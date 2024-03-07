Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гидом. На яхте с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами.

На прогулке присутствуют гости из разных стран.

В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии.

Температура воды в Зеленом Каньоне в районе 12 °C.

• Расстояние от Центра Кемера до Зеленого Каньона 140 км. Рекомендуем при себе иметь:

Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем;

Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце;

Видео/фотокамеру;

Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).

Возможность окунуться в мир Грин Каньона Погрузитесь во впечатляющую долину, полностью покрытую кристально чистой водой, где раньше течет река Манавгат. Вам откроется грандиозное озеро, окутанное загадочной атмосферой. Глубина воды достигает 100 метров, а ее постоянная температура +11-12°C на протяжении всего года. Именно здесь встречаются 27 горных источников, создавая потрясающий вид водохранилища «Оймапинар». Район вокруг каньона поражает разнообразием растительности. Вас окружат ароматы цитрусовых, гранатовых, миндальных и гранатовых рощ. Сезонное расцветание и осенние краски создают неповторимую палитру, которая будет радовать ваши глаза. А в небе вы сможете наблюдать парящих горных орлов, ищущих свою добычу среди местных грызунов и рыбы. Ваше путешествие начнется с захватывающего пути через каньон, предоставляющего вам великолепные панорамные виды на окружающую природу. Не упустите возможность окунуться в мир Грин Каньона и ощутить его неповторимую энергетику. Будьте готовы к незабываемым приключениям в этом природном чуде. Забронируйте свою экскурсию сейчас и откройте для себя великолепие Грин Каньона в Турции! Важная информация: