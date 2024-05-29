Экскурсии по каньонам

Найдено 12 экскурсий в категории «Каньоны» в Кемере, цены от €20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Рафтинг по горной реке
Групповая
13 часов
4 отзыва
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Сплав по реке в живописном каньоне»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
25 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
«Глубина каньона достигает 100 м, а его берега соединяют каменные римские мосты Олук и Бюгрюм»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
56 за человека
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
«Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Экскурсия в каньон Тазы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Каньон Тазы Экскурсия в Каньон Тазы из Анталии – это прекрасная возможность познакомиться с красотой и величием Таврских гор, окунуться в спокойствие и умиротворенность турецкой природы»
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
«Национальный парк Каньон Кёпрюлю Занимает площадь 366,140 гектаров»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
«Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар Тазы Каньон называют «Долина Мудрости»»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
Групповая
5 часов
24 отзыва
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
«Каньон Гёйнюк — это ущелье шириной в шесть метров и высотой в 350 метров, которое тянется на протяжении 14-ти километров и заканчивается в отрогах крутых скал Бейдаглары»
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от $20 за человека
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
29 отзывов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
«Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы Маленький Каньон и два Древних Моста Римской Эпохи Багги Сафари Рыбалка, зиплайн, надувной аквапарк»
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
3 отзыва
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
«Этот каньон величественно раскинулся на 4 километра, а его скалы устремляются ввысь на 300–400 метров»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
33 за человека
Зеленый каньон из Кемера: малахитовое царство Турции
Групповая
12 часов
Зеленый каньон из Кемера: малахитовое царство Турции
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Возможность окунуться в мир Грин Каньона Погрузитесь во впечатляющую долину, полностью покрытую кристально чистой водой, где раньше течет река Манавгат»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$625 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
«Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Х
    Хомякова
    29 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
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    вида салата (один из них - капуста), два гарнира и один крохотный куриный шашлычок на шпажке. Второй шашлычок никому не дали. А саму поездку рекомендую, очень поравилось

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
  • П
    Павел
    15 мая 2024
    Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
    Отличная экскурсия, купались в горной реке под водопадами, на всей территории есть бесплатный интернет, транспорт новые белые Мерседесы, гид говорил на русском.
  • А
    Ая
    11 мая 2024
    Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
    Нас забрали вовремя из Бельдиби. Сначала всех везут на базу рафтинга, оттуда делят на «экстрим» и Тазы каньон и Сельге.
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    По дороге остановки на панорамных площадках. Наш водитель Мухаммад молодец, весёлый. Парень Фаид русскоговорящий тоже помогал. Покормили вкусно. Проблема только в том, что долго собирали группу обратно. Рекомендуем. Виды красивые.

  • E
    Elena
    9 мая 2024
    Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
    Красивое живописное место! На джипах доехали до катания на лодках, обратно шли пешком по каньону! Красота и умиротворение! Но чтобы увидеть водопад, лучше выбирать бодирафтинг. Рекомендую экскурсию
  • N
    Natalia
    23 апреля 2024
    Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
    Экскурсия очень классная!!! Красивые виды каньена, а какие виды по дороге в античный город!!! Просто дух захватывает от красоты и высоты всего!!! Природа очень красивая!! Рекомендую эту экскурсию, кто любит природу и горы!
  • В
    Виктор
    15 апреля 2024
    Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
    Спасибо большое! Было просто супер! И нам попался лучший гид, жаль имя забыли, он был из Enjoy rafting.
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Весело! Я бы еще сплавилась.
  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Экскурсия в каньон Тазы
    Экскурсией довольна, масса впечатлений, великолепные виды! Доплат нет, рассчёт на месте у гида. Лучше брать доллары, с евро сдачи не
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    сдают. Гид в нашей группе был Мехмет, много шутил, рассказывал обо всём, отвечал на вопросы, каждому уделял внимание. Молодец! Обед был после экскурсии. Дорога совсем не утомительная. Всё классно!

  • С
    СВЕТЛАНА
    2 декабря 2023
    Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
    Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
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    на микроавтобусе. По пути забирали ещё туристов, причем были иностранцы. Зато на Каньон приехали одни из первых, смогли сделать красивые фотографии, снять ролики. Красота каньона Тазы, конечно, впечатляет. Потом нас покормили обедом: шашлык из курицы, салаты, гарнир, яблоки. Напитки платные, мы брали с собой воду. Прокатились на зиплайн, он забавный, больше для детей. Следующим пунктом был сплав по реке. Было уже не так жарко, поэтому мы взяли в аренду гидрокостюмы. С собой мы привезли коралки, в них было удобно. Нас, туристов посадили на 2 лодки и мы поплыли. Было весело, азартно, соревновались лодками, на порогах покрикивали от эмоций. Доплыли до места высадки и нас посадили на багги. Погоняли по дороге в лесу,по устью почти высохшей реки, было здорово. Потом вернусь к лодкам и поплыли к месту высадки. Все время нас сопровождали инструкторы, ребята из бывших республик СССР. Поэтому проблем с общением не было. В общем остались очень довольны экскурсией Суперкомбо, не смотря на ранний выезд и позднее возвращение. Учитывайте это, если едите из Кемера. Почему выбрала Трипстер: 1. Все официально 2. Аванс я оплатила по карте в рублях, остаток на месте 2. В отели предлагают дороже и не такой набор активностей 3. За территорией отеля предлагали такие же экскурсии, только квадрациклах, мы хотели именно багги и за практически такие же деньги и очень навязчиво. 4. Инструкторы русскоговорящие 5. Организатор от Трипстер Татьяна отвечала на все мои вопросы каждый раз, когда я писала в чат.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Каньоны»

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