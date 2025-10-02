Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
Отправьтесь в путешествие к пещере Караин и насладитесь величественными водопадами. Без суеты и спешки, в тёплой атмосфере и с интересными историями
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Одна из крупнейших природных пещер Турции»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Групповая
Сокровища Писидии: Сагалассос, Инсую, Куршунлу
Погрузитесь в историю и природу Писидии! Сагалассос, пещера Инсую и водопад Куршунлу - уникальные места, которые откроют перед вами тайны древности
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Представьте, как по этим улицам когда-то шли императоры, а теперь их историю рассказывают вам… • Пещера Инсую — подземный лабиринт, созданный природой за тысячи лет»
Расписание: См. расписание.
1 мая в 08:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
Начало: Ваш город
«Пещера Инсую с подземными озерами»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 октября 2025Отличная экскурсия! Сагалассос пока не так популярен, поэтому все можно осмотреть без толп туристов. Великолепные виды, красота гор. Сняла одну звезду за пещеру Инсую, неинтересно осматривать гроты без комментариев.
- ИИрина1 октября 2025Очень познавательная экскурсия, интересно вновь узнать что то новое о Турции.
Гид Эмир вообще очень душевный человек, ум, прекрасное знание истории,
- ММарина29 сентября 2025Отличная экскурсия,огромное количество информации,красота природы и бесконечно прекрасный Сагалассос,история в каждом камне. Отдельное спасибо гиду Нури,кладезь истории и юмора🥰Все прошло идеально,легкая поездка и море впечатлений!!!
- EEvgeniya24 сентября 2025Понравилось все 😊
- ЕЕкатерина22 сентября 2025Спасибо нашему гиду Поладу и водителю, экскурсия прошла замечательно, доставили до места и обратно с комфортом😊
- ООльга14 сентября 2025Замечательная экскурсия!!! Очень понравилась пещера и раскопки города Сагалассос. Рекомендую всем! Но немного не хватило информативности от гида.
- ААнастасия12 сентября 2025Были на экскурсии с Муслимом. Понравились все локации. Замечательно,красиво,здорово!
- ЛЛариса29 августа 2025Пишу спустя несколько дней после экскурсии. Безумно благодарна мировой сети, что вывела меня на этого организатора, и мы смогли разбавить
- ППолина23 августа 2025Экскурсия получилась очень насыщенной и незабываемой! 🚍 Сначала мы отправились к водопаду Куршунлу — свежий воздух, зелень и шум воды
- ААнастасия22 августа 2025Интересная экскурсия, проводил Муслим. Много интересного рассказывает, поговорили не только на экскурсионные темы, но и в целом о Турции узнали
- ЛЛариса18 августа 2025Прекрасная поездка, все организовано хорошо, маршрут интересный, виды совершенно потрясающие! Гид был эмоционален и доброжелателен. Водитель-асс:) Однозначно рекомендую экскурсию!
- ООксана13 августа 2025Рекомендую
Отличная экскурсия, мне нравятся именно такие индивидуальные экскурсии, все видно, слышно, можно задавать вопросы и т. п. Гид Айхан молодец, интересно рассказывает!!!
- ББорис2 августа 2025Незабываемое путешествие в сердце истории и природы.
Общее впечатление
Хочу поделиться своими яркими впечатлениями от экскурсии в Куршунлу, Инсую и
- ВВера26 июля 2025Очень понравилась экскурсия в Сагалассос. Прекрасное сочетание локаций: водопад, пещера, древний город.
На водопаде хотелось чуть больше времени, чтобы побродить, но в целом хватило на фото.
Организовано все хорошо, без опозданий.
- ББекнур25 июля 2025Все было очень интересно и познавательно. Гид крутой. Рассказал прям все детально и нескучно. Очень интересно было его слушать. Еда вкусная, места офигенные
- ДДарья27 июня 2025Очень понравилась экскурсия, грамотный гид с отличным русским языком. Детям сможет быть тяжеловато, много ступенек и жарко летом, но оно того стоит.
Жалко только, что в одном из водопадов было мало воды, но мы на это повлиять не можем никак.
Экскурсию рекомендую!
