Каньон-секрет. Он не обозначен на картах и спрятан среди скал. Вода настолько чистая, что её можно пить, а температура не поднимается выше +10 даже летом. Здесь можно искупаться — выделим на это 1 час.
Дневное сафари с потрясающими пейзажами и возможностью увидеть диких животных.
Дерево-вечность. Оно старше пирамид Египта и всех религий мира. Легенды гласят, что оно исполняет желания тех, кто подойдёт с добрыми мыслями.
Закат как ритуал. Местные жители называют это место горой молчания и верят, что если встретить здесь закат в тишине — можно услышать себя. Мы побудем здесь без слов — с видом, от которого замирает дыхание. А потом угостимся вином.
Ужин на форелевой ферме в Улупынаре. Пожалуйста, сообщите заранее, если у вас есть аллергии или предпочтения.
Во время поездки вы узнаете:
Как миллионы лет назад сформировались горы в этих краях
Зачем к деревьям здесь прикладывают ладони и оставляют ленточки
Как турецкие рыбаки выращивают форель в горных реках и почему эта рыба считается одной из лучших на побережье
Для чего служили священные рощи
Почему закаты в этих горах считаются особенными — с точки зрения и географии, и внутреннего настроя
Как местные жители сочетают древние поверья и современные традиции, сохраняя связь с землёй и природой
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на джипах Land Rover, ужин
Тайминг маршрута зависит от нашего темпа
Дети до 3 лет едут бесплатно, если в машине будут сидеть на руках у родителей
С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 и 23:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 383 туристов
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Анталье с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гузель
4 ноя 2025
Закат просто сказка,а воооздуух какой в горах мммм,виды,пейзажи,фотки не передадут конечно маштаб,мне понравилась экскурсия
Н
Никита
8 сен 2025
Хорошая не затянутая экскурсия. Все было почти как в описании (за исключением каньона — не назвал бы его секретным — людей не мало, и рассказов в джипе не было, но не за этим ехали, так что ок) Ужин неплохой. Дорога и закат — супер. Для тех кому нужны классные фото это хороший выбор
О
Ольга
21 авг 2025
Нам очень понравилась поездка, да, было экстремально, и дорога не очень близкая. Но было много видовых остановок, привезли с собой огромное количество впечатлений и красочных фотографий. Закат в горах - это сказочно красиво. Очень вкусный ужин на форелевое ферме. С маленькими детьми не рекомендую, но взрослым - очень даже!!!