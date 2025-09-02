Активная поездка из Кемера в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Рафтинг, зиплайн, багги и древняя история - в одном маршруте
Эта поездка создана для тех, кто хочет испытать себя, зарядиться адреналином и увидеть природу Турции такой, какой её знают лишь немногие.
Зиплайн над пропастью, рафтинг по бурной реке, джип-сафари, багги и квадроциклы, пешая прогулка по каньону и осмотр древнеримского моста — всё это за один день.
4
2 отзыва
Описание экскурсии
Каньон Тазы
Знаменитое ущелье, окружённое отвесными скалами высотой более 400 метров. Здесь воздух пахнет хвоей, а виды завораживают. Вы пройдёте по живописным тропам и прокатитесь на зиплайне над пропастью. Незабываемое чувство полёта — гарантировано!
Джип-сафари
После каньона — пересаживаемся в джипы и отправляемся по горным дорогам. Пыльные тропы, крутые спуски и повороты с видом на бескрайние леса.
Квадроциклы и багги
Продолжение драйва — два отдельных заезда. Один на квадроцикле, другой — на багги. По лесу, по грязи, по каменистым склонам. Максимум эмоций и свободы.
Рафтинг по реке Кёпрючай
Настоящее приключение на воде — с порогами, всплесками и командной работой. Всё проходит под руководством опытных инструкторов.
Мост Александра Македонского
Древний арочный мост, перекинутый через бирюзовую реку. Считается, что когда-то по нему прошёл сам Александр Великий.
Обед у реки
После насыщенного дня вас ждёт обед в ресторане на берегу — в тени деревьев и под шум воды.
Организационные детали
Трансфер по программе проходит на комфортабельном микроавтобусе
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
В стоимость входит:
Трансфер
Работа профессионального гида-инструктора
Все виды активностей: зиплайн, джип-сафари, квадроциклы, багги, рафтинг
Страховка
Обед
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослые
€56
Дети 6-11лет
€30
Дети 0-5 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а читать дальше
изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов.
Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям.
Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески.
Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
2
3
–
2
–
1
–
С
Светлана
2 сен 2025
По факту был каньон Кёпрюлю, а не Тазы. Не так принципиально было для нас - виды красивые. Рафтинг был шикарный - весело, безопасно, красиво! Обязательно возьмите с собой влагозащитный чехол для читать дальше
телефона, если планируете что-то снимать. На месте его продают за 7$. На ноги - коралки, аквашузы или кроксы тоже подойдут. Обязательно солнцезащитный крем - сгораешь на воде очень быстро. Зиплайн короткий, но интересно, пощекотать нервишки пойдет) Багги не о чем((ехали по жаре по пыльной дороге, минут 10-13 максимум, со скоростью не больше 10км/ч, строго за инструктором. Все впечатление - только наглотались пыли. От багги можно смело отказываться, никакого кайфа не испытали. Если все-таки поедите туда - обязательно с собой солнцезащитные очки (от пыли защитить глаза), косынку или повязку на нос и темную одежду, которую не жалко испачкать. Из Кемера, Текирова ехали больше 3х часов с учетом забора туристов из других отелей - достаточно утомительно, учитывайте при планировании. В целом для себя сделали вывод, что можно было взять только рафтинг - все эмоции были от него!
Юлия
23 авг 2025
Все прошло хорошо, не считая очень длительной дороги. Не смотрели на карте, куда едем. Из района Чамьюва ехали 4 часа. Это утомительно. Туристам из Антальи относительно недалеко. Багги очень грязно))) читать дальше
готовьте платки на лицо и очки. Весело! Потом можно помыться(душ, туалет). Рафтинг прохладно, берите воду с собой, хочется пить, из реки можно попить только в начале пути. Спуск на типа зиплайна над водой был бы интереснее, но в целом нормально. Обед: куриный шашлык, салат, булгур, арбуз. Напитки за доп. оплату. Каньон очень красивый. Но на самую вершину нужно идти пешком самим, вне экскурсии. Микроавтобус был Фольксваген, кондиционер справлялся, были санитарные остановки, водитель комфортно вез. Эти места стоит посетить. Очень красиво. На рафтинге впервые, весело, мокро и холодно)) гидрокостюм за доп. оплату. Дети не гребли. Сил надо достаточно. Садитесь в лодки с большим количеством мужчин))