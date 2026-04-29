Тёплый мрамор, мягкий пар, ароматные масла и бережные СПА-процедуры делают хаммам одним из любимых турецких видов отдыха.
Вас ждут 2 часа полного расслабления, пилинг и пенный массаж — вряд ли вы найдёте более приятный способ познакомиться со старинными традициями и ритуалами страны.
Описание трансфер
Обратите внимание: высокая температура может влиять на самочувствие. Если у вас есть хронические заболевания, рекомендуем заранее проконсультироваться с врачом.
- Мы заберём вас из отеля в назначенное время и доставим в наш стильный, уютный и полностью аутентичный хаммам
- Вы переоденетесь в лёгкое турецкое полотенце пештемаль и отправитесь в тёплую паровую комнату. Здесь кожа мягко раскрывается, очищается и готовится к следующему этапу
- В прохладной мраморной комнате мастер аккуратно очистит кожу специальной рукавицей. Это улучшает кровообращение, снимает напряжение и делает кожу гладкой и свежей
- Завершает программу расслабляющий пенный массаж и короткий массаж с ароматическими маслами. Эта процедура помогает полностью восстановиться и почувствовать лёгкость в теле
- Мы отвезём вас обратно в отель. И лучшее, что можно сделать после хаммама, — хорошо выспаться и дать телу продолжить восстановление
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер до отеля и обратно на комфортабельном автобусе, душ, сауна, парная, турецкая баня, пилинг и расслабляющий массаж 20 мин
- Мы не рекомендуем эту программу беременным, детям до 6 лет и людям с сердечными заболеваниями.
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
