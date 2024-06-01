1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
«В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
«Руины Аспендоса и водопад Куршунлу»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
«Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
422€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
«На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
«Водопад Дюден После спокойного путешествия на яхте по темно-синим водам Средиземного моря мы посетим одно из природных чудес Анталии- водопад Дюден»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия из Кемера: древний Сиде и его сокровища
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и архитектурой мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
«Затем мы отправимся дальше и посетим природный парк и водопад Куршунлу — одно из природных чудес Турции»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон1 июня 2024Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
- ТТатьяна9 мая 2024Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды, впечатляющие места интересный рассказ.
- ООксана4 мая 2024Экскурсия была очень динамичная и познавательная! Все отлично организовано.
- EEkaterina30 апреля 2024Гид Ислам - очень тактичный, вежливый, приятный в общении. Свободно владеет русским языком. Родился, вырос и живёт в Турции, и
- иирина30 ноября 2023Замечательная экскурсия!. Экскурсия отлично спланирована,. За 10 минут до назначенного время мы встретились с гидом и отправились в путишествие на комфортабельном
- KKate14 октября 2023Очень красивая и познавательная экскурсия. Угур замечательно все подготовил и рассказал. Понравилось, обязательно закажу новые экскурсии в следующий приезд. Спасибо за сказочный день.
- VVladimir28 июля 2023Угур, отличный гид, который помог окунутся в старый город Антальи. Вежлив, пунктуален, заботлив. Забрал нас из отеля, довез в комфорте в
- ЛЛидия28 июля 2023Были на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. Обязательно посетите. Экскурсия хорошо организована,
- ВВладимир9 июля 2023Отличная экскурсия! Мы остались очнь довольны Угур - замечательный человек: приятный в общении, корректный, эрудированный и отлично говорит по русски. Экскурсия отлично
- ЕЕлена23 июня 2023Нам очень понравилась экскурсия. Интересный формат, позволяющий окунуться в древний мир, сохранившийся в Турции (римский театр Аспендос, город Перге). Гид Ислам,
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Водопады" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 437 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Кемере на 2024 год по теме «Водопады», 80 ⭐ отзывов, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август