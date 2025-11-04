Джип-сафари в Кемере предлагает уникальную возможность увидеть скрытые от глаз уголки Турции.Туристы отправляются в путешествие по живописным перевалам и горным рекам, посещают аутентичные деревни и наслаждаются видом на сердце Таврских

гор. Путешествие включает посещение каньона-секрета, где можно искупаться в кристально чистой воде, и встречу с древним деревом, исполняющим желания. Завершает день ужин на форелевой ферме, где можно насладиться свежайшей рыбой и узнать о местных традициях

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Каньон-секрет. Он не обозначен на картах и спрятан среди скал. Вода настолько чистая, что её можно пить, а температура не поднимается выше +10 даже летом. Здесь можно искупаться — выделим на это 1 час.

Дневное сафари с потрясающими пейзажами и возможностью увидеть диких животных.

Дерево-вечность. Оно старше пирамид Египта и всех религий мира. Легенды гласят, что оно исполняет желания тех, кто подойдёт с добрыми мыслями.

Закат как ритуал. Местные жители называют это место горой молчания и верят, что если встретить здесь закат в тишине — можно услышать себя. Мы побудем здесь без слов — с видом, от которого замирает дыхание. А потом угостимся вином.

Ужин на форелевой ферме в Улупынаре. Пожалуйста, сообщите заранее, если у вас есть аллергии или предпочтения.

Во время поездки вы узнаете:

Как миллионы лет назад сформировались горы в этих краях

Зачем к деревьям здесь прикладывают ладони и оставляют ленточки

Как турецкие рыбаки выращивают форель в горных реках и почему эта рыба считается одной из лучших на побережье

Для чего служили священные рощи

Почему закаты в этих горах считаются особенными — с точки зрения и географии, и внутреннего настроя

Как местные жители сочетают древние поверья и современные традиции, сохраняя связь с землёй и природой

Организационные детали