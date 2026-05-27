Мои заказы

К величественному каньону Тазы - из Кемера

Отправиться на панорамное сафари по ущелью и при желании сплавиться по горной реке (обед включён)
Каньон Тазы — одно из самых впечатляющих ущелий Турции: отвесные скалы, густая зелень и бурная река. Во время сафари на автобусе с открытым верхом вы полюбуетесь каньоном с высоты.

Если решитесь на рафтинг, то вас ждёт 14 км сплава по живописной горной реке с остановками для купания. А если предпочитаете спокойный отдых — погуляете на вершине и насладитесь видами.
К величественному каньону Тазы - из Кемера
К величественному каньону Тазы - из Кемера
К величественному каньону Тазы - из Кемера

Описание экскурсии

7:30 — трансфер из отелей

10:30 — остановка на смотровой площадке каньона Тазы

11:30 — переезд на рафтинговую базу

12:00 — инструктаж и получение снаряжения. Гид объяснит технику безопасности и выдаст всё необходимое для сплава
12:30 — начало рафтинга. Сплав по горной реке с остановками для купания и фото. Те, кто не участвует в сплаве, отдыхают в ресторане на базе
13:30 — обед на берегу реки: курица, паста, свежие овощи и салаты, вода и чай

14:30 — продолжение сплава

15:30 — возвращение на базу, отдых перед выездом

16:30 — отправление обратно

18:00–19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Трансфер из отеля проходит на обычном автобусе, далее вы пересядете на автобус с открытым верхом и отправитесь на сафари
  • Обед и страховка входят в стоимость
  • Важно: эта программа не подходит для беременных и людей с ограниченной подвижностью. Домашних животных также не сможем взять
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+) трансфер + обед€38
Детский (4-11 лет) трансфер + обед€33
Взрослый (12+) трансфер+рафтинг+обед€51
Детский (4-11 лет) трансфер+рафтинг+обед€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
читать дальшеуменьшить

туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «К величественному каньону Тазы - из Кемера»

Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
На лодке
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
10 часов
8 отзывов
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
€22 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
12 часов
23 отзыва
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
30 мая в 07:30
€40 за человека
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€30 за человека
Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн (из Кемера)
Джиппинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Багги
12 часов
-
4%
1 отзыв
Групповая
Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн (из Кемера)
Адреналин, природа и яркие эмоции - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
€48€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
€38 за человека