Турецкий хамам — это больше, чем спа-процедура.
Это ритуал расслабления, который помогает снять напряжение, очистить кожу и подарить ощущение лёгкости и обновления.
Мягкий пар, ароматные масла, тёплый мрамор и традиционные процедуры помогут восстановить силы и перезагрузиться.
Это ритуал расслабления, который помогает снять напряжение, очистить кожу и подарить ощущение лёгкости и обновления.
Мягкий пар, ароматные масла, тёплый мрамор и традиционные процедуры помогут восстановить силы и перезагрузиться.
Описание трансфер
Трансфер в спа-комплекс
Вас заберут из отеля и доставят в современный хамам.
Посещение сауны и паровой комнаты
Подготовим тело к процедурам, расслабим мышцы и настроимся на отдых.
Прогрев на тёплом мраморе
Время в традиционном зале хаммама, где мягкое тепло помогает снять напряжение и раскрыть поры.
Пилинг рукавицей кесе
Глубокое очищение кожи и улучшение кровообращения по традиционной турецкой методике.
Пенный массаж
Одна из самых известных процедур хаммама: густая воздушная пена и расслабляющий массаж всего тела.
Массаж с ароматическими маслами
Завершающий этап программы для полного расслабления и восстановления.
Отдых в спа-зоне
После процедур можно спокойно отдохнуть и выпить чай в лаунж-зоне. Затем водитель отвезёт вас обратно в отель.
Организационные детали
- Входит в стоимость: трансфер из отеля и обратно, посещение хаммама, сауны и паровой комнаты, прогрев на тёплом мраморе, традиционный пилинг кесе, пенный массаж, расслабляющий массаж с маслами, отдых в спа-зоне и чай
- Оплачивается отдельно (по желанию): дополнительные виды массажа, маски для лица и косметические процедуры, напитки и личные расходы, профессиональная фото- и видеосъёмка
- Во время программы гостям предлагают чай, воду или прохладительные напитки. Полноценный обед обычно не входит, так как программа занимает около 2–3 часов
- С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 09:30 и 18:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 14 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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