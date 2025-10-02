читать дальше

Мы давно хотели попасть в какую-нибудь пещеру в Турции, и как раз натолкнулись на эту экскурсию. Пещера Инсую произвела сильное впечатление: её длина около 500 метров, внутри прохладно, но к температуре быстро привыкаешь и становится комфортно. Виды потрясающие — просторные залы, узкие туннели и удивительные формы сталактитов и сталагмитов.



По дороге к Сагалассосу открываются фантастические и совсем непривычные для привычного образа Турции панорамы: горы, холмы и просторные виды, которые завораживают с каждой новой высотой.



Сам Сагалассос встретил нас жарой, но благодаря тому, что климат здесь менее влажный, чем на побережье, переносится она гораздо легче, а иногда даже дует прохладный ветерок. На территории города сохранился действующий фонтан, что добавляет особое ощущение ожившей истории. Руины театра, колонн и древних улиц словно переносят во времена Римской империи, и начинаешь по-особенному ощущать дух прошлого.



Посадка в автобусе была полной, но сам автобус оказался достаточно комфортабельным, а водитель — профессиональным и уверенным, поэтому дорога прошла спокойно и удобно.



Организация экскурсии в целом была отличной: интересные рассказы гида, красивый маршрут и достаточно времени для прогулок и фотографий. Впечатлений хватит надолго, и я с радостью рекомендую эту поездку всем, кто любит природу и историю!