так популярен, поэтому все можно осмотреть без толп туристов. Великолепные виды, красота гор. Сняла одну звезду за пещеру Инсую, неинтересно осматривать гроты без комментариев.
  • И
    Ирина
    1 октября 2025
    Сокровища Писидии: античный Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу
    Очень познавательная экскурсия, интересно вновь узнать что то новое о Турции.
    Гид Эмир вообще очень душевный человек, ум, прекрасное знание истории,
    читать дальше

    юмор, расставаться не хотелось совсем.
    Дорога шла по серпантину, водитель Октай профессионал, переживать не заставил.
    Всем рекомендую данную экскурсию, кстати, для нас, русских, она недавно появилась и не упустите возможность погрузиться в мир истории.

  • М
    Марина
    29 сентября 2025
    Сокровища Писидии: античный Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу
    Отличная экскурсия,огромное количество информации,красота природы и бесконечно прекрасный Сагалассос,история в каждом камне. Отдельное спасибо гиду Нури,кладезь истории и юмора🥰Все прошло идеально,легкая поездка и море впечатлений!!!
  • E
    Evgeniya
    24 сентября 2025
    Сокровища Писидии: античный Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу
    Понравилось все 😊
  • Е
    Екатерина
    22 сентября 2025
    Сокровища Писидии: античный Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу
    Спасибо нашему гиду Поладу и водителю, экскурсия прошла замечательно, доставили до места и обратно с комфортом😊
  • О
    Ольга
    14 сентября 2025
    Сокровища Писидии: античный Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу
    Замечательная экскурсия!!! Очень понравилась пещера и раскопки города Сагалассос. Рекомендую всем! Но немного не хватило информативности от гида.
  • А
    Анастасия
    12 сентября 2025
    Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
    Были на экскурсии с Муслимом. Понравились все локации. Замечательно,красиво,здорово!
  • Л
    Лариса
    29 августа 2025
    Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
    Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора, и мы смогли разбавить
    читать дальше

    "тюлений" отдых в отеле изучением достопримечательностей другой страны) Несмотря на достаточное время в дороге не было ощущения усталости, только удовольствие от поездки. Гид Нури — бриллиант. Очень интересно рассказывал, эрудирован, хорошо чувствовал настроение группы. Очень рада, что выбрали эту экскурсию именно тут. Для любителей природы и неспешного изучения пространства самое то. Времени хватило на неспешное изучение и рассматривание всех достопримечательностей. Обязательно поедем куда-то еще от этого организатора!) спасибо за крутую экскурсию

  • П
    Полина
    23 августа 2025
    Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
    Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух, зелень и шум воды
    читать дальше

    создают атмосферу покоя и уюта.

    Мы давно хотели попасть в какую-нибудь пещеру в Турции, и как раз натолкнулись на эту экскурсию. Пещера Инсую произвела сильное впечатление: её длина около 500 метров, внутри прохладно, но к температуре быстро привыкаешь и становится комфортно. Виды потрясающие — просторные залы, узкие туннели и удивительные формы сталактитов и сталагмитов.

    По дороге к Сагалассосу открываются фантастические и совсем непривычные для привычного образа Турции панорамы: горы, холмы и просторные виды, которые завораживают с каждой новой высотой.

    Сам Сагалассос встретил нас жарой, но благодаря тому, что климат здесь менее влажный, чем на побережье, переносится она гораздо легче, а иногда даже дует прохладный ветерок. На территории города сохранился действующий фонтан, что добавляет особое ощущение ожившей истории. Руины театра, колонн и древних улиц словно переносят во времена Римской империи, и начинаешь по-особенному ощущать дух прошлого.

    Посадка в автобусе была полной, но сам автобус оказался достаточно комфортабельным, а водитель — профессиональным и уверенным, поэтому дорога прошла спокойно и удобно.

    Организация экскурсии в целом была отличной: интересные рассказы гида, красивый маршрут и достаточно времени для прогулок и фотографий. Впечатлений хватит надолго, и я с радостью рекомендую эту поездку всем, кто любит природу и историю!

