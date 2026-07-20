Закат, ужин и домашнее вино на горе Тахталы - из Кемера
На джипе подняться на высоту 2200 м и провести атмосферный вечер на природе (всё включено)
Мы удалимся от популярных маршрутов навстречу тишине, ароматам хвои и невероятным пейзажам. Вы увидите настоящую, нетуристическую Турцию и будто побываете в гостях у друга. Узнаете, как люди живут в горах и почему не спешат в города. А также проводите лучи уходящего солнца с высоты 2200 м — это не просто красиво, а незабываемо!
Описание экскурсии
15:30–16:10 — сбор из отелей, дорога по хвойным лесам. Здесь начинается настоящая Турция, скрытая от гостей
16:40 — посетим каньон Кесме Богазы. При желании вы освежитесь в кристально чистой воде. Также сделаем короткую остановку у руин древней крепости Гедельме и поговорим, зачем её построили
17:25 — увидим величественный платан, которому более 3000 лет, и обсудим, что в нём особенного
18:00 — заглянем в прохладную пещеру с причудливыми сталактитами и побеседуем о природе. Затем осмотрим горные хребты и долины с высоты 1000 м
19:15 — со смотровой на вершине Тахталы (2200 м) полюбуемся морем и горами на закате. Вы попробуете домашнее вино и поужинаете под открытым небом. Услышите много интересного о жизни, горах и простых вещах. Будет свободное время
21:00–22:00 — обратный путь. Если будет хорошая погода, а у вас — настроение, ещё раз остановимся у каньона
Организационные детали
Едем на Land Rover Defender
Включён трансфер из Кемера, Гёйнюка, Бельдиби, Чамьювы, Кириша и Текировы. Если вы живёте в другом районе — напишите, и мы обсудим возможность трансфера (в некоторых случаях может потребоваться доплата)
На ужин — форель или курица, запечённая в глиняной посуде. По запросу возможно вегетарианское питание. По желанию — дегустация домашнего фруктового вина (строго 18+)
С вами будет гид из нашей команды
во вторник и субботу в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алааддин — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 321 туриста
Приветствую вас! Меня зовут Алааддин, и я уже много лет живу и работаю в живописной Анталии, у подножия Торосских гор. Я организую джип-туры в самые удивительные места региона, и особенно читать дальшеуменьшить
горжусь маршрутом на гору Тахталы — место, где небо кажется ближе, а сердце замирает от красоты.
Я люблю эту землю, знаю её тайные тропы и особенные виды, которые не найти в обычных путеводителях. Для меня каждая экскурсия — это не просто работа, а возможность поделиться настоящей природой Турции и подарить людям эмоции, которые останутся с ними надолго.
Я рад каждому гостю, и делаю всё, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, с комфортом и вдохновением на протяжении всего пути. Добро пожаловать в путешествие, которое вы не забудете!
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