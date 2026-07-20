Мы удалимся от популярных маршрутов навстречу тишине, ароматам хвои и невероятным пейзажам. Вы увидите настоящую, нетуристическую Турцию и будто побываете в гостях у друга. Узнаете, как люди живут в горах и почему не спешат в города. А также проводите лучи уходящего солнца с высоты 2200 м — это не просто красиво, а незабываемо!

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Описание экскурсии

15:30–16:10 — сбор из отелей, дорога по хвойным лесам. Здесь начинается настоящая Турция, скрытая от гостей

16:40 — посетим каньон Кесме Богазы. При желании вы освежитесь в кристально чистой воде. Также сделаем короткую остановку у руин древней крепости Гедельме и поговорим, зачем её построили

17:25 — увидим величественный платан, которому более 3000 лет, и обсудим, что в нём особенного

18:00 — заглянем в прохладную пещеру с причудливыми сталактитами и побеседуем о природе. Затем осмотрим горные хребты и долины с высоты 1000 м

19:15 — со смотровой на вершине Тахталы (2200 м) полюбуемся морем и горами на закате. Вы попробуете домашнее вино и поужинаете под открытым небом. Услышите много интересного о жизни, горах и простых вещах. Будет свободное время

21:00–22:00 — обратный путь. Если будет хорошая погода, а у вас — настроение, ещё раз остановимся у каньона

Организационные детали