  • А
    Анастасия
    22 августа 2025
    Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
    Интересная экскурсия, проводил Муслим. Много интересного рассказывает, поговорили не только на экскурсионные темы, но и в целом о Турции узнали
    читать дальше

    много интересного! Нигде не стояли в очередях, локации в основном малочисленные, у первого водопада была толпа, Муслим договорился, провел фаст-треком))

    Спасибо большое за интересно проведенное время!

    П. С. Будет сложно для тех, у кого проблемы с ногами или кто с маленькими (до 7 лет) детьми, очень много спусков и подъемов. Если планируете что-то покупать, то лучше брать с собой лиры, доллары и евро тоже принимают, но размен найти сложно.

  • Л
    Лариса
    18 августа 2025
    Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
    Прекрасная поездка, все организовано хорошо, маршрут интересный, виды совершенно потрясающие! Гид был эмоционален и доброжелателен. Водитель-асс:) Однозначно рекомендую экскурсию!
  • О
    Оксана
    13 августа 2025
    Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
    Рекомендую
    Отличная экскурсия, мне нравятся именно такие индивидуальные экскурсии, все видно, слышно, можно задавать вопросы и т. п. Гид Айхан молодец, интересно рассказывает!!!
  • Б
    Борис
    2 августа 2025
    Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
    Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
    Общее впечатление
    Хочу поделиться своими яркими впечатлениями от экскурсии в Куршунлу, Инсую и
    читать дальше

    Сагалассос. Это было именно то приключение, которого я так ждал!
    Водопад Куршунлу:
    Начало дня порадовало нас великолепным природным парком с изумрудными водами водопада. Прогулка среди вековых сосен, свежий воздух и потрясающие виды — всё это создало идеальное начало дня. Гид увлекательно рассказывал легенды и мифы, связанные с этим местом.
    Пещера Инсую
    Следующая остановка — одна из древнейших пещер Турции. Завораживающие сталактиты и сталагмиты, подземное озеро и прохладный воздух создали поистине мистическую атмосферу. Особенно впечатлили освещённые галереи и таинственная атмосфера пещеры. Античный город Сагалассос:
    Кульминацией путешествия стал величественный античный город. Расположенный на высоте 1450–1600 метров, он поразил своими масштабами и сохранностью. Мы увидели грандиозный амфитеатр, древние фонтаны, термы и колоннады. Особенно впечатлил действующий римский фонтан, из которого до сих пор течёт вода.
    Организация:
    Отдельно хочу отметить отличную организацию поездки:
    Трансфер слегка задержался, но был комфортным.
    Гид Нури прекрасно владел материалом. Ему отдельное спасибо за увлекательную экскурсию.
    Обед в деревне Агласун порадовал традиционной турецкой кухней.
    Время на каждой локации было достаточным для осмотра и фото.
    Рекомендации.
    С собой нужно брать:
    Удобную обувь для прогулок.
    Головной убор и солнцезащитный крем.
    Фотоаппарат — виды потрясающие!
    Эта экскурсия — идеальный выбор для тех, кто хочет совместить знакомство с античной историей, природными красотами и уникальными подземными достопримечательностями. Однозначно рекомендую к посещению!

  • В
    Вера
    26 июля 2025
    Сокровища Писидии: античный Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу
    Очень понравилась экскурсия в Сагалассос. Прекрасное сочетание локаций: водопад, пещера, древний город.
    На водопаде хотелось чуть больше времени, чтобы побродить, но в целом хватило на фото.
    Организовано все хорошо, без опозданий.
  • Б
    Бекнур
    25 июля 2025
    Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
    Все было очень интересно и познавательно. Гид крутой. Рассказал прям все детально и нескучно. Очень интересно было его слушать. Еда вкусная, места офигенные
  • Д
    Дарья
    27 июня 2025
    Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
    Очень понравилась экскурсия, грамотный гид с отличным русским языком. Детям сможет быть тяжеловато, много ступенек и жарко летом, но оно того стоит.
    Жалко только, что в одном из водопадов было мало воды, но мы на это повлиять не можем никак.
    Экскурсию рекомендую!

