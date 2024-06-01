Экскурсии на водопады из Кемера

Найдено 8 экскурсий в категории «Водопады» в Кемере, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
«В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
«Руины Аспендоса и водопад Куршунлу»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
«Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
422380 за всё до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
«На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
50 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
«Водопад Дюден После спокойного путешествия на яхте по темно-синим водам Средиземного моря мы посетим одно из природных чудес Анталии- водопад Дюден»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека
Из Кемера - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия из Кемера: древний Сиде и его сокровища
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и архитектурой мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
«Затем мы отправимся дальше и посетим природный парк и водопад Куршунлу — одно из природных чудес Турции»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    1 июня 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
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    и 9 лет). Экскурсия длилась с 8-00 до 20-00. То что было классно и круто, это не сказать ничего!!! Угур очень интересный, тактичный и грамотный гид, любящий и знающий свою профессию! Он учёл абсолютно всё, что мы хотели, вся экскурсия была просто супер! Кроме того, он прекрасный человек, с которым просто интересно поговорить. К тому-же очень честный и работает сразу чувствуется для гостей Турции, а не просто номер отбывает! Мы с ним добавили к экскурсии, которую оформляли тут, античный Фазелис и подъём на гору Тахталы на фуникулёре, а также обед в именно местном турецком ресторане домашней кухни (не передать, как вкусно!!!). Всё вовремя, всё круто и классно! Но и он без работы не сидит, на гида обучался, имеет лицензию, хорошие авто. В общем, несмотря на опыт наш большой в разных странах, это один из самых-самых лучших гидов, что нам встречались! Угур, спасибо Вам! На следующий год приедем, обязательно с Вами поедем куда-то ещё! Крепко жму Вашу руку! Всё было супер!!! P.s: коллеги-туристы, сомневаться не о чем, точно-точно лучший гид и просто очень хороший человек! Teşekkürler Uğur!

    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У
  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды, впечатляющие места интересный рассказ.
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    Угур образованный эрудированный рассказчик с прекрасным русским языком. Мы остались очень довольны и готовы рекомендовать эту экскурсию. Эти места стоит посмотреть! Поели в местном ресторанчике, очень вкусно. Важно, что эта поездка была без заезда в торговые точки, все в комфортном темпе, без беготни.

    Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден
    Экскурсия была очень динамичная и познавательная! Все отлично организовано.
  • E
    Ekaterina
    30 апреля 2024
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Гид Ислам - очень тактичный, вежливый, приятный в общении. Свободно владеет русским языком. Родился, вырос и живёт в Турции, и
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    знает об этой стране всё. Подробно обо всём рассказывал на протяжении всего дня. Мы были с двумя детьми, а с ними бывает, что случаются форс-мажоры, Ислам во всём нам помогал и очень спокойно реагировал на капризы и различные ситуации с детьми. За что ему огромное СПАСИБО! 🙏 Экскурсия была насыщенная и прошла комфортно для нас с детьми. Мы увидели много красивых мест. От экскурсии и гида у нас остались только положительные эмоции и впечатления. Рекомендуем 👍

  • и
    ирина
    30 ноября 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Замечательная экскурсия!. Экскурсия отлично спланирована,. За 10 минут до назначенного время мы встретились с гидом и отправились в путишествие на комфортабельном
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    автомобиле. Так как мы были в Турции впервые, во время переездов,он много рассказывал о стране в целом о её прошлом и настоящем. Воспоминания о поездке остались самые тёплые. Античные города произвелии яркое впечатление, нам была дана возможность без спешки осмотреть все архитектурные объекты и выделить время для знакомства с местной кухней. Завершалась экскурсия в национальном парке у водопада Куршунлу. Мы остались очень довольны гидом, корректный, эрудированный человек и ещё прекрасный водитель,управлял машиной очень аккуратно. Итогом путишествия были прекрасное настроение и множество красивых фотографий. Спасибо за экскурсию .

  • K
    Kate
    14 октября 2023
    Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
    Очень красивая и познавательная экскурсия. Угур замечательно все подготовил и рассказал. Понравилось, обязательно закажу новые экскурсии в следующий приезд. Спасибо за сказочный день.
  • V
    Vladimir
    28 июля 2023
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Угур, отличный гид, который помог окунутся в старый город Антальи. Вежлив, пунктуален, заботлив. Забрал нас из отеля, довез в комфорте в
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    а/м с кондиционером и напоил прохладной водой. Рассказал нам всю историю данного места, провел нас по всему городу, показал все красивые места. Те кто влюблены в Европу (касаемо узких улочек и жизни там), также понравится и тут. Рекомендую!

  • Л
    Лидия
    28 июля 2023
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Были на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. Обязательно посетите. Экскурсия хорошо организована,
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    Анталия красивый город. Мороженое мы тоже заценили. Вас Угур будет возить на удобной машине с кондиционером, интересно рассказывать, на все вопросы ответит, все покажет и учтет пожелания. Только не надо ехать днем в жару.

    Были на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. ОбязательноБыли на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. ОбязательноБыли на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. ОбязательноБыли на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. Обязательно
  • В
    Владимир
    9 июля 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Отличная экскурсия! Мы остались очнь довольны Угур - замечательный человек: приятный в общении, корректный, эрудированный и отлично говорит по русски. Экскурсия отлично
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    спланирована, что немаловажно для жаркого времени года. С утра мы осматривали больший по размерам античный город Перге, а на самый пик жары были оставлены объекты поменьше между которыми были переезды в машине с кондиционером. Водопад Куршунлу завершал экскурсию. Это живописное прохладное место, зелень и краски которого резко контрастировала с окружающей местностью, помог снять напряжение от жаркого дня. Вся экскурсия проводилась в комфортном даже для не очень спортивных людей темпе. Угур давал много информации как об античном прошлом Турции, так и о сегодняшней жизни обычных людей и охотно шел навстречу пожеланиям своих гостей. Так, кроме заявленной программы, он нашел время для обеда в живописном месте. а так же дал возможность выпить апельсинового сока из сорванных самими апельсинов. Мы готовы рекомендовать эту экскурсию всем, кто интересуется античным прошлым и природными красотами Турции

  • Е
    Елена
    23 июня 2023
    Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Нам очень понравилась экскурсия. Интересный формат, позволяющий окунуться в древний мир, сохранившийся в Турции (римский театр Аспендос, город Перге). Гид Ислам,
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    очень образованный, умеющий увлечь своим энтузиазмом, много рассказывал об истории и архитектурных особенностях древних достопримечательностей, что произвело большое впечатление. После этого отдохнуть в прохладе и красоте водопадов было совершенно замечательно. Ислам угостил нас настоящим турецким кофе. Всю экскурсию гид был заботливым и с удовольствием рассказывал нам о Турции. Мы прекрасно провели день и очень многое узнали. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Водопады»

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  3. Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Водопады" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 437 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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