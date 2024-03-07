Зеленый Каньон из Кемера: Малахитовое царство Турции
Групповая экскурсия в Кемере

Погрузитесь в мир Грин Каньона с нашей групповой экскурсией из Кемера

Откройте волшебный мир Грин Каньона в Турции — уникального искусственного водохранилища, ставшего национальным парком.

Раскинувшись среди прекрасных Таврских гор, этот каньон предлагает незабываемый опыт для всех любителей природы и приключений. В стоимость включены обед в ресторане и безлимитные напитки на яхте.
Зеленый Каньон из Кемера: Малахитовое царство Турции
Зеленый Каньон из Кемера: Малахитовое царство Турции
Зеленый Каньон из Кемера: Малахитовое царство Турции
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+) с безлимитными напитками$43
Дети (7-11 лет) с безлимитными напитками$30
Дети (0-6 лет) без гарантированного посадочного места в автобусе$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Красивейший Грин Каньон (Зеленый Каньон)
  • Великолепные горы Торос
  • Проедите и увидите плотину Оймапынар, которая и создала Зеленый Каньон
  • Разнообразную растительность ущелья, где и находится Грин Каньон
  • Неописуемого цвета воды Грин Каньона, которые образовывают 27 горных рек

Описание

Возможность окунуться в мир Грин Каньона Погрузитесь во впечатляющую долину, полностью покрытую кристально чистой водой, где раньше течет река Манавгат. Вам откроется грандиозное озеро, окутанное загадочной атмосферой. Глубина воды достигает 100 метров, а ее постоянная температура +11-12°C на протяжении всего года. Именно здесь встречаются 27 горных источников, создавая потрясающий вид водохранилища «Оймапинар». Район вокруг каньона поражает разнообразием растительности. Вас окружат ароматы цитрусовых, гранатовых, миндальных и гранатовых рощ. Сезонное расцветание и осенние краски создают неповторимую палитру, которая будет радовать ваши глаза. А в небе вы сможете наблюдать парящих горных орлов, ищущих свою добычу среди местных грызунов и рыбы. Ваше путешествие начнется с захватывающего пути через каньон, предоставляющего вам великолепные панорамные виды на окружающую природу. Не упустите возможность окунуться в мир Грин Каньона и ощутить его неповторимую энергетику. Будьте готовы к незабываемым приключениям в этом природном чуде. Забронируйте свою экскурсию сейчас и откройте для себя великолепие Грин Каньона в Турции! Важная информация:
  • Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гидом. На яхте с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами.
  • На прогулке присутствуют гости из разных стран.
  • В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии.
  • Температура воды в Зеленом Каньоне в районе 12 °C.

• Расстояние от Центра Кемера до Зеленого Каньона 140 км. Рекомендуем при себе иметь:

  • Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем;
  • Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце;
  • Видео/фотокамеру;
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Отвезем вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем при себе иметь:
  • Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем
  • Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце
  • Видео/фотокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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