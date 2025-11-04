Мои заказы

Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком

Невероятное джип-сафари в Кемере подарит вам уникальные виды, древние легенды и вкуснейший ужин на форелевой ферме. Присоединяйтесь к нашему приключению
Джип-сафари в Кемере предлагает уникальную возможность увидеть скрытые от глаз уголки Турции.

Туристы отправляются в путешествие по живописным перевалам и горным рекам, посещают аутентичные деревни и наслаждаются видом на сердце Таврских
читать дальше

гор.

Путешествие включает посещение каньона-секрета, где можно искупаться в кристально чистой воде, и встречу с древним деревом, исполняющим желания.

Завершает день ужин на форелевой ферме, где можно насладиться свежайшей рыбой и узнать о местных традициях

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Путешествие на джипах по живописным местам
  • 🌄 Восхитительные виды на горы и закаты
  • 🌳 Встреча с древним деревом, исполняющим желания
  • 🏞 Купание в чистейшем каньоне
  • 🍽 Ужин на форелевой ферме в Улупынаре
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком© Мумин
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком© Мумин
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком© Мумин
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 16:00, 23:00

Что можно увидеть

  • Каньон-секрет
  • Дерево-вечность
  • Гора молчания

Описание экскурсии

Каньон-секрет. Он не обозначен на картах и спрятан среди скал. Вода настолько чистая, что её можно пить, а температура не поднимается выше +10 даже летом. Здесь можно искупаться — выделим на это 1 час.

Дневное сафари с потрясающими пейзажами и возможностью увидеть диких животных.

Дерево-вечность. Оно старше пирамид Египта и всех религий мира. Легенды гласят, что оно исполняет желания тех, кто подойдёт с добрыми мыслями.

Закат как ритуал. Местные жители называют это место горой молчания и верят, что если встретить здесь закат в тишине — можно услышать себя. Мы побудем здесь без слов — с видом, от которого замирает дыхание. А потом угостимся вином.

Ужин на форелевой ферме в Улупынаре. Пожалуйста, сообщите заранее, если у вас есть аллергии или предпочтения.

Во время поездки вы узнаете:

  • Как миллионы лет назад сформировались горы в этих краях
  • Зачем к деревьям здесь прикладывают ладони и оставляют ленточки
  • Как турецкие рыбаки выращивают форель в горных реках и почему эта рыба считается одной из лучших на побережье
  • Для чего служили священные рощи
  • Почему закаты в этих горах считаются особенными — с точки зрения и географии, и внутреннего настроя
  • Как местные жители сочетают древние поверья и современные традиции, сохраняя связь с землёй и природой

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на джипах Land Rover, ужин
  • Тайминг маршрута зависит от нашего темпа
  • Дети до 3 лет едут бесплатно, если в машине будут сидеть на руках у родителей
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 и 23:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 и 23:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин
Мумин — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 383 туристов
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Анталье с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
Гузель
4 ноя 2025
Закат просто сказка,а воооздуух какой в горах мммм,виды,пейзажи,фотки не передадут конечно маштаб,мне понравилась экскурсия
Закат просто сказка,а воооздуух какой в горах мммм,виды,пейзажи,фотки не передадут конечно маштаб,мне понравилась экскурсия
Н
Никита
8 сен 2025
Хорошая не затянутая экскурсия. Все было почти как в описании (за исключением каньона — не назвал бы его секретным — людей не мало, и рассказов в джипе не было, но не за этим ехали, так что ок)
Ужин неплохой. Дорога и закат — супер. Для тех кому нужны классные фото это хороший выбор
Хорошая не затянутая экскурсия. Все было почти как в описании (за исключением каньона — не назвал бы его секретным — людей не мало, и рассказов в джипе не было, но не за этим ехали, так что ок)
Ужин неплохой. Дорога и закат — супер. Для тех кому нужны классные фото это хороший выбор
О
Ольга
21 авг 2025
Нам очень понравилась поездка, да, было экстремально, и дорога не очень близкая. Но было много видовых остановок, привезли с собой огромное количество впечатлений и красочных фотографий. Закат в горах - это сказочно красиво.
Очень вкусный ужин на форелевое ферме.
С маленькими детьми не рекомендую, но взрослым - очень даже!!!
Нам очень понравилась поездка, да, было экстремально, и дорога не очень близкая. Но было много видовых остановок, привезли с собой огромное количество впечатлений и красочных фотографий. Закат в горах - это сказочно красиво.
Очень вкусный ужин на форелевое ферме.
С маленькими детьми не рекомендую, но взрослым - очень даже!!!

Входит в следующие категории Кемера